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Manja posekotina, ogrebotina ili rana uglavnom se dobro zaleči uz osnovnu negu. Ipak, u nekim situacijama moguće su komplikacije, iako se rana pravilno čisti i štiti. Infekcija u početku može da bude neprimetna.

Normalno zarastanje praćeno je blagim crvenilom i otokom oko rane. Moguća je osetljivost na dodir i mala količina bistre tečnosti koja se vremenom smanjuje, objašnjava Kristofer Džouns, medicinski tehničar specijalizovan za negu rana.

Infekcija rane, s druge strane, pored crvenila i zadebljanja tkiva oko rane, može biti praćena gustim žutim, belim ili zelenim sekretom, neprijatnim mirisom i bolom koji je jači nego što bi se očekivalo.

Kako dolazi do infekcije?

Rana se inficira kada bakterije prodru kroz oštećeni sloj kože i počnu da se razmnožavaju. Organizam reaguje na bakterije zapaljenskim procesom, pri čemu se javljaju crvenilo, otok, osećaj toplote, bol i sekret.

Određeni stepen zapaljenja je normalan kada rana počinje da zarasta, ali bi trebalo postepeno da se smanjuje.

Određeni stepen zapaljenja je normalan kada rana počinje da zarasta, ali bi trebalo postepeno da se smanjuje. Foto: Shutterstock

Znaci normalnog zarastanja rane

Tokom normalnog procesa zarastanja moguće je blago crvenilo u neposrednoj blizini rane, blag otok i osetljivost koja se postepeno smanjuje. Može se javiti mala količina bistre ili svetloružičaste tečnosti, postepeno stvaranje kraste i obnavljanje kože.

Prvi znaci infekcije rane

Početni znaci infekcije mogu da budu veoma blagi. Zato je važno pratiti kako se rana menja tokom vremena, naročito tokom prvih nekoliko dana. Mogući rani znaci infekcije su: crvenilo koje se širi oko rane, otok koji se povećava, bol koji postaje jači umesto da se smanjuje, toplota koja se širi oko rane, sekret koji postaje zamućen, žut, zelen ili gust, rana koja ne zarasta.

Ozbiljniji znaci infekcije su: gnoj ili gust sekret, jak neprijatan miris, povišena temperatura, osećaj jeze, crvene pruge koje se šire od rane, bol koji se pogoršava, uvećani limfni čvorovi u blizini rane (na vratu, u pazuhu ili preponama), koža koja je zategnuta, sjajna ili veoma topla, rana koja postaje veća ili dublja, utrnulost, promena boje kože ili gubitak pokreta u blizini rane.

- Neke ozbiljne infekcije mogu da budu praćene minimalnim sekretom i neznatnim bolom, naročito kod osoba sa neuropatijom ili dijabetesom - upozorava Džouns.

Ako primetite znake infekcije, obratite se lekaru. Potražite pomoć odmah ako se simptomi brzo pogoršavaju.

Neke ozbiljne infekcije mogu da budu praćene minimalnim sekretom i neznatnim bolom Foto: Shutterstock

Koliko brzo rana može da se inficira?

- Rana može da se inficira u roku od 24 do 48 sati, ali neke infekcije nastaju tokom nekoliko dana, u zavisnosti od vrste rane i faktora rizika - navodi Džouns.

Ujedi i ubodne rane mogu se brzo inficirati jer bakterije mogu biti potisnute duboko u tkivo. Infekcije operativnih rana mogu se pojaviti nekoliko dana, pa čak i nedelja nakon hirurškog zahvata.

Posebne vrste rana

Ubodne rane - Nastaju od oštrih predmeta poput eksera, igala, stakla, iverja ili životinjskih zuba. Potrebno je da ih pregleda lekar ako su duboke, zaprljane, izazvane zarđalim predmetom ili ujedom životinje.

Ujedi životinja ili ljudi - Ujedi bi trebalo da se pregledaju ako probiju kožu ili zahvataju šaku, lice, genitalnu regiju ili zglobove. Čak i rana koja izgleda mala može biti inficirana nakon ujeda psa, mačke ili čoveka.

Hirurške rane - Pratite uputstva hirurga za negu rane i obratite se lekaru ako primetite promene ili imate nedoumice.

Dijabetičke rane - Osobe sa dijabetesom treba ozbiljno da shvate svaku ranu, posebno na stopalima. Rana kod dijabetičara može biti inficirana čak i kada nema izraženog bola.

Pratite uputstva hirurga za negu rane i obratite se lekaru ako primetite promene ili imate nedoumice. Foto: Photoroyalty/Shutterstock

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Obratite se lekaru ili službi za hitne preglede ako primetite: pogoršanje simptoma nakon 24 do 48 sati, širenje crvenila, toplote ili otoka, bol koji postaje jači, zamućen, žut, zelen ili gust sekret, jak neprijatan miris, uvećane limfne čvorove, ranu koja ne zarasta, duboku, prljavu ili razjapljenu ranu, ubodnu ranu, ugriz životinje ili čoveka koji je probio kožu, ranu u kojoj je ostalo staklo, drvo, zemlja ili drugo strano telo, ranu na licu, šaci, stopalu, zglobu ili genitalnoj regiji, bilo koju ranu ako imate dijabetes, slabu cirkulaciju ili oslabljen imunitet.

Kada je potrebna hitna pomoć?

Odmah potražite medicinsku pomoć kod:

jakog krvarenja koje ne prestaje,

duboke rane sa vidljivom kosti, tetivom ili mišićem,

gubitka pokreta ili osećaja,

brzog širenja crvenila ili otoka,

jakog bola,

temperature, drhtavice, mučnine, povraćanja ili konfuzije,

crvenih pruga koje se šire od rane,

znakova sepse, poput izrazite slabosti, ubrzanog disanja, ubrzanog rada srca ili veoma lošeg opšteg stanja,

crnog tkiva,

ujeda divlje životinje ili mogućeg izlaganja besnilu,

rane nastale u ozbiljnoj nesreći.

Kako smanjiti rizik od infekcije rane?

Da biste smanjili mogućnost infekcije: operite ranu sapunom i vodom, prekrijte je čistim zavojem ili flasterom, redovno menjajte obloge, ne dirajte i ne skidajte krastu, pratite da li se pogoršavaju crvenilo, otok ili sekret.

Infekcije rana mogu uspešno da se leče, naročito kada se otkriju na vreme. Međutim, ponekad infekcija može da prodre dublje u organizam, pa je važno prepoznati kada se stanje pogoršava.

U slučaju pogoršanja može doći do bakterijske infekcije kože, odnosno celulitisa, koja se može proširiti na dublje slojeve kože. Često zahteva lečenje antibioticima.

Sepsa je retka, ali ozbiljna reakcija organizma na infekciju i zahteva hitno lečenje Foto: Shutterstock

Apsces je džep gnoja ispod kože. Može izgledati kao bolna kvržica, čir ili otečeno područje i ponekad zahteva da ga lekar isprazni.

Sepsa je retka, ali ozbiljna reakcija organizma na infekciju i zahteva hitno lečenje. Upozoravajući znaci mogu biti konfuzija, jaka slabost, ubrzano disanje, ubrzan rad srca, temperatura, drhtavica ili osećaj teške bolesti.