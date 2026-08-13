Ponavljane ili teške urinarne infekcije češće kod ljudi sa bolestima i stanjima koja narušavaju funkciju nerava

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Bol, peckanje i stalna potreba za mokrenjem tokom urinarne infekcije možda nisu samo neprijatne posledice bolesti. Australijski naučnici otkrili su posebnu grupu nerava u blizini sluzokože bešike koja se aktivira tokom infekcije i mogla bi da ima važnu ulogu u odbrani organizma od bakterija.

Urinarne infekcije spadaju među najčešće bakterijske infekcije u svetu, sa više od 400 miliona slučajeva godišnje. Među tipičnim simptomima su učestalo mokrenje, iznenadna i snažna potreba za mokrenjem, bol i peckanje pri mokrenju i nelagodnost u predelu karlice.

Istraživači sa Univerziteta Flinders proučavali su grupu senzornih nerava smeštenih neposredno uz sluzokožu bešike, čija je funkcija gotovo dve decenije bila nejasna. Za razliku od drugih nerava koji registruju punjenje bešike i signaliziraju da je vreme za mokrenje, ovi nervi su u zdravoj bešici uglavnom neaktivni.

Aktiviraju se kada počne infekcija

Eksperimenti na miševima pokazali su da se situacija menja kada se razvije urinarna infekcija. Ovi nervi tada postaju veoma osetljivi i reaguju na prisustvo bakterija i zapaljenje, funkcionišući poput sistema za rano upozorenje.

Bazenska voda sama po sebi najčešće nije uzrok urinarnih infekcija, već rizik povećavaju navike poput dugog boravka u mokrom kupaćem kostimu, nedovoljnog unosa tečnosti i zadržavanja mokrenja Foto: Shutterstock

Njihova aktivacija pokreće bol i potrebu za češćim mokrenjem, ali istraživači smatraju da upravo ti neprijatni simptomi mogu da imaju zaštitnu ulogu. Češće pražnjenje bešike pomaže izbacivanju štetnih bakterija i moglo bi da ograniči težinu i širenje infekcije.

Otkriće bi moglo da pomogne i u razumevanju zbog čega su ponavljane ili teške urinarne infekcije češće kod ljudi sa bolestima i stanjima koja narušavaju funkciju nerava. Ako nervi koji prepoznaju infekciju ne rade pravilno, odgovor organizma mogao bi da bude manje efikasan.