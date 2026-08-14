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Simptomi bolesti srca nisu uvek isti, mogu da se razlikuju, neće po pravilu svi imati iste tegobe, kažu lekari.Oticanje nogu uglavnom je bezopasan problem i posledica, na primer, dugotrajnog sedenja ili neke povrede. Međutim, nije uvek tako. U nekim situacijama otoci nogu mogu da ukažu na bolesti srca. Kardiovaskularne bolesti su globalni problem. Procenjuje se da će svaka 12. osoba imati neki oblik bolesti srca.

Simptomi bolesti srca?

Simptomi bolesti srca nisu isti kod svih pacijenata, moguće je da ih neće svi prepoznati na vreme. Istraživanje koje je organizovao servis LloydsPharmacy Online Doctor, u kojem je učestvovalo 500 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazalo je da je samo 46 odsto ispitanika znalo da oticanje nogu može biti simptom bolesti srca,

Lekari napominju da su najčešći simptomi bolesti srca bol u grudima, kratak dah, jak umor, nepravilan rad srca, ali i oticanje nogu.

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Srbiji, godišnje umre više od 50 hiljada građana, što je veličina jednog manjeg grada. Stručnjaci podsećaju da su zdrave navike, rana dijagnostika i poštovanje terapije ključni za očuvanje snažnog srca.

Kada da pozovete hitnu pomoć?

Bol u grudima je čest i najprepoznatljiviji simptom bolesti srca. Bol u grudima koji se javlja kao pritisak, stezanje, stiskanje ili osećaj težine može da bude znak srčanog udara. Ovo je stanje u kojem je svaki minut važan i bitno je da što pre pozovemo hitnu pomoć.

Prema anketi, 80 odsto učesnika prepoznalo je bol u grudima kao simptom, što ga čini najprepoznatljivijim znakom. Osim toga, 77 odsto ljudi pravilno je prepoznalo kratak dah kao simptom.

Lekari napominju da su najčešći simptomi bolesti srca bol u grudima, kratak dah, jak umor, nepravilan rad srca, ali i oticanje nogu. Foto: Shutterstock

Kako dolazi do problema?

Lekarka opšte prakse dr Bhavini Shah precizira da u situaciji kada srce ne pumpa dovoljno krvi kroz telo može da dođe do skupljanja tečnosti u plućima, što sve otežava disanje i dovodi do nedostatka vazduha.