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Manji unos natrijuma, uglavnom kuhinjske soli, i veći unos kalijuma mogu značajno da doprinesu boljoj kontroli krvnog pritiska, kaže novo istraživanje. Stručnjaci savetuju manje kuhinjske soli, a više namirnica bogatih kalijumom, kao što su banane, krompir i spanać. Iako ova kombinacija kod pojedinih osoba može da dovede do bolje kontrole krvnog pritiska već za nedelju dana, bitno je napomenuti da nije terapija za sve pacijente.

Oprez je potreban ako pijete neki od lekova za snižavanje krvnog pritiska, poput ACE inhibitora, ili imate oboljenje bubrega.

Precizniji pokazatelj zdravlja srca

Tradicionalni saveti za kontrolu visokog krvnog pritiska uglavnom su podrazumevali smanjenje unosa natrijuma. Međutim, nova saznanja ukazuju na to da povećanje unosa kalijuma može značajno da doprinese boljoj kontroli krvnog pritiska. Stručnjaci napominju i da odnos kalijuma i natrijuma može da bude precizniji pokazatelj zdravlja srca i krvnih sudova.

Novi izveštaj, objavljen u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, zalaže se za ažuriranje aktuelnih smernica za snižavanje krvnog pritiska. Preporuka je da pacijenti povećaju unos kalijuma, ali istovremeno smanje unos natrijuma. Veruje se da je ovo dobitna kombinacija za stabilan krvni pritisak.

Meta-analiza iz 2025. godine pokazala je da samo oko 2.000 mg kalijuma više dnevno može da smanji sistolni (gornji) krvni pritisak za oko 5 mmHg, a dijastolni (donji) za oko 3 mmHg kod pacijenata sa dijagnozom hipertenzije, kaže dijetetičarka Džen Hernandez.

Samo oko 2.000 mg kalijuma više dnevno može da smanji sistolni (gornji) krvni pritisak za oko 5 mmHg Foto: Shutterstock

Kako deluje kalijum?

Kalijum neutrališe efekte natrijuma, pomaže izbacivanje viška natrijuma iz organizma i omogućava bolje opuštanje krvnih sudova. Kardiolog dr Leonard Pianko navodi da se trenutno najčešće preporučuje ishrana sa malo natrijuma kako bi se snizio krvni pritisak, ali se o značaju povećanja unosa kalijuma govori već duže vreme.

- Ovaj izveštaj naglašava da natrijum i kalijum zajedno učestvuju u regulisanju ravnoteže tečnosti i krvnog pritiska. Dodaje se i da uravnotežena ishrana, poput DASH režima ishrane, može efikasno da snizi krvni pritisak - objasnio je kardiolog.

Da li samo povećanje unosa kalijuma može da snizi krvni pritisak?

Smernice za kliničku praksu Američkog udruženja za srce i Američkog koledža za kardiologiju iz 2025. godine navode da umereno povećanje unosa kalijuma može u proseku da snizi krvni pritisak za oko 6/4 mmHg.

- Najefikasniji način za snižavanje i kontrolu krvnog pritiska, ipak, jeste kombinacija povećanja unosa kalijuma i ishrane sa malo natrijuma - naglasila je Hernandez.

Može li pritisak da se reguliše samo ishranom?

Dr Pianko dodaje da je ključna ravnoteža i napominje da se protiv visokog krvnog pritiska moramo boriti na više načina.

- Pacijent nikada ne bi trebalo da pretpostavi da će samo promena ishrane u potpunosti moći da snizi povišen krvni pritisak. Promene u ishrani su dopuna terapiji lekovima - rekao je Pianko.

Banane su često prvi izbor kada je reč o povećanju unosa kalijuma Foto: Shutterstock

Koliko brzo mogu da se očekuju rezultati?

Povećanje unosa kalijuma verovatno neće imati trenutni efekat i možda će biti potrebno nekoliko nedelja kako bi se uvideli rezultati.

- Reakcija je individualna. Kod nekih ljudi do promene krvnog pritiska može doći u roku od nedelju dana, dok je drugima potrebno više vremena. Na sve utiču različiti faktori, kao što su, na primer, određeni lekovi, genetika i godine - rekao je dr Pianko.

Kardiolog Jazan Daabul navodi da će u početku manji unos natrijuma sniziti krvni pritisak, jer će umanjiti ukupnu količinu tečnosti u organizmu.

