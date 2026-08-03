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Bol u kolenu je čest zdravstveni problem i posledica više različitih stanja. Ipak, jednu vrstu bola u kolenu osobe starije od 40 godina nikada ne bi trebalo da ignorišu, napominje hirurg dr Sejd Nadem Abas. Obavezno se javite na pregled ako se bol u kolenu javlja u stanju mirovanja tokom noći.

Nije sve posledica starenja

- Ova tegoba ima neka svoja pravila. Bol je jači u mirovanju nego tokom aktivnosti, a nekada je toliko jak da probudi osobu iz sna. Ovakav obrazac bola zahteva temeljno ispitivanje i ne sme olako da se pripiše starenju, jer rano otkrivanje bilo kakvih neuobičajenih promena može značajno uticati na ishod lečenja - smatra dr Abas.

Zašto se nekada tegobe pogoršavaju tokom noći?

Doktor objašnjava da se bol u kolenu izazvan osteoartritisom ili preopterećenjem najčešće smanjuje tokom odmora. Međutim, u retkim slučajevima, ako se tegobe pogoršavaju noću, moguće je da je bol posledica tumora kosti. Naime, prema navodima stručnjaka jedan od mogućih simptoma raka kostiju jeste „bol ili osetljivost u kosti, naročito ako je bol jači noću“.

Osobe starije od 40 godina trebalo bi da potraže savet lekara ako se bol u kolenu pogoršava tokom noći, jer ovakav neuobičajen obrazac može ukazivati na ozbiljna oboljenja, poput tumora kostiju. Ipak, kod većine pacijenata bol u kolenu u ovoj starosnoj grupi posledica je oštećenja zglobova.

doktorka objašnjava pacijentkinji model kuka u ordinaciji
Kod većine pacijenata bol u kolenu u ovoj starosnoj grupi posledica je oštećenja zglobova. Foto: Shutterstock

Bolovi nisu ograničeni na koleno

Bol u kolenu ima različite uzroke, od istegnuća i uganuća nastalih tokom fizičke aktivnosti do oboljenja poput osteoartritisa, koji je najčešći oblik bolesti kolena.

Prema rečima dr Sajeda Nadima Abasa, hirurga i stručnjaka za regenerativnu medicinu, bol u kolenu posle 40. godine uglavnom je posledica habanja zglobova.

U dosta ređim slučajevima bol je posledica tumora. Hirurg dodaje da je hondrosarkom najčešći tip primarnog raka kostiju, koji se uglavnom javlja posle 40. godine života. Kod hondrosarkoma simptomi nisu ograničeni samo na koleno - bol se širi na karlicu (kuk), grudni koš, ruke, lopatice i druge delove noge.

Šta još može izazvati bol u kolenu tokom noći?

Važno je imati na umu da je primarni rak kostiju veoma redak. Zato postoji više stanja koja mogu da izazovu bol u kolenu tokom noći. To su, na primer, reumatoidni artritis, giht, tendinitis (upala tetiva), prepatelarni burzitis (upala burze, to jest sluzne vrećice smeštene između čašice kolena i kože), Osgud-Šlaterova bolest (upala pripoja tetive čašice kolena na kost potkolenice, pogađa decu i tinejdžere tokom naglog rasta) i povrede.

žute kapsule vitamina D na staklenoj podlozi
Dr Abas je dodao da čak i nedostatak vitamina D može biti uzrok neočekivanog bola u kolenu. Foto: Shutterstock

Manjak vitamina D

Dr Abas je dodao da čak i nedostatak vitamina D može biti uzrok neočekivanog bola u kolenu.

Ortopedski hirurg dr Kim Sterns u izjavi za Kliniku Klivlend napominje da osobe sa zdravim kolenima obično nemaju bolove tokom noći.

-  Najčešće postoji neki razlog za to, a uzrok može biti jedno od više različitih stanja - naglašava doktor.

Izvor: huffingtonpost.co.uk/ zdravlje.kurir.rs

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