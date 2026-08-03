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Decenijama se masna jetra povezivala prvenstveno sa prekomernim unosom alkohola. Danas je poznato da se masnoća može nakupljati u jetri i zbog drugih faktora, poput insulinske rezistencije, gojaznosti, povišenih triglicerida, nepravilne ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Ovo stanje se danas sve češće naziva metabolički povezana steatotična bolest jetre (MASLD).

Zašto nastaje masna jetra kod osoba koje ne piju alkohol?

Dr Tušar Tajal objašnjava da su među glavnim uzrocima insulinska rezistencija, višak kilograma, visoki trigliceridi i sedentarni način života. Poseban problem predstavljaju velike količine šećera, fruktoze i rafinisanih ugljenih hidrata iz zaslađenih napitaka, grickalica i industrijski prerađene hrane.

Kada jetra ne može da iskoristi višak šećera, ona ga pretvara u masnoću i skladišti. Vremenom to može dovesti do upale, stvaranja ožiljaka (fibroze), a kod nekih osoba i do ciroze jetre.

Kada jetra ne može da iskoristi višak šećera, ona ga pretvara u masnoću i skladišti Foto: Shutterstock

Dr Bhasakar Nandi ističe da je porast gojaznosti, posebno nagomilavanje masnog tkiva u predelu stomaka, jedan od ključnih razloga povećanja broja obolelih. Rizik dodatno povećavaju dijabetes tipa 2, predijabetes, visok holesterol i povišen krvni pritisak.

Važno je znati da ni mršavost nije potpuna zaštita. I osobe sa normalnom telesnom težinom mogu razviti MASLD zbog lošeg metaboličkog zdravlja, genetske predispozicije ili povećane količine visceralne masti.

Koji su simptomi masne jetre?

Masna jetra često dugo ne daje jasne simptome, zbog čega mnogi ljudi ne znaju da je imaju. Mogu se javiti:

umor i slabost,

nelagodnost ili bol u gornjem desnom delu stomaka,

gubitak apetita,

otok stomaka,

nenamerni gubitak težine,

žutilo kože i očiju u uznapredovalim slučajevima.

Bolest se često otkrije slučajno tokom rutinskih analiza krvi ili ultrazvuka abdomena.

Najčešće zablude o masnoj jetri

Jedna od najvećih zabluda jeste da masna jetra pogađa samo ljude koji piju alkohol. Takođe, mnogi veruju da osoba bez viška kilograma ne može imati ovaj problem, što nije tačno.

Rano otkrivanje je veoma važno jer se promenama životnih navika može značajno uticati na tok bolesti.

Metabolička gojaznost znači da i osobe normalne težine mogu imati opasne naslage masti oko organa, uključujući jetru Foto: Shutterstock

Kako zaštititi jetru?

Dobra vest je da se masna jetra u mnogim slučajevima može poboljšati. Najvažnije mere su:

gubitak viška kilograma,

redovna fizička aktivnost,

ishrana bogata povrćem, voćem, integralnim žitaricama i nemasnim proteinima,

smanjenje unosa šećera i prerađene hrane,

kontrola šećera u krvi i holesterola.