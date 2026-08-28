Stalno vas muče gasovi i nadimanje? Javite se lekaru - ovi simptomi mogu biti povezani s masnom jetrom
Gasovi i nadimanje mogu biti jedan od simptoma koji se povezuju sa masnom jetrom. Studija koja je urađena pre nekoliko godina pokazalo je povezanost između količine gasova u crevima i steatoze jetre, odnosno nakupljanja masti u jetri, kao i povišenih vrednosti enzima ALT.
Ipak, važno je naglasiti da je masna jetra često „tiha“ bolest i da mnogi ljudi nemaju nikakve simptome. Zbog toga samo nadimanje ili pojačani gasovi nisu dovoljan znak da osoba ima oboljenje jetre.
Simptomi se češće javljaju kada bolest napreduje i dođe do oštećenja jetre, odnosno fibroze.
Koji sve simptomi mogu pratiti masnu jetru?
Kod masne jetre i fibroze pored gasova mogu se javiti:
* tup bol u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara
* izražen umor
* neobjašnjiv gubitak telesne težine
* slabost
Ukoliko bolest napreduje do ciroze, mogu se pojaviti i ozbiljniji simptomi, poput žutila kože i beonjača, svraba kože i oticanja nogu, članaka, stopala ili stomaka zbog nakupljanja tečnosti.
Masna jetra (steatoza jetre) je stanje u kojem se u jetri nakuplja previše masti. Kod nekih osoba može doći do upale i oštećenja jetre, a vremenom bolest može napredovati do fibroze i ciroze, koje povećavaju rizik od ozbiljnih komplikacija, uključujući rak jetre.
Gasovi nisu uvek povezani sa jetrom
Nadimanje i gasovi su veoma česta pojava i najčešće ne ukazuju na ozbiljnu bolest. Do njih može doći kada se u sistemu za varenje nakupi više gasova, ali i kada osoba tokom jela proguta mnogo vazduha ili jede prebrzo.
Ako su gasovi učestali, izraženi ili praćeni drugim tegobama, uzrok mogu biti i zatvor, sindrom iritabilnog creva, inflamatorne bolesti creva, celijakija, intolerancija na laktozu ili ulcerozni kolitis.
Zato nadimanje i gasove ne treba automatski pripisivati masnoj jetri. Ako tegobe traju ili se pogoršavaju, naročito ako postoje i drugi simptomi, preporučuje se razgovor sa lekarom i po potrebi provera funkcije jetre.
Izvor: healthline.com/zdravlje.rs