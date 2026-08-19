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Sezona ambrozije je već počela, a za osobe alergične na njen polen sledi najteži deo godine. Ambrozija cveta od kraja jula do kraja septembra, dok se najveće koncentracije polena beleže tokom avgusta i početkom septembra, navode iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja.

Kijanje i curenje nosa nisu jedini simptomi

Najčešći simptomi alergije na ambroziju su:

često i nekontrolisano kijanje

zapušenost ili curenje nosa

suzenje očiju

svrab i crvenilo očiju

Manje poznati simptomi su:

suvi kašalj

grebanje i svrab u grlu

umor i glavobolja

povremeni osip i crvenilo kože

problemi sa spavanjem zbog otežanog disanja tokom noći

Svrab u grlu može da, uz kijanje, bude i dominantan simptom Foto: Shutterstock

Test ne znači automatski i dijagnozu

Alergija se može potvrditi kožnim alergološkim testovima i određivanjem specifičnih IgE antitela u krvi. Testiranje se obavlja u alergološkim ustanovama i ordinacijama, mada je važno napomenuti da se pozitivan test ne posmatra odvojeno od simptoma. On pokazuje senzibilizaciju na određeni alergen, ali se dijagnoza postavlja povezivanjem laboratorijskih nalaza sa kliničkom slikom.