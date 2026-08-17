Pacijenti se često žale i na suzenje, svrab, peckanje i osećaj peska u oku. Sve počinje kao blaga iritacija i neprijatnost

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Konjunktivitis je upala ili infekcija koja nastaje pod dejstvom virusa, bakterija ili alergija. Zahvata tanku, providnu opnu koja prekriva beonjaču i unutrašnju stranu kapaka oka. Prate ga izraženo crvenilo oka, otok, pojačan sekret i osetljivost na svetlost. Pacijenti se često žale i na suzenje, svrab, peckanje i osećaj peska u oku. Sve počinje kao blaga iritacija i neprijatnost, a u pojedinim slučajevima bolest je i zarazna. Usled upale sitni krvni sudovi postaju izraženiji, pa oko poprima ružičastu ili crvenkastu boju.

Zašto je bitna dijagnostika?

Konjunktivitis može imati više uzroka. Najčešće je posledica virusne infekcije. Kod beba slične simptome mogu izazvati začepljeni suzni kanali. Pošto su neki oblici konjunktivitisa zarazni, rano postavljanje dijagnoze i primena jednostavnih mera opreza mogu pomoći da se spreči širenje infekcije u kući, školi ili na radnom mestu.

Najčešći simptomi konjunktivitisa

Simptomi konjunktivitisa razlikuju se u zavisnosti od uzroka, ali većina obolelih ima jedan ili više sledećih simptoma:

Crvenilo jednog ili oba oka.

Svrab, peckanje ili osećaj kao da u oku ima peska.

Iscedak koji može izazvati slepljivanje kapaka, naročito tokom noći.

Pojačano suzenje.

Osetljivost na svetlost.

Simptomi mogu da zahvate jedno oko, a potom da se prošire na drugo, posebno kod virusnog ili bakterijskog konjunktivitisa. Alergijski konjunktivitis obično zahvata oba oka istovremeno i često je praćen kijanjem ili zapušenošću nosa.

Većina slučajeva konjunktivitisa je blaga i prolazi uz osnovnu negu. Međutim, pojedini simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije oboljenje oka i zahtevaju hitan pregled Foto: Shutterstock

Kada je potrebno potražiti lekarsku pomoć?

Većina slučajeva konjunktivitisa je blaga i prolazi uz osnovnu negu. Međutim, pojedini simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije oboljenje oka i zahtevaju hitan pregled.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako je crvenilo oka praćeno bolom, ako imate osećaj stranog tela u oku, zamućen ili oslabljen vid, pojačanu osetljivost na svetlost ili ako se tegobe pogoršavaju, odnosno ne poboljšavaju u roku od 12 do 24 sata.

Tokom trajanja infekcije ne treba nositi kontaktna sočiva, jer se u suprotnom povećava rizik od komplikacija.

Kako se konjunktivitis prenosi i kako ga sprečiti?

Virusni i bakterijski konjunktivitis lako se prenose direktnim kontaktom. Dobra higijena ima ključnu ulogu u sprečavanju širenja infekcije.

Rizik od prenošenja možete smanjiti ako:

Izbegavate dodirivanje i trljanje očiju.

Redovno perete ruke sapunom i vodom.

Koristite čiste peškire i krpe za umivanje.

Ne delite lične predmete, poput peškira, krpa za lice ili šminke za oči.

Zamenite staru kozmetiku za oči, uključujući maskaru.

Redovno menjate jastučnice.

Ove mere su posebno važne u domaćinstvima sa decom, zajedničkim stambenim prostorima i na radnim mestima gde ljudi često borave u bliskom kontaktu.

Konjunktivitis se leči u zavisnosti od uzroka. Bakterijski konjunktivitis leči se antibiotskim kapima, alergijski kapima protiv alergije Foto: Zoonar GmbH / Alamy / Alamy / Profimedia

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