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ApoB lipoprotein je test koji procenjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Stručnjaci naglašavaju da je u boljoj korelaciji sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na „loš“ (LDL) holesterol, jer meri ukupan broj štetnih čestica u krvi. Precizniji je i koristi se za procenu uspešnosti terapije za snižavanje lipida. Napominje se da bi ovaj test mogao da spreči više srčanih i moždanih udara i poboljša kvalitet i dužinu života. Ipak, uprkos svemu navedenom, još se ne koristi kao rutinska analiza zbog dodatnih troškova i zato što aktuelne smernice kao osnovni pokazatelj i dalje daju prednost LDL holesterolu.

Zašto je važna analiza ovog proteina?

U novoj studiji naučnici su analizirali ciljano merenje apolipoproteina B (ApoB) kao pokazatelja rizika povezanog sa holesterolom.

ApoB je protein koji se nalazi na površini čestica koje prenose holesterol kroz krv. Te čestice mogu da prodru u zidove arterija, da se u njima nakupljaju i povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara. I pored toga, ovaj test još nije deo rutinske procedure.

Novo istraživanje navodi da merenje ApoB u krvi može biti isplativo i da može smanjiti broj srčanih i moždanih udara kada se koristi kao smernica za intenziviranje terapije za snižavanje holesterola. Lekari obično procenjuju uspešnost lekova za snižavanje holesterola tako što mere nivo lipoproteina niske gustine, odnosno „lošeg“ LDL holesterola.

Ako nivo LDL holesterola ostane iznad 2,6 mmol/L uprkos terapiji, lekar može da preporuči intenzivnije lečenje.

Ako nivo LDL holesterola ostane iznad 2,6 mmol/L uprkos terapiji, lekar može da preporuči intenzivnije lečenje. Foto: Shutterstock

Meri ukupan broj štetnih čestica

- Istraživanja jasno pokazuju da je ApoB bolji u prepoznavanju osoba koje imaju rizik od komplikacija povezanih sa visokim holesterolom, jer meri ukupan broj štetnih čestica u krvi. Uprkos ovim dokazima, ApoB se i dalje ne koristi rutinski za donošenje odluka o terapiji za snižavanje holesterola, jer zahteva dodatno testiranje i povećava troškove - rekao je dr Ciaran Kohli-Lynch, jedan od autora studije i docent na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Nortvestern.

Kako bi procenili isplativost ApoB testiranja, istraživači, među kojima su bili kardiolozi i zdravstveni ekonomisti, koristili su računarski model koji je obuhvatio 250.000 odraslih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koje ispunjavaju uslove za terapiju statinima, ali nemaju aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest.

Rezultati su pokazali da je ApoB testiranje efikasno. Korišćenje ApoB testa sprečilo bi više srčanih i moždanih udara nego sadašnja praksa. Na taj način smanjili bi se i troškovi lečenja srčanog i moždanog udara, rekao je Kohli-Lynch.

Testiranje ApoB podrazumeva dodatne troškove, ali se oni, zbog veće preciznosti testa, smatraju opravdanim.

Lekari kažu da ovaj test direktno pokazuje ukupan broj štetnih čestica Foto: Shutterstock

Kada se savetuje ApoB test?

Allan Sniderman, doktor medicine i profesor kardiologije na Univerzitetu Mekgil, dodatno je objasnio da studija pokazuje da bi više života bilo spaseno i da bi bilo manje srčanih i moždanih udara kada bi se ApoB koristio za usmeravanje terapije.

U Srbiji se ApoB lipoprotein određuje u proceni rizika od kardiovaskularnih oboljenja, periodično kod pacijenata sa povećanim kardiovaskularnim rizikom (nizak HDL holesterol, visok ukupni holesterol i trigliceridi i/ili porodična istorija kardiovaskularnih bolesti). Savetuje se i pacijentima koji uzimaju terapiju za snižavanje lipida.