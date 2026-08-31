Gorušica je jedan od najčešćih razloga za osećaj pečenja u grudima, a obično je posledica vraćanja želudačne kiseline u jednjak

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Osećaj pečenja u grudima je neprijatno stanje, a nekada i zastrašujuće iskustvo. Razmišljanje o tome da li je u pitanju samo gorušica ili nešto mnogo opasnije dovoljno je da nas dovede u tešku nedoumicu. Stručnjaci zato ističu da je bitno da znate šta se krije iza osećaja pečenja u grudnom košu i izdvajaju 13 mogućih razloga.

Gorušica i GERB

Gorušica je jedan od najčešćih razloga za osećaj pečenja u grudima, a obično je posledica vraćanja želudačne kiseline u jednjak. Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) hronični je i teži oblik refluksa kiseline, u ovom slučaju gorušice su dosta učestalije i postoji mogućnost da dođe do oštećenja jednjaka.

Ezofagitis

Ezofagitis je zapaljenje sluzokože jednjaka, mišićne cevi koja sprovodi hranu od usta do želuca. Često je posledica GERB-a, infekcija ili upotrebe određenih lekova. Može da izazove i bol u grudima, otežano gutanje i gorušicu.

Čir na želucu

Čir na želucu (gastrični ulkus) je rana na sluzokoži želuca i posledica delovanja želudačne kiseline na zid želuca. Čir uglavnom izaziva bakterija Helicobacter pylori, ali i česta upotreba lekova protiv bolova. Simptom je bol ili pečenje u gornjem delu stomaka. Može da se širi ili doživi i kao bol u grudima.

Čir uglavnom izaziva bakterija Helicobacter pylori, ali i česta upotreba lekova protiv bolova. Foto: Shutterstock

Žučni kamenci

Kamen u žuči nastaje kada se sastojci žuči, najčešće holesterol, poremete i kristališu. Mnoge osobe nemaju nikakve tegobe, koje se javljaju uglavnom kada kamen blokira kanal, zbog čega dolazi do bola u gornjem desnom delu stomaka. Taj jak bol je osetan naročito posle konzumiranja masne hrane.

Kod novog, iznenadnog ili neobjašnjenog bola u grudima, naročito ako traje nekoliko minuta ili je praćen otežanim disanjem, hladnim znojem, mučninom, vrtoglavicom ili širenjem bola u ruku, leđa, vrat ili vilicu, treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Ne bi trebalo da pokušavate samostalno da utvrdite da li je u pitanju gorušica ili srce.

Gastropareza

Ovo je stanje kada je želucu potrebno previše vremena da isprazni svoj sadržaj u tanko crevo. Sve za posledicu može da ima jasne simptome kao što su nadutost, povraćanje i mučnina, ali nekada se javi i bol u grudima.

Hijatalna hernija (želudačna kila)

Nastaje kada se deo želuca potisne nagore u grudni koš kroz dijafragmu. Sve može da dovede do vraćanja kiseline i osećaja nelagodnosti i pečenja u grudima. Ove simptome mnogi pacijenti pogrešno doživljavaju kao probleme sa srcem.

Kostohondritis

Kostohondritis je upala hrskavice koja povezuje rebro sa grudnom kosti. Ovo stanje može da izazove bol u grudima koji liči na srčani udar, naročito kada se pritisne zahvaćeno područje.

Upala pluća i pleuritis

Infekcije poput upale pluća mogu izazvati upalu u plućima i grudnoj duplji, što dovodi do bolova u grudima. Pleuritis, odnosno upala tkiva koje okružuje pluća, takođe može da se ispolji osećajem žarenja i bola u grudima.

Infekcije poput upale pluća mogu izazvati upalu u plućima i grudnoj duplji, Foto: Shutterstock

Astma

Astma je zapaljenska bolest disajnih puteva zbog koje dolazi do suženja i osetljivosti bronhija. Kašalj, otežano disanje i zviždanje u grudima karakteristični su simptomi. Javlja se nekada i osećaj stezanja i pečenja u grudima, kao manje moguća karakteristika.

Plućna embolija

Plućna embolija se javlja kada krvni ugrušak zapuši jednu od arterija u plućima. Bol u grudima, često oštar i iznenadan, i otežano disanje uobičajeni su simptomi. Ugrušak najčešće potiče iz dubokih vena nogu ili karlice i krvotokom dospeva do pluća. Sve komplikuje disanje i opterećuje srce. U pitanju je hitno medicinsko stanje.

Perikarditis

Upala srčane maramice (perikarda), tankog omotača koji okružuje srce, zove se perikarditis. Ovo stanje je često posledica upale, kada dolazi i do iritacije i nakupljanja tečnosti između slojeva srčane maramice. Sve ima za posledicu oštar ili žareći bol u grudima. Tegobe su jače pri ležanju, dubokom disanju i kašljanju.

Važno je i da napomenemo da srčani udar ne mora uvek da izazve jak bol. Foto: Shutterstock

Srčani udar

Srčani udar, infarkt miokarda, jeste stanje kada dođe do ozbiljnog smanjenja ili blokade dotoka krvi u srčani mišić. Jak bol ili nelagodnost u grudima jedan je od prepoznatljivih simptoma. Pacijenti kažu da imaju osećaj kao da im je neki izrazito težak predmet pao na grudi, a sve opisuju kao pritisak, stezanje ili osećaj punoće.

Važno je i da napomenemo da srčani udar ne mora uvek da izazve jak bol. Simptomi mogu biti blaži, naročito kod žena, starijih osoba i osoba sa dijabetesom.

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