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Istraživanja ukazuju na moguću povezanost između crevnih gasova i masne jetre, posebno u slučajevima povišenih vrednosti jetrenih enzima, kao što je ALT.

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Gasovi i nadimanje mogu biti jedan od simptoma koji se povezuju sa masnom jetrom. Studija koja je urađena pre nekoliko godina pokazalo je povezanost između količine gasova u crevima i steatoze jetre, odnosno nakupljanja masti u jetri, kao i povišenih vrednosti enzima ALT.

Ipak, važno je naglasiti da je masna jetra često „tiha“ bolest i da mnogi ljudi nemaju nikakve simptome. Zbog toga samo nadimanje ili pojačani gasovi nisu dovoljan znak da osoba ima oboljenje jetre.

Simptomi se češće javljaju kada bolest napreduje i dođe do oštećenja jetre, odnosno fibroze.

Koji sve simptomi mogu pratiti masnu jetru?

Kod masne jetre i fibroze pored gasova mogu se javiti:

* tup bol u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara

* izražen umor

* neobjašnjiv gubitak telesne težine

* slabost

Ukoliko bolest napreduje do ciroze, mogu se pojaviti i ozbiljniji simptomi, poput žutila kože i beonjača, svraba kože i oticanja nogu, članaka, stopala ili stomaka zbog nakupljanja tečnosti.

Masna jetra (steatoza jetre) je stanje u kojem se u jetri nakuplja previše masti. Kod nekih osoba može doći do upale i oštećenja jetre, a vremenom bolest može napredovati do fibroze i ciroze, koje povećavaju rizik od ozbiljnih komplikacija, uključujući rak jetre.

Kod masne jetre i fibroze može da se javi tup bol u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara Foto: Shutterstock

Gasovi nisu uvek povezani sa jetrom

Nadimanje i gasovi su veoma česta pojava i najčešće ne ukazuju na ozbiljnu bolest. Do njih može doći kada se u sistemu za varenje nakupi više gasova, ali i kada osoba tokom jela proguta mnogo vazduha ili jede prebrzo.

Ako su gasovi učestali, izraženi ili praćeni drugim tegobama, uzrok mogu biti i zatvor, sindrom iritabilnog creva, inflamatorne bolesti creva, celijakija, intolerancija na laktozu ili ulcerozni kolitis.

Određene namirnice, posebno kupusnjače i pojedino voće, takođe mogu pojačati stvaranje gasova Foto: Shutterstock