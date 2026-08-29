Naučnici su otkrili da oko 50. godine života dolazi do velike promene u imunim ćelijama mozga, što bi moglo da objasni pad kognitivnih funkcija i poveća rizik od demencije

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Multinfarktna demencija (MID) je vrsta vaskularne demencije čije ime doslovno znači „višestruki srčani udari“ u kontekstu mozga. Uzrokovana je oštećenjem moždanog tkiva usled višestrukih malih moždanih udara. Ovi „tihi“ moždani udari, često toliko blagi pojedinačno da ostaju neprimećeni, prekidaju protok krvi do delova mozga, uzrokujući da ćelije odumru zbog nedostatka kiseonika.

Njihov kumulativni efekat tokom vremena dovodi do značajnog pada mentalnih funkcija, dovoljno ozbiljnog da ometa svakodnevni život. Bolest obično pogađa ljude između 60 i 75 godina i nešto je češća kod muškaraca.

Za razliku od Alchajmerove bolesti, koju karakteriše sporo i kontinuirano pogoršanje, MID napreduje na specifičan „stepenasti“ način. Stanje se brzo pogoršava nakon svakog novog moždanog udara, nakon čega sledi period stabilnosti. Ova nagla progresija je ključni dijagnostički indikator, iako činjenica da oba stanja mogu koegzistirati može otežati postavljanje tačne dijagnoze.

Multinfarktna demencija uzrokovana je oštećenjem moždanog tkiva usled višestrukih malih moždanih udara Foto: Shutterstock

Razni simptomi

Rani znaci su često suptilni i ne moraju nužno uključivati klasičnu zaboravnost. Problemi sa izvršnim funkcijama počinju rano, kao što su teškoće u planiranju, organizovanju i rešavanju složenih zadataka kao što je upravljanje finansijama. U zavisnosti od toga koji deo mozga je pogođen, simptomi variraju.

Oštećenje frontalnog režnja može izazvati apatiju i promene ličnosti, dok oštećenje drugih oblasti može dovesti do problema sa govorom ili vidom. Osoba može postati zbunjena, imati problema sa koncentracijom ili iskusiti primetnu usporenost u razmišljanju. Dezorijentacija na poznatim mestima, kratkoročni gubitak pamćenja i neurološki simptomi kao što su problemi sa hodanjem i ravnotežom su takođe česti. Emocionalne promene su izražene i uključuju depresiju, razdražljivost i neprimerene promene raspoloženja, poput iznenadnog smeha ili plača.

Ubedljivo najznačajniji faktor rizika Visok krvni pritisak (hipertenzija) je faktor rizika, koji slabi i oštećuje zidove krvnih sudova. Ovo stanje je retko kod ljudi koji nemaju visok krvni pritisak. Drugi važni rizici uključuju dijabetes, visok nivo holesterola, pušenje i postojeće srčane bolesti.

Kako se dijagnostikuje multinfarktna demencija

Drugi važni rizici uključuju dijabetes, visok nivo holesterola, pušenje i postojeće srčane bolesti poput ateroskleroze. Pošto ne postoji jedinstveni test, dijagnoza je složen proces.

Magnetna rezonanca (MRI) može jasno pokazati oštećenja mozga nastala kao posledica prethodnih moždanih udara Foto: Shutterstock

Lekari se oslanjaju na medicinsku istoriju, neurološki pregled i ključne metode snimanja kao što su magnetna rezonanca (MRI) ili kompjuterizovana tomografija (CT). One mogu jasno pokazati oštećenje mozga uzrokovano prethodnim moždanim udarima. Neuropsihološko testiranje se takođe vrši kako bi se procenio stepen kognitivnog oštećenja i isključili drugi mogući uzroci demencije.

Promene načina života su ključne

Pošto je oštećenje mozga trajno, ne postoji lek za multinfarktnu demenciju. Lečenje je usmereno na sprečavanje budućih moždanih udara kako bi se usporilo napredovanje bolesti. To se postiže agresivnom kontrolom osnovnih uzroka: lekari propisuju lekove za visok krvni pritisak, holesterol, regulaciju šećera u krvi i razređivanje krvi.