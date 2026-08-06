Aseptični meningitis najčešće izazivaju virusi, ali zbog simptoma koji mogu ličiti na opasniji bakterijski oblik, poput jake glavobolje i ukočenog vrata, zahteva pravovremenu medicinsku procenu i dijagnozu

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Aseptični meningitis je zapaljenje moždanih ovojnica koje najčešće izazivaju virusi, ali može biti i posledica lekova ili sistemskih bolesti. Iako se smatra blažim od bakterijskog oblika, njegovi simptomi, poput jake glavobolje i ukočenog vrata, zahtevaju hitnu medicinsku procenu kako bi se isključila stanja opasna po život.

Termin „aseptični meningitis“ odnosi se na upalu moždanih ovojnica, zaštitnih membrana mozga i kičmene moždine, kod koje rutinski laboratorijski testovi ne uspevaju da izoluju bakterije. Iako se često pogrešno poistovećuje isključivo sa virusnom infekcijom, termin je mnogo širi. Virusi, posebno enterovirusi, zaista su najčešći uzroci, ali lista mogućih okidača uključuje i druge, neinfektivne faktore.

Bolest je u većini slučajeva blaga i rešava se uz suportivnu terapiju, ali neki oblici mogu biti teški, pa čak i opasni po život. Zbog toga je ključno postaviti pravovremenu dijagnozu i isključiti opasniji, bakterijski oblik meningitisa.

Sve počinje sa virusima

Glavni uzročnici aseptičnog meningitisa su virusi, među kojima dominiraju enterovirusi, poput Koksaki i eho virusa, čija je aktivnost najizraženija tokom leta i rane jeseni.

Jaka glavobolja uz ukočen vrat može biti znak aseptičnog meningitisa i zahteva lekarski pregled Foto: Shutterstock

Pored njih, upalu mogu izazvati i herpes virusi, uključujući herpes simpleks i varičela-zoster virus, koji izaziva ovčije boginje. Pre uvođenja vakcine, virus zauški bio je jedan od češćih uzročnika. Ređi uzroci su arbovirusi koje prenose komarci i krpelji, kao i HIV, kod kojeg se meningitis može javiti tokom rane faze infekcije.

Zbog sezonske i geografske rasprostranjenosti pojedinih virusa, epidemiološki podaci mogu pomoći lekarima da posumnjaju na određenog uzročnika.

Aseptični meningitis može biti i posledica sistemskih autoimunih bolesti, poput sistemskog eritemskog lupusa i reumatoidnog artritisa, kada imuni sistem napada sopstvena tkiva.

Pored virusa, mogu ga izazvati i neinfektivni faktori. Jedan od njih je meningitis izazvan lekovima, koji nastaje kao reakcija preosetljivosti na pojedine antibiotike, nesteroidne antiinflamatorne lekove ili intravenske imunoglobuline.

Oprezno U najtežim slučajevima uzrok može biti širenje malignih ćelija na centralni nervni sistem, na primer kod leukemije ili raka dojke i pluća, što se naziva maligni meningitis.

Jaka glavobolja kao upozorenje

Simptomi se često razvijaju naglo i mogu podsećati na grip, ali klasična tri znaka meningitisa su jaka glavobolja, povišena temperatura i ukočen vrat ili bol pri pokušaju savijanja glave ka grudima.

Simptomi se često razvijaju naglo i mogu podsećati na grip, ali klasična tri znaka meningitisa su jaka glavobolja, povišena temperatura i ukočen vrat Foto: Shutterstock

Često se javljaju i preosetljivost na svetlost (fotofobija), mučnina, povraćanje i opšta slabost. Teži neurološki simptomi, poput konfuzije, ređi su, ali predstavljaju znak za uzbunu.

Poseban oprez potreban je kod beba, kod kojih simptomi mogu biti nespecifični – razdražljivost, neutešan plač, odbijanje hrane, izražena pospanost, a ponekad i ispupčena fontanela.

Pošto klinička slika može biti gotovo ista kao kod bakterijskog meningitisa, koji može ugroziti život, svaka sumnja zahteva hitnu medicinsku procenu.

Ključna dijagnostička metoda je lumbalna punkcija, odnosno analiza likvora, koja pokazuje prisustvo zapaljenja bez dokaza bakterijske infekcije.