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Visok holesterol nije uvek posledica loših životnih navika – kod mnogih ljudi glavni uzrok mogu biti nasleđeni geni

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Kada ljudi razmišljaju o visokom holesterolu, često krive nezdravu hranu, nedostatak vežbanja ili prekomernu težinu. Iako su to važni faktori rizika, oni nisu cela priča. Genetika takođe može imati veliki uticaj na nivo holesterola. Neki ljudi nasleđuju gene koji utiču na način na koji njihovo telo obrađuje holesterol, što ih čini sklonijim razvoju visokog holesterola čak i ako se pridržavaju zdravog načina života.

Razumevanje kako genetika utiče na holesterol može pomoći ljudima da rano prepoznaju svoj rizik i preduzmu prave korake kako bi zaštitili zdravlje svog srca.

Veza između genetike i holesterola

Geni su uputstva koja telo koristi za kontrolu mnogih esencijalnih procesa. Oni određuju kako se holesterol proizvodi, transportuje i uklanja iz krvotoka.

Genetika određuje kako telo proizvodi, obrađuje i uklanja holesterol, pa nasleđeni geni mogu povećati rizik od njegovog povišenog nivoa čak i kod osoba koje vode zdrav način života Foto: Shutterstock

Prema rečima dr Arčane Batre, dijetetičarke i edukatora za dijabetes, genetika utiče na to kako telo proizvodi, obrađuje i uklanja holesterol. To znači da nasleđeni geni mogu uticati na nivo holesterola čak i kod ljudi koji se zdravo hrane, redovno vežbaju i održavaju zdravu težinu.

Kod nekih osoba, genetske promene smanjuju sposobnost tela da efikasno uklanja LDL holesterol. Kao rezultat toga, LDL ostaje u krvotoku duže, povećavajući rizik od nakupljanja holesterola u arterijama.

Šta je familijarna hiperholesterolemija

Jedan od najčešćih naslednih poremećaja holesterola je familijarna hiperholesterolemija (FH). To je genetsko stanje koje uzrokuje veoma visok LDL holesterol od rođenja, prema izveštaju objavljenom u časopisu The Lancet.

Dr Batra objašnjava da neki ljudi nasleđuju stanja kao što je familijarna hiperholesterolemija, koja uzrokuje veoma visok LDL holesterol uprkos održavanju zdravog načina života. Za razliku od holesterola koji se razvija uglavnom zbog loših životnih navika, FH je uzrokovan neispravnim genima koji se prenose sa roditelja na njihovu decu.

Ljudi sa FH imaju mnogo veći rizik od razvoja srčanih oboljenja u ranom uzrastu ako se stanje ne dijagnostikuje i ne leči. Srećom, rano otkrivanje i odgovarajuće lečenje mogu značajno smanjiti ovaj rizik.

Zašto je porodična istorija važna

Porodična medicinska istorija pruža vredne naznake o riziku od holesterola kod osobe.

Ako roditelji, braća, sestre ili drugi bliski rođaci imaju visok holesterol, veća je verovatnoća da su nasledni faktori uključeni. Istorija srčanih oboljenja u mladosti je još jedan znak upozorenja.

Jedan od najčešćih naslednih poremećaja holesterola je familijarna hiperholesterolemija Foto: Shutterstock

Dr Batra ističe da je porodična istorija ranih srčanih oboljenja važan pokazatelj da genetski faktori mogu biti uključeni. Ako je bliski član porodice doživeo srčani ili moždani udar pre 55. godine kod muškaraca ili 65. godine kod žena, preporučljivo je razgovarati o skriningu holesterola sa zdravstvenim radnikom.

Poznavanje vaše porodične istorije omogućava lekarima da identifikuju ljude kojima bi ranije testiranje i lečenje mogli koristiti.

Može li način života prevazići genetiku za visok holesterol?

Iako se geni ne mogu promeniti, zdrave životne navike ostaju važne. Uravnotežena ishrana i redovno vežbanje poboljšavaju opšte zdravlje srca i mogu pomoći u smanjenju nivoa holesterola.

Prema jednoj studiji objavljenoj u časopisu JACC Journals, praćenje zdravog načina života može značajno smanjiti rizik od većih neželjenih srčanih događaja kod ljudi sa familijarnom hiperholesterolemijom.

Međutim, za ljude sa naslednim stanjima kao što je familijarna hiperholesterolemija, same promene načina života često nisu dovoljne da bi se holesterol spustio na zdrav nivo. Medicinski tretman je obično potreban uz zdrave navike.

Zato ljudi ne bi trebalo da pretpostavljaju da je visok holesterol uvek rezultat lošeg načina života. U mnogim slučajevima, nasleđeni faktori igraju podjednako važnu ulogu.

Zdrava ishrana za bolju kontrolu holesterola

Čak i kada genetika doprinosi visokom holesterolu, konzumiranje hranljive ishrane podržava zdravlje srca i smanjuje ukupni kardiovaskularni rizik.

Pravilna ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i omega-3 ključna je za snižavanje holesterola i očuvanje zdravlja srca Foto: Shutterstock

Ishrana koja je dobra za srce treba da sadrži:

Mnogo povrća i voća

Cela zrna kao što su ovas, ječam i smeđi pirinač

Pasulj, sočivo i leblebije

Orašaste plodove i semenke

Zdrave masti iz maslinovog ulja, ulja uljane repice i avokada

Ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama za one koji uključuju ribu u svoju ishranu

Hrana bogata rastvorljivim vlaknima, uključujući ovas, pasulj, jabuke, kruške i sočivo, može pomoći u snižavanju LDL holesterola smanjenjem količine koja se apsorbuje u krvotok.

Takođe je korisno ograničiti unos hrane bogate zasićenim mastima, kao što su masno meso, prerađeno meso, puter, mlečni proizvodi sa punim sadržajem masti, peciva i pržena hrana.

Prednosti redovnog vežbanja

Fizička aktivnost je važan deo upravljanja holesterolom i zaštite zdravlja srca.

Prema jednoj studiji objavljenoj u Međunarodnom časopisu za molekularne nauke, vežbanje pomaže u povećanju HDL holesterola, poboljšanju cirkulacije, kontroli telesne težine i snižavanju krvnog pritiska. Takođe smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, što je još jedan glavni faktor rizika za srčana oboljenja.

Odrasli bi trebalo da teže najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umerenog intenziteta svake nedelje. Brzo hodanje, vožnja bicikla, plivanje, ples i druge prijatne aktivnosti mogu doprineti boljem kardiovaskularnom zdravlju.

Iako vežbanje ne može promeniti nasleđene gene, pomaže u smanjenju ukupnog rizika povezanog sa visokim holesterolom.

Prema jednoj studiji objavljenoj u Međunarodnom časopisu za molekularne nauke, vežbanje pomaže u povećanju HDL holesterola, poboljšanju cirkulacije, kontroli telesne težine i snižavanju krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Značaj testiranja holesterola za procenu genetskog rizika

Visok holesterol obično nema očigledne simptome. Mnogi ljudi otkriju da ga imaju tek nakon rutinske analize krvi.

Lekari takođe mogu preporučiti genetsko testiranje ako se sumnja na familijarnu hiperholesterolemiju. Ako je dijagnostikovana jedna osoba u porodici, bliskim rođacima se takođe može ponuditi testiranje jer je stanje nasledno.

Rana dijagnoza omogućava početak lečenja pre nego što holesterol izazove trajno oštećenje arterija.

Mogućnosti lečenja genetski visokog holesterola

Kada promene načina života nisu dovoljne, često se preporučuju lekovi za snižavanje LDL holesterola.

Statini su najčešće propisivani lekovi i efikasni su u snižavanju holesterola i smanjenju rizika od srčanih oboljenja. U zavisnosti od individualnih potreba, lekari mogu propisati dodatne lekove za snižavanje holesterola.