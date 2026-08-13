Nova studija pokazuje da je nivo PSA niži od 0,2 ng/mL povezan sa boljim ishodima lečenja i dužim preživljavanjem pacijenata

Slušaj vest

Nakon lečenja metastatskog raka prostate, smanjenje nivoa prostata-specifičnog antigena (PSA) u krvi pokazatelj je uspešnosti terapije. Nova studija pokazuje da je nivo PSA niži od 0,2 ng/mL povezan sa boljim ishodima lečenja i dužim preživljavanjem pacijenata. Studija je objavljena u časopisuCANCER, koji izdaje Američko društvo za borbu protiv raka.

PSA kao pokazatelj uspeha lečenja

Više kliničkih ispitivanja faze 3 pokazalo je da je nivo PSA ispod 0,2 ng/mL najbolja granica za procenu prognoze. Međutim, podaci iz svakodnevne kliničke prakse do sada su bili ograničeni, pa lekari često koriste i druge pokazatelje, poput procenta smanjenja PSA, kako bi procenili odgovor na terapiju.

Šta se dešava sa PSA nakon operacije prostate?

Većina lekara smatra da nakon uspešne hirurške operacije (uklanjanja prostate) nivo PSA treba da padne na nemerljiv ili ekstremno nizak nivo - ispod 0,01 do 0,1 ng/mL. Kod pacijenata koji primaju zračnu ili hormonsku terapiju vrednosti se značajno smanjuju, dok svaki ponovni porast PSA iznad 0,2 ng/mL može da ukaže na povratak bolesti.

Svaki ponovni porast PSA iznad 0,2 ng/mL može da ukaže na povratak bolesti. Foto: Promo

Studija obuhvatila gotovo 5.000 pacijenata

Kako bi utvrdili da li postoji ciljna vrednost PSA koja može da se dovede u vezu sa najpovoljnijim ishodom kod metastatskog raka prostate, istraživači su analizirali podatke američke Veteranske zdravstvene administracije.

Studija je obuhvatila 4.890 pacijenata koji su između 2018. i 2023. godine primali terapiju za smanjenje nivoa testosterona, sa ili bez dodatnih terapija, zbog metastatskog hormonski osetljivog raka prostate. Tokom medijane praćenja od oko dve godine preminulo je 896 pacijenata.

PSA ispod 0,2 ng/mL povezan sa manjim rizikom od smrti

Kod pacijenata čiji je nivo PSA bio ispod 0,2 ng/mL nakon devet meseci od početka terapije, rizik od smrti bio je 54 odsto manji, bez obzira na to da li su imali smanjenje PSA od najmanje 90 odsto.

S druge strane, lošija prognoza zabeležena je kod pacijenata kod kojih je PSA opao za najmanje 90 odsto, ali nije dostigao vrednost ispod 0,2 ng/mL.

Šta ako PSA ne padne ispod 0,2 ng/mL?

Studija navodi da rezultati ukazuju na to da bi pacijenti kod kojih nivo PSA ne padne ispod 0,2 ng/mL mogli da budu kandidati za intenzivnije lečenje.