- Vremenom srce i bubrezi izbacuju natrijum iz organizma, uglavnom putem urina, što dovodi do ranog pada krvnog pritiska. Zatim, tokom prvih jedne do dve nedelje, počinje da deluje kalijum, koji omogućava opuštanje krvnih sudova i dovodi do postepenog snižavanja krvnog pritiska sve dok se on, posle nekoliko nedelja, ne stabilizuje - rekao je dr Daabul.

Kardiolozi pored svega savetuju redovno i pravilno merenje krvnog pritiska. Ako pritisak ostane visok i pored promena u načinu ishrane, najbolje je da se konsultujete sa lekarom.

Kardiolozi pored svega savetuju redovno i pravilno merenje krvnog pritiska. Foto: Shutterstock

Koliko natrijuma dnevno je dovoljno?

Američko udruženje za srce preporučuje ne više od 2,3 grama natrijuma dnevno, dok je idealan cilj oko 1,5 grama za većinu odraslih, posebno za osobe sa visokim krvnim pritiskom, rekao je dr Pianko. Primera radi, 2,3 g natrijuma je oko 6 grama kuhinjske soli, to jest približno jedna puna kašičica soli.

Lekari napominju da soli ima u namirnicama kao što su restoranska hrana, konzervirana ili zamrznuta hrana, pakovani hleb i grickalice. Stručnjaci takođe preporučuju DASH režim ishrane i proveravanje deklaracija na namirnicama kako bi se pratila količina natrijuma i kalijuma.

Koje namirnice su bogate kalijumom?

Dr Pianko smatra da su banane često prvi izbor kada je reč o povećanju unosa kalijuma.

- Ali i dinja je bogata kalijumom. Postoje i drugi izvori, beli pasulj, sočivo, običan jogurt, pečeni krompir sa korom, spanać - neke od ovih namirnica sadrže čak i više kalijuma od banane - kaže doktor.

Američko udruženje za srce trenutno preporučuje unos od 3.500 do 5.000 mg kalijuma dnevno kao pomoć u kontroli krvnog pritiska.

Hernandez je izdvojila neke od namirnica bogatih kalijumom koje bi trebalo uključiti u ishranu:

krompir sa korom – 919 mg kalijuma u jednom srednje velikom pečenom krompiru

losos, svež i pečen – 763 mg kalijuma u jednom manjem filetu

skuvan spanać – 591 mg kalijuma u samo pola šolje

dinja, sveža – 417 mg kalijuma u jednoj šolji

kravlje mleko sa 1 odsto mlečne masti – 388 mg kalijuma u 240 ml

šareni pasulj, kuvan – 373 mg kalijuma u pola šolje

Pacijentima kojima je potreban veći unos kalijuma uvek preporučujem namirnice bogate kalijumom, a ne suplemente Foto: Shutterstock

Hrana pre suplemenata

- Pacijentima kojima je potreban veći unos kalijuma uvek preporučujem namirnice bogate kalijumom, a ne suplemente. Koristim reč odgovorno jer bi takva odluka trebalo da se zasniva na preporuci kardiologa, a ne na objavi na Instagramu - podvlači dr Pianko.

Ko ne bi trebalo da povećava unos kalijuma?

Stručnjaci se slažu da osobe koje imaju određena zdravstvena stanja ili uzimaju lekove koji utiču na ravnotežu minerala moraju pre svega da se konsultuju sa zdravstvenim radnikom.

Dr Pianko naglašava da veći unos kalijuma nije jedinstven recept za sve pacijente sa hipertenzijom.

Osobe sa hroničnom hiperkalemijom, odnosno visokim nivoom kalijuma u krvi, ne bi trebalo da povećavaju unos kalijuma bez konsultacije sa lekarom ili dijetetičarem.

- Određeni lekovi, poput ACE inhibitora, ne kombinuju se dobro sa prekomernim unosom kalijuma, jer višak ovog minerala može da izazove opasne srčane aritmije - dodao je Pianko.

Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), blokatori angiotenzinskih receptora (ARB) i antagonisti aldosterona spadaju među najčešće lekove za snižavanje krvnog pritiska i oni već pomažu organizmu da zadrži kalijum. Ako uzimate neki od ovih lekova i dodatno povećate unos kalijuma, postoji rizik od komplikacija.