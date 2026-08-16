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Rinovirusi češće izazivaju dobro poznate simptome infekcije gornjih disajnih puteva, kao što su zapušen nos i curenje nosa

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Prehlada je zdravstveni problem koji uglavnom vezujemo za hladnije dane, iako su virusi prisutni oko nas tokom cele godine. Enterovirusi su čest uzrok letnjih prehlada, koje se manifestuju sličnim tegobama kao i dobro poznata zimska prehlada, a to su curenje nosa, bol u grlu i digestivne tegobe, objašnjavaju zdravstveni radnici.

Više od 200 virusa

Dr Metju Badget, lekar primarne zdravstvene zaštite, potvrđuje da je moguće da se od prehlade razbolimo tokom cele godine. Letnja prehlada upravo je ono što joj ime kaže - obična prehlada koja se javlja tokom letnjih meseci, od juna do septembra.

Više od 200 različitih vrsta virusa može da izazove običnu prehladu. Ovi virusi se lako šire putem kijanja ili kašlja. Prehladu možete dobiti i bliskim kontaktom sa osobom koja je bolesna.

Koji virusi najčešće izazivaju letnje prehlade?

Grupa virusa poznata kao rinovirusi najčešći je uzročnik prehlade tokom zime.

- Rinovirusi češće izazivaju dobro poznate simptome infekcije gornjih disajnih puteva, kao što su zapušen nos i curenje nosa – kaže dr Badget.

Kod letnjih prehlada češći uzročnici su enterovirusi. Kao i rinovirusi, enterovirusi mogu da zahvate nos i grlo i izazovu infekciju gornjih disajnih puteva. Međutim, za razliku od rinovirusa, enterovirusi češće mogu da utiču i na digestivni sistem, pojašnjava doktor.

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Digestivne tegobe ispoljavaju se dijarejom, mučninom i povraćanjem. Foto: Shutterstock

Postoji više od 60 različitih enterovirusa, koji često izazivaju infekcije tokom letnjeg perioda i zahvataju disajne puteve i digestivni sistem.

Najčešći simptomi su kašalj, povišena temperatura i bolovi u mišićima i telu, glavobolja, curenje nosa i bol u grlu. Digestivne tegobe ispoljavaju se dijarejom, mučninom i povraćanjem.

Stručnjaci napominju da prehladu možemo da dobijemo na putovanju, kada imamo više kontakata sa drugim ljudima. Klimatizovani prostori takođe mogu dodatno da isuše sluzokožu nosa i grla i doprinesu osećaju iritacije, iako klima sama po sebi ne izaziva prehladu.

Kako da znate da li imate letnju prehladu?

Prehlada, sezonske alergije i COVID-19 imaju mnoge zajedničke simptome, kao i grip i respiratorni sincicijalni virus (RSV). Zbog toga ponekad nije lako utvrditi šta je tačno uzrok simptoma.

Letnja prehlada ili COVID-19?

- Dobro je uraditi test na COVID-19 kada imate simptome infekcije gornjih disajnih puteva, bez obzira na godišnje doba - savetuje dr Badget.

Ako je test pozitivan, razgovarajte sa lekarom o mogućnostima lečenja i preduzmite odgovarajuće mere kako biste sprečili širenje virusa na druge osobe.

Letnja prehlada ili alergija?

Ako svakog leta imate curenje nosa, bol u grlu i suzne oči, postoji velika verovatnoća da su uzrok sezonske alergije.

- Simptomi letnje prehlade trebalo bi da se povuku u roku od dve nedelje – kaže dr Badget.

Ako vam nos curi nedeljama, verovatnije je da su u pitanju alergije. Još jedna važna razlika jeste to što alergije obično ne izazivaju dijareju ili stomačne tegobe, koje se mogu javiti kod letnje prehlade.

Letnja prehlada ili RSV?

Respiratorni sincicijalni virus (RSV) naziv je virusa, ali i infekcije disajnih puteva. U većini slučajeva RSV izaziva simptome slične prehladi. Međutim, može biti posebno opasan za bebe, malu decu i starije osobe, kod kojih postoji veći rizik od razvoja ozbiljne upale pluća i problema sa disanjem.

Kao i prehlada i grip, RSV se češće javlja tokom zime. Ipak, poslednjih godina beleži se i povećan broj slučajeva RSV infekcije tokom letnjih meseci.

Testiranje može da pokaže da li vi ili vaše dete imate RSV. Većina slučajeva je blaga i simptomi se povuku za nekoliko nedelja.

Pošto tokom cele godine cirkuliše veliki broj virusa koji izazivaju simptome slične prehladi, dr Badget preporučuje testiranje na COVID-19, grip i RSV. Napominje da lekari uglavnom ne testiraju pacijente na druge viruse koji izazivaju prehladu.

Pošto tokom cele godine cirkuliše veliki broj virusa koji izazivaju simptome slične prehladi, dr Badget preporučuje testiranje na COVID-19, grip i RSV. Foto: Shutterstock

- Važno je utvrditi ili isključiti određene virusne infekcije kako biste dobili odgovarajuće lečenje i smanjili rizik od komplikacija – kaže on.

Kako ublažiti simptome letnje prehlade?

Isti načini ublažavanja simptoma koji pomažu tokom zime mogu biti korisni i kod letnje prehlade. Možete pokušati sledeće:

Ako vam prija i pomaže kod stomačnih tegoba, mučnine i dijareje, možete privremeno primeniti BRAT dijetu – banane, pirinač, kašastu jabuku i tost.

Ispirajte grlo slanom vodom i primenite druge metode za ublažavanje bola u grlu.

Sprečite dehidrataciju tako što ćete unositi dovoljno vode, napitaka sa elektrolitima i čaja.

Noćni kašalj možete ublažiti lekovima protiv kašlja, kao i toplim tušem ili kupanjem pre spavanja.

Med može pomoći u ublažavanju bola u grlu i kašlja.

Odmarajte se i, ako možete, priuštite sebi kratko spavanje tokom dana.