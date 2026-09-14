Tegobe se često javljaju posle obilnog ili masnog obroka, a bolovi su nekada toliko jaki da pacijente bude iz sna

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Dubok i tup bol često je posledica bolesti žuči. Bol u žučnoj kesi manifestuje se kao stalan pritisak ili oštar grč ispod desnog rebarnog luka, a ponekad se širi prema leđima ili desnoj lopatici. Sve je obično praćeno osećajem mučnine i nadutosti. Tegobe se često javljaju posle obilnog ili masnog obroka, a bolovi su nekada toliko jaki da pacijente bude iz sna.

Gastritis, gorušica ili žuč

Simptomi mogu da budu nespecifični, pa sve mnogo podseća na tegobe izazvane gastritisom, čirom, gorušicom, pa čak i srčanim problemima. Lekari kažu da je zato važno da se obratite lekaru, tokom kojeg će biti urađena odgovarajuća dijagnostika i obezbeđeno pravovremeno lečenje. Na ovaj način možete da sprečite komplikacije i preventivno delujete na moguće naredne napade žuči.

Kako se ispoljava bol koji potiče iz žučne kese?

Stručnjaci kažu da svaka osoba drugačije opisuje bol u žučnoj kesi. Obično se tegobe koje potiču iz žučne kese ispoljavaju kao dubok, tup bol ili osećaj pritiska u gornjem desnom delu stomaka, naročito nakon obilnog obroka.

Bol može da bude sve intenzivniji tokom narednih 30–60 minuta, da traje nekoliko sati, a zatim postepeno oslabi. Pojedini pacijenti osećaju i mučninu, imaju nagon za podrigivanjem, prisutan je kiseo ukus u ustima ili osećaj punoće ispod rebara.

Kada kamen iz žučne kese začepi cistični kanal, žučna kesa nastavlja da se kontrahuje uprkos prepreci. Pritisak i upala koji nastaju kao posledica toga izazivaju karakterističan bol.

Ponavljano začepljenje može dovesti do infekcije ili komplikacija na žučnim kanalima, zbog čega je važno ozbiljno shvatiti prve epizode bola i reagovati pre nego što dođe do ozbiljnog napada, objašnjavaju lekari.

Bol u stomaku može biti znak bezazlenih probavnih smetnji, ali i ozbiljnijih stanja, zato je važno obratiti pažnju na trajanje i jačinu simptoma i na vreme potražiti savet lekara Foto: Shutterstock

Simptomi žučnih kamenaca koje ne treba zanemariti

Najčešći uzrok bola povezanog sa žučnom kesom jesu holesterolski žučni kamenci. Ako kamen dospe u glavni žučni kanal, može da dođe do žutice, mokraća postaje tamna, a stolica svetla. Mogu se javiti i povišena temperatura i osećaj jeze.

Ovi simptomi mogu ukazivati na blokadu protoka žuči i zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

Pošto isti nervni putevi mogu da prenose bol iz različitih organa u okolini, precizna dijagnoza je važna kako bi se isključila ozbiljnija stanja i odredilo odgovarajuće lečenje.

Ko je u povećanom riziku?

Nekoliko faktora povećava rizik od nastanka žučnih kamenaca:

porodična istorija žučnih kamenaca;

ženski pol;

trudnoća;

brzo mršavljenje;

povećana telesna masa;

šećerna bolest;

povišeni trigliceridi;

određeni lekovi i hormonska terapija.

Na neke faktore, poput genetike i starosti, ne možemo da utičemo. Međutim, svakodnevne navike mogu biti važne. Održavanje stabilne telesne mase uz uravnoteženu ishranu, prednost nezasićenim mastima u odnosu na prženu i veoma masnu hranu, kao i redovna fizička aktivnost mogu pomoći u smanjenju učestalosti tegoba.

Ako pokušavate da smršate uz medicinski program, razgovarajte sa lekarom kako bi se izbeglo prebrzo mršavljenje i nagle promene telesne mase, koje mogu povećati rizik od problema sa žučnom kesom.

Povišeni trigliceridi utiču na razvoj žučnih kamenaca Foto: Shutterstock

Kako lekari razlikuju bol iz žučne kese od sličnih tegoba?

Problemi sa želudačnom kiselinom, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, refluks, upala pankreasa, kamen u bubregu, pa čak i srčani problemi mogu izazvati simptome slične bolovima iz žučne kese.

Lekar će vas pitati:

kada se bol javlja – nakon obroka ili tokom posta;

gde je bol najizraženiji;

da li se širi prema leđima ili ramenu;

da li postoje temperatura, žutica ili povraćanje;

da li ga provocira masna hrana;

da li se menja pri saginjanju, pokretu ili fizičkom naporu.

Tokom pregleda lekar može pritiskom ispod desnog rebarnog luka izazvati ili pojačati bol ako je žučna kesa upaljena. Ultrazvuk abdomena obično je prvi izbor jer može pokazati žučne kamence, zadebljanje zida žučne kese i proširenje žučnih kanala, bez izlaganja zračenju.

Kada postoji sumnja da se kamen nalazi u glavnom žučnom kanalu, može se primeniti ERCP (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija), procedura koja omogućava i postavljanje dijagnoze i uklanjanje kamena.

Ultrazvuk abdomena obično je prvi izbor jer može pokazati žučne kