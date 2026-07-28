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Jetra i srce imaju različite uloge, ali su deleko povezaniji nego što većina ljudi misli. Kada jetra ne funkcioniše kako treba, posebno kod masne jetre, povećava se i rizik od bolesti srca i krvnih sudova. Istraživanje objavljeno u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology pokazalo je da osobe sa hroničnim bolestima jetre, naročito masnom jetrom, češće obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, koje su ujedno i jedan od vodećih uzroka smrti kod ovih pacijenata.

Kardiolog dr Dibanšu Gupta objašnjava da jetra ima ključnu ulogu u regulaciji holesterola, šećera u krvi, razgradnji masti i uklanjanju štetnih materija iz organizma.

- Kada je jetra zdrava, svi ovi procesi funkcionišu normalno. Međutim, kada je njena funkcija narušena, dolazi do promena koje povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti - kaže dr Gupta.

Masna jetra nije samo problem jetre

Masna jetra nastaje kada se u ćelijama ovog organa nagomila previše masti. Danas se sve češće koristi naziv MASLD (metabolički povezana steatotična bolest jetre), koji obuhvata masnu jetru povezanu sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2 i drugim metaboličkim poremećajima.

masna jetra
Masna jetra je pozana sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2 i drugim metaboličkim poremećajima Foto: Shutterstock

- Problem je što bolest u početku uglavnom ne izaziva simptome i često se otkrije tek slučajno, tokom laboratorijskih analiza ili ultrazvučnog pregleda - opominje doktor.

Zašto raste rizik od bolesti srca?

Prema rečima dr Gupte, masna jetra je pokazatelj poremećaja koji istovremeno pogađaju i krvne sudove. Rizik povećavaju:

  • Hronična upala - upalne supstance iz jetre dospevaju u krvotok, oštećuju krvne sudove i podstiču razvoj ateroskleroze.
    Insulinska rezistencija - povećava rizik od dijabetesa, visokog krvnog pritiska i povišenih triglicerida.
    Poremećen metabolizam holesterola - dovodi do povećanja LDL ("lošeg") holesterola i triglicerida, uz istovremeno snižen HDL ("dobrog") holesterola, što pogoduje stvaranju plakova u arterijama.
    Gojaznost, posebno nakupljanje masnog tkiva oko struka - zajednički je faktor rizika za bolesti jetre i srca.
Doktor i lekovi za srce
Kod osoba sa srčanom slabošću krv može da se zadržava u jetri, smanjuje dotok kiseonika i vremenom dovede do njenog oštećenja Foto: Shutterstock

- Veza funkcioniše i u suprotnom smeru. Kod osoba sa srčanom slabošću krv može da se zadržava u jetri, smanjuje dotok kiseonika i vremenom dovede do njenog oštećenja - pojašnjava dr Gupta.

Šta možete da uradite?

Dobra vest je da iste promene životnih navika štite i jetru i srce. Stručnjaci preporučuju održavanje zdrave telesne težine, mediteranski način ishrane, najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, dobru regulaciju šećera i krvnog pritiska, prestanak pušenja i ograničavanje alkohola.

- Čak i gubitak od pet do deset odsto telesne težine može značajno da smanji masnoću u jetri i istovremeno popravi faktore rizika za bolesti srca - zaključuje dr Gupta.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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