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Masna jetra može da ukaže na širi metabolički problem koji ne pogađa samo jetru

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Uredan nalaz holesterola često doživljavamo kao znak da je sa srcem sve u redu. Međutim, kod osoba sa masnom jetrom kardiovaskularni rizik može da bude povećan čak i kada su vrednosti ukupnog i LDL holesterola u granicama normale.

Metabolička disfunkcija povezana sa steatoznom bolešću jetre (MASLD), najčešći oblik masne jetre, često se javlja uz višak kilograma, insulinsku rezistenciju, dijabetes tipa 2 i povišen krvni pritisak. Iako prvenstveno zahvata jetru, posledice metaboličkih poremećaja ne završavaju se na ovom organu.

Kako masna jetra utiče na srce?

Veza između masne jetre i kardiovaskularnih bolesti uglavnom se objašnjava metaboličkim poremećajima i upalom.

- Kada se višak masti nakuplja u jetri, organizam može da postane otporniji na insulin. To znači da insulin manje efikasno pomaže prelazak glukoze iz krvi u ćelije. Metaboličke promene koje nastaju mogu da doprinesu povišenom šećeru u krvi, upali i oštećenju krvnih sudova - objašnjava dr Dibansu Gupta, interventni kardiolog iz bolnice Sarvodaya u Džalandaru (Indija).

Masna jetra povezana je sa hroničnom upalom niskog stepena koja ugrožava krvne sudove i srce Foto: Shutterstock

Masna jetra povezana je i sa hroničnom upalom niskog stepena, koja vremenom može da utiče na unutrašnji sloj krvnih sudova i doprinese razvoju ateroskleroze. Istovremeno se često javlja uz abdominalnu gojaznost, hipertenziju i poremećenu regulaciju šećera, koji dodatno povećavaju rizik za srce.

Normalan holesterol nije cela slika

Holesterol je važan faktor kardiovaskularnog rizika, ali nije jedini. Osoba može da ima normalne vrednosti ukupnog i LDL holesterola, a istovremeno insulinsku rezistenciju, visok krvni pritisak, višak masnog tkiva u predelu stomaka, povišen šećer ili hroničnu upalu.

Zato masna jetra može da bude pokazatelj šireg metaboličkog problema. Istraživanja pokazuju povezanost MASLD-a sa povećanim kardiovaskularnim rizikom, ali to ne znači da masna jetra sama po sebi direktno izaziva bolesti srca. Ova stanja dele brojne faktore rizika, a značaj ima i stepen oštećenja jetre.

Šta bi još trebalo kontrolisati?

Kod osoba sa masnom jetrom procena rizika zato ne bi trebalo da se završi lipidnim statusom. Važno je pratiti krvni pritisak, glukozu i HbA1c, trigliceride i HDL holesterol, telesnu težinu i obim struka, kao i stanje same jetre.

Masna jetra je pokazatelj šireg metaboličkog problema, pa je važno pratiti pritisak, šećer, masnoće u krvi, težinu i obim struka Foto: staras/Shutterstock

- Promene koje pomažu jetri istovremeno čuvaju i srce. Postepeno smanjenje viška kilograma, redovna fizička aktivnost i ishrana zasnovana na povrću, voću, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima i minimalno prerađenim namirnicama doprinose poboljšanju metaboličkog zdravlja - savetuje dr Gupta.