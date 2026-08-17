U zavisnosti od vremenskih uslova, pa čak i hormonskog statusa, potpuno je normalno da se tokom noći znojimo.

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Noćno znojenje u većini slučajeva je normalna pojava i samo reakcija tela na povišenu temperaturu u spavaćoj sobi. Javlja se i u sklopu menopauze i prolazi posle izvesnog vremena. Međutim, ako je noćno znojenje često, u toj meri da morate da ustajete i menjate odeću ili posteljinu, ili ako se javlja uporedo sa simptomima poput neobjašnjivog gubitka težine ili uvećanih limfnih čvorova, najbolje je da posetite lekara.

Simptom je više različitih bolesti

U zavisnosti od vremenskih uslova, pa čak i hormonskog statusa, potpuno je normalno da se tokom noći znojimo. Stručnjaci napominju da se „većina ljudi znoji tokom noći“. Ipak, ponekad je zbog noćnog znojenja potrebno da razgovaramo sa lekarom. Noćno znojenje može da bude simptom menopauze, niskog nivoa šećera u krvi, autoimunih poremećaja, problema sa štitastom žlezdom i drugih zdravstvenih stanja, navode stručnjaci Klinike Mejo.

Dr Điri Kubeš, onkolog radioterapeut i medicinski direktor Centra za protonsko zračenje u Pragu, kaže da je tokom toplog vremena noćno znojenje česta neprijatnost, ali da samo u retkim slučajevima može da se dovede u vezu sa karcinomom.

Obilno znojenje bez fizičkog napora može biti važan signal da u organizmu postoji skriveni zdravstveni problem Foto: Shutterstock

Kada bi noćno znojenje trebalo da vas zabrine?

Pre svega, ako je često. Dr Kubeš kaže da su u ovom slučaju važni kontekst i učestalost. Znojenje tokom jedne ili dve noći za vreme toplotnog talasa, na primer, verovatno nije razlog za zabrinutost.

- Međutim, ako se neobjašnjivo noćno znojenje redovno nastavlja duže od dve ili tri nedelje, bilo bi dobro da zakažete pregled kod lekara. Posebno ako je praćeno i drugim zabrinjavajućim simptomima. Ne čekajte ako se osećate loše - kaže doktor.

Učestalo i jako znojenje koje natapa pidžamu i posteljinu uvek je znak za oprez.

- Ako je soba hladna, a vi se uvek budite sa potpuno mokrom pidžamom i posteljinom, zakažite pregled - navodi dr Kubeš. Jako noćno znojenje nekada je simptom koji prati određene vrste raka krvi, posebno limfom, a naročito ako se javlja zajedno sa drugim tegobama.

Upozoravajući znaci limfoma uključuju otečene limfne čvorove, neobjašnjivu temperaturu i noćno znojenje. Ovi simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe Foto: Shtuterstock

Kada da dođete na pregled?

- Ako je noćno znojenje praćeno neobjašnjivim gubitkom težine, upornim umorom, ponavljanim povišenim temperaturama ili bezbolnim otokom na vratu, u pazuhu ili preponama, trebalo bi da dođete na pregled i obavezno sve napomenete lekaru - navodi dr Kubeš.

Drugi znaci upozorenja su:

bezbolne kvržice ili otoci koji ne prolaze;

neobjašnjiv svrab;

otežano disanje;

uporan kašalj;

neuobičajeno lako stvaranje modrica;

infekcije koje se stalno vraćaju.

Drugi znaci upozorenja su: bezbolne kvržice ili otoci koji ne prolaze;neobjašnjiv svrab Foto: Shutterstock

Da li je rak?

Ipak, većina osoba koje se jako znoje tokom noći nema karcinom. Bolest može da bude praćena i uvećanim limfnim čvorovima i umorom, koji je čest simptom.