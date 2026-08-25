U nekim situacijama iza grčeva u stomaku mogu da se kriju ozbiljniji zdravstveni problemi, poput divertikulitisa i Kronove bolesti

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Grčevi u stomaku uglavnom su bezopasni i često nastaju zbog gasova i nadutosti, pogrešnog izbora hrane. Ipak, u nekim situacijama iza grčeva u stomaku mogu da se kriju ozbiljniji zdravstveni problemi, poput divertikulitisa i Kronove bolesti. Ako su grčevi jaki ili dugotrajni, obavezno se javite lekaru, koji će da utvrdi da li su grčevi posledica neodgovarajuće ishrane, stomačnog gripa ili hronične bolesti creva.

Gasovi

Određena količina gasova u crevima je uobičajena dok varimo hranu. Gasovi nekada mogu da budu neprijatni i bolni, da izazivaju grč u stomaku.

Stručnjaci kažu da je veća verovatnoća da ćete imati problem sa gasovima ako jedete namirnice bogate vlaknima. Brza konzumacija hrane, pričanje tokom obroka ili gutanje vazduha tokom jela takođe mogu da povećaju količinu gasova.

Stomačni virus

Gastroenteritis se često naziva „stomačnim virusom“, ali nema veze sa sezonskim gripom. Reč je o upali sluzokože želuca i creva koju mogu da izazovu virusi, poput norovirusa ili rotavirusa. Uzrok mogu biti i bakterije, paraziti ili određene hemijske supstance.

Gastroenteritis je praćen grčevima u stomaku, nekada povraćanjem i dijarejom. Bolest se najčešće povuče sama od sebe. Tokom oporavka važno je unositi dovoljno tečnosti, a nekim ljudima mogu pomoći i probiotici.

Uzrok mogu biti i bakterije, paraziti ili određene hemijske supstance. Foto: Shutterstock

Trovanje hranom

Trovanje hranom je jedan od oblika gastroenteritisa. Dok se neki drugi oblici gastroenteritisa prenose sa osobe na osobu ili preko kontaminiranih predmeta, trovanje hranom je posledica konzumiranja hrane zaražene bakterijama ili virusima.

Pored grčeva u stomaku, mogu se javiti proliv, povraćanje, povišena temperatura, drhtavica i umor. Neki simptomi se pojavljuju ubrzo nakon konzumiranja kontaminirane hrane, dok se drugi mogu javiti tek nekoliko dana kasnije. U većini slučajeva trovanje hranom prolazi za nekoliko dana.

Netolerancija ili alergija na hranu

Pojedine osobe su osetljive na određene namirnice, kao što su mlečni proizvodi, pšenica, orašasti plodovi i školjke. Ova osetljivost može biti posledica netolerancije na određenu hranu ili alergije.

Kod intolerancije na hranu, sistem za varenje ne može pravilno da razgradi ili obradi određenu namirnicu. Kod alergije na hranu, imunski sistem prepoznaje određenu supstancu iz hrane kao pretnju i preterano reaguje na nju.

I intolerancija i alergija mogu da izazovu grčeve u stomaku, a proliv je takođe moguć simptom. Alergijske reakcije na hranu mogu da budu veoma ozbiljne i, u nekim slučajevima, životno ugrožavajuće, posebno ako izazovu otežano gutanje ili disanje.

I intolerancija i alergija mogu da izazovu grčeve u stomaku, a proliv je takođe moguć simptom Foto: Shutterstock

Divertikulitis

Divertikulitis je infekcija ili upala malih kesastih proširenja, odnosno divertikula, koja se mogu formirati u digestivnom traktu. Najčešći simptom divertikulitisa je bol u levoj strani stomaka. Mogu se javiti i grčevi, povišena temperatura, mučnina, povraćanje i drhtavica.

Sindrom iritabilnog creva

Sindrom iritabilnog creva predstavlja skup simptoma koji uključuju promene u pražnjenju creva, kao i bol ili nelagodnost u stomaku. Grčevi su čest simptom.

Pacijenti se često žale i na dijareju i zatvor. Mogu da se jave nadutost, gasovi i sluz u stolici. Sindrom nervoznog creva može u bitnoj meri da utiče na svakodnevni život, ali ne dovodi do oštećenja creva, podvlače lekari.

Inflamatorne bolesti creva (IBD)

Inflamatorne bolesti creva (IBD) zajednički su naziv zaKronovu bolest i ulcerozni kolitis. Obe bolesti izazivaju upalu i oštećenje digestivnog trakta.

Grčevi u stomaku jedan su od najčešćih simptoma. Kod Kronove bolesti česti simptomi su i proliv i gubitak telesne težine, dok je kod ulceroznog kolitisa karakteristična dijareja koja može da sadrži tragove krvi ili sluzi.

Više od 10.000 ljudi u Srbiji živi sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom Foto: Shutterstock

Kako ublažiti grčeve u stomaku?

Pošto grčevi u stomaku mogu imati različite uzroke, postoje i različiti načini lečenja i ublažavanja simptoma. Mnogi slučajevi grčeva posledica su gasova ili nadutosti. U takvim situacijama grčevi su često praćeni prolivom, nakon čega bi trebalo da dođe do olakšanja.

Ako su grčevi posledica gastroenteritisa, preporučuju se odmor, dovoljan unos bistrih tečnosti i lagana hrana. Ako je uzrok intolerancija na određenu namirnicu, pokušajte da ograničite ili izbegavate tu hranu. Ukoliko se radi o alergiji na hranu, potrebno je potpuno izbegavati namirnicu koja izaziva reakciju. Lekar može utvrditi da li je reč o intoleranciji ili alergiji.

Kod divertikulitisa lekar može preporučiti ishranu koja se zasniva na bistrim tečnostima. U nekim slučajevima mogu biti potrebni i antibiotici.

Ako želite da uzmete lek protiv bolova, proverite sa lekarom koji je lek odgovarajući za vaše stanje. Paracetamol može da pomogne u nekim situacijama, dok nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) mogu pogoršati simptome divertikulitisa.

Ako su grčevi posledica zapaljenskih bolesti creva ili nervoznih creva, najbolji način za ublažavanje simptoma jeste pravilno kontrolisanje i lečenje osnovnog stanja uz pomoć lekara.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako imate bol u stomaku i trudni ste, ako je stomak bolan na dodir, ako ste nedavno doživeli povredu stomaka ili ako ne možete da imate stolicu, naročito ako istovremeno povraćate Foto: Shutterstock

Kada da se obratite lekaru?

U većini slučajeva grčevi u stomaku nisu razlog za brigu i prolaze sami od sebe. Međutim, ako se grčevi često ponavljaju ili traju duže od 24 sata, potrebno je da se obratite lekaru.

Lekarsku pomoć potražite ako:

grčeve u stomaku prati povišena temperatura;

nadutost traje duže od dva dana;

proliv traje duže od pet dana;

imate slab apetit.