Zapaža se da neke osobe, kada počnu terapiju statinima, stiču utisak da je, zbog toga što statini snižavaju nivo holesterola, manje važno da vode računa o ishrani.

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Statini su lekovi koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola i smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara. U pitanju su medikamenti koji se uglavnom piju do kraja života, a jedno od pitanja koje se povremeno postavlja jeste da li njihova upotreba može da dovede do povećanja telesne težine.

Da li statini goje?

Lekari kažu da nema dovoljno dokaza da statini sami po sebi uzrokuju gojenje. Povećanje telesne težine nije navedeno kao uobičajeno neželjeno dejstvo statina. Primećuje se, ipak, da kod nekih osoba dolazi do porasta telesne težine tokom terapije. Stručnjaci napominju da sve navedeno može biti posledica promena u načinu ishrane i drugih faktora.

Postoje i ograničeni dokazi da određeni statini mogu uticati na telesnu težinu jer deluju na hormone koji učestvuju u regulisanju apetita, metabolizma i skladištenja masti. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li postoji direktna uzročno-posledična veza.

Pojedini pacijenti na terapiji statinima prijavljuju promene kao što su uvećan obim struka, povećanje količine masnog tkiva u predelu stomaka Foto: Shutterstock

Zašto može doći do povećanja telesne težine tokom terapije statinima?

Pojedini pacijenti na terapiji statinima prijavljuju promene kao što su uvećan obim struka, povećanje količine masnog tkiva u predelu stomaka i ukupno dobijanje na telesnoj težini.

Jedno od mogućih objašnjenja jesu promene u načinu ishrane. Zapaža se da neke osobe, kada počnu terapiju statinima, stiču utisak da je, zbog toga što statini snižavaju nivo holesterola, manje važno da vode računa o ishrani. Zato može doći do povećanog unosa kalorija, masti ili namirnica sa visokim sadržajem šećera.

Šta pokazuju istraživanja?

U studiji iz 2025. godine ispitivano je dejstvo atorvastatina na mladim svinjama. Istraživači su uočili određene metaboličke promene kod životinja koje su dobijale ovaj lek.

Među zabeleženim promenama bile su:

Povećanje nivoa grelina.Grelin je hormon koji utiče na osećaj gladi i apetit, a ima ulogu i u metabolizmu masnog tkiva.

Insulinska rezistencija. Kod životinja je zabeležena povećana sklonost ka razvoju insulinske rezistencije. Ovo stanje može da oteža regulisanje telesne težine i poveća rizik od metaboličkih poremećaja.

Promene u hormonima masnog tkiva. Primećene su promene nivoa leptina i rezistina, hormona koje proizvode masne ćelije i koji učestvuju u regulisanju metabolizma.

Međutim, rezultati istraživanja na životinjama ne mogu se automatski primeniti na ljude. Zbog toga ova studija sama po sebi ne dokazuje da statini izazivaju gojenje kod ljudi. Potrebno je još istraživanja kako bi se utvrdilo da li i na koji način statini mogu uticati na telesnu težinu i metabolizam kod ljudi.

Potrebna je redovna fizička aktivnost - preporučuje se najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno. Foto: Shutterstock

Kako kontrolisati telesnu težinu tokom uzimanja statina?

Ako uzimate statin, preporučuje se da nastavite da se hranite uravnoteženo i budete fizički aktivni. Saveti za održavanje zdrave telesne težine uglavnom su isti bez obzira na to da li uzimate statin.

Potrebna je redovna fizička aktivnost - preporučuje se najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno. Neophodan je i dovoljan unos vlakana kroz povrće, voće, integralne žitarice, mahunarke, orašaste plodove i semenke.

Bitan je i kvalitetan san jer nedostatak sna može uticati na apetit i telesnu težinu. Savet je i da kontrolišete veličinu porcija kako bi se sprečio prekomeran unos kalorija.

Naglasak treba staviti na nutritivno bogate namirnice umesto visoko prerađene hrane sa malo hranljivih materija, kao i na dovoljan unos tečnosti. Potreban je i ograničen unos šećera. Uravnotežena ishrana je posebno važna kod osoba sa povišenim holesterolom, jer statini ne zamenjuju zdrave životne navike, ističu stručnjaci.

Da li je neka vrsta statina bolja za kontrolu telesne težine?

Ne postoji statin koji se smatra najboljim izborom za kontrolu telesne težine. Statini se propisuju prvenstveno radi smanjenja nivoa LDL holesterola i rizika od kardiovaskularnih bolesti, a ne radi regulisanja telesne težine.

Lekar će izabrati odgovarajući statin i dozu na osnovu nivoa holesterola, ukupnog kardiovaskularnog rizika, drugih zdravstvenih faktora i mogućih interakcija sa drugim lekovima. Trenutno nema dovoljno dokaza da statini direktno uzrokuju povećanje telesne težine. Iako neke osobe mogu dobiti na težini tokom terapije, moguće je da tome više doprinose promene u ishrani i životnim navikama nego sam lek.