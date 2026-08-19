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Sezona ambrozije je već počela, a za osobe alergične na njen polen sledi najteži deo godine. Ambrozija cveta od kraja jula do kraja septembra, dok se najveće koncentracije polena beleže tokom avgusta i početkom septembra, navode iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja.

Kijanje i curenje nosa nisu jedini simptomi

Najčešći simptomi alergije na ambroziju su:

  • često i nekontrolisano kijanje
  • zapušenost ili curenje nosa
  • suzenje očiju
  • svrab i crvenilo očiju

Manje poznati simptomi su:

  • suvi kašalj
  • grebanje i svrab u grlu
  • umor i glavobolja
  • povremeni osip i crvenilo kože
  • problemi sa spavanjem zbog otežanog disanja tokom noći
žena se drži za bolno grlo s jedne strane obeleženo crvenom bojom
Svrab u grlu može da, uz kijanje, bude i dominantan simptom Foto: Shutterstock

Test ne znači automatski i dijagnozu

Alergija se može potvrditi kožnim alergološkim testovima i određivanjem specifičnih IgE antitela u krvi. Testiranje se obavlja u alergološkim ustanovama i ordinacijama, mada je važno napomenuti da se pozitivan test ne posmatra odvojeno od simptoma. On pokazuje senzibilizaciju na određeni alergen, ali se dijagnoza postavlja povezivanjem laboratorijskih nalaza sa kliničkom slikom

Iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja zato savetuju da osobe kojima se tegobe ponavljaju svake godine krajem leta i početkom jeseni razgovaraju sa alergologom i provere da li je njihov uzrok upravo polen ambrozije.

Izvor: Instagram alergija.i.ja/Zdravlje.kurir.rs

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