Tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka, može biti jedan od znakova raka jetre

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Tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka, može biti jedan od znakova raka jetre.

Iako ovaj simptom ne mora uvek da znači maligno oboljenje, posebno ako se javi samostalno, važno je obratiti pažnju na promene u organizmu i potražiti savet lekara ukoliko tegobe traju ili se pogoršavaju.

Primarni rak jetre je bolest kod koje se maligne (kancerogene) ćelije formiraju u tkivima ovog organa. Za razliku od njega, rak koji nastane u nekom drugom delu tela i proširi se na jetru predstavlja metastazu, a ne primarni tumor jetre.

Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u telu. Nalazi se u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara, i sastoji se od desnog i levog režnja. Ima brojne važne funkcije – proizvodi žuč koja pomaže varenju masti, skladišti glikogen (šećer koji organizam koristi kao izvor energije) i filtrira štetne materije iz krvi kako bi se izbacile iz organizma putem stolice i mokraće.

Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u telu Foto: Shutterstock

Koji su najčešći tumori jetre?

Najčešći oblici primarnog raka jetre kod odraslih su:

* hepatocelularni karcinom (HCC) – najzastupljeniji oblik primarnog raka jetre, koji nastaje iz glavnih ćelija jetre (hepatocita)

* holangiokarcinom – rak koji nastaje u žučnim kanalima

Hepatocelularni karcinom čini najveći broj slučajeva primarnog raka jetre kod odraslih i jedan je od vodećih uzroka smrtnosti od malignih bolesti širom sveta.

Kvrga na stomaku - alarm za uzbunu

U početnim fazama rak jetre često može da prođe bez jasnih simptoma. Kako bolest napreduje, mogu se javiti različite tegobe, među kojima su:

* tvrda kvržica na desnoj strani stomaka, odmah ispod rebarnog luka

* nelagodnost ili bol u gornjem desnom delu stomaka

* uvećan ili otečen stomak

* bol koji se širi ka desnoj lopatici ili leđima

* žutica – žutilo kože i beonjača

* lakše stvaranje modrica ili pojava krvarenja

* neobičan umor i slabost

* mučnina i povraćanje

* gubitak apetita ili osećaj sitosti nakon male količine hrane

* neobjašnjiv gubitak telesne težine

* bleda, gotovo bela stolica i tamna mokraća

* povišena telesna temperatura

Žutilo kože i beonjača je siguran znak da jetra pati Foto: Shutterstock