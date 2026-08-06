Koronarna angiografija može direktno da pokaže da li su koronarne arterije sužene ili začepljene

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Popularna tvrdnja da bol u ručnom zglobu tokom istezanja domalog, kažiprsta ili srednjeg prsta ukazuje na začepljenje krvnih sudova srca nema nikakvu osnovu u medicinskim činjenicama. Nije tačno da ćete, kada pomoću suprotne ruke istegnete unazad domali prst i kažiprst, a srednji prst pomerate gore-dole, moći da saznate da li imate začepljenje krvnih sudova srca.

Šta je začepljenje krvnih sudova?

Začepljenje krvnih sudova nastaje kada se masne naslage, holesterol i druge supstance nakupljaju unutar koronarnih arterija, čime se smanjuje dotok krvi do srčanog mišića. Pokreti ili istezanje prstiju ne mogu pokazati šta se dešava unutar tih krvnih sudova.

Ova vežba za šake nije deo zvaničnih smernica za dijagnostikovanje koronarne bolesti srca. Lekari se umesto toga oslanjaju na procenu simptoma, faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i odgovarajuća medicinska ispitivanja.

Začepljenje koronarnih arterija (krvnih sudova srca) može dovesti do angine pektoris (bola u grudima) ili srčanog udara.

Ova vežba za šake nije deo zvaničnih smernica za dijagnostikovanje koronarne bolesti srca. Foto: Shutterstock

Na šta može da ukaže bol?

Fizioterapeut Prači Bharvani navodi da istezanje prstiju unazad stvara napetost u tetivama, malim mišićima, zglobovima i nervima povezanim sa šakom i ručnim zglobom.

- Bol tokom ovog pokreta mnogo češće ukazuje na lokalnu ukočenost, iritaciju tetiva, raniju povredu ili osetljivost nerava. Ne može se koristiti za dijagnostikovanje začepljenja krvnih sudova srca. Ako bol u ručnom zglobu traje, izaziva trnjenje ili utiče na snagu šake, potrebno je obratiti se fizioterapeutu ili lekaru radi odgovarajuće dijagnostike - kaže Bharvani.

Zašto se javlja bol u ručnom zglobu tokom ove vežbe?

Ona objašnjava da sam ovaj pokret može izazvati bol. Povlačenje prstiju unazad isteže različite strukture koje se protežu između prstiju, šake, ručnog zgloba i podlaktice. Ako se pokret izvodi naglo ili su tkiva već nadražena, može doći do nelagodnosti.

- Mogući uzroci uključuju manju povredu mišića ili tetiva, iritaciju tetiva, ukočenost zglobova, artritis, raniju povredu ručnog zgloba ili pritisak na nerve. Sindrom karpalnog tunela, na primer, nastaje kada je srednji živac pritisnut u predelu ručnog zgloba, što može izazvati bol, trnjenje, utrnulost ili slabost u šaci i prstima. Bol u ručnom zglobu često je i posledica uganuća ili problema sa tetivama. Bol koji se javlja samo kada se prst ili ručni zglob povuku u neuobičajen položaj najverovatnije je posledica lokalnog mehaničkog opterećenja. On ne može pokazati da li je arterija koja snabdeva srce sužena - naglašava Bharvani.

Mogući uzroci uključuju manju povredu mišića ili tetiva, iritaciju tetiva, ukočenost zglobova, artritis, raniju povredu ručnog zgloba ili pritisak na nerve Foto: Shutterstock

Kako se zaista dijagnostikuje začepljenje koronarnih arterija?

Dijagnoza se postavlja na osnovu odgovarajuće medicinske procene. Lekar najpre uzima u obzir simptome pacijenta, godine, zdravstvenu istoriju i faktore rizika, uključujući pušenje, dijabetes, visok krvni pritisak, poremećaj nivoa holesterola i porodičnu istoriju bolesti srca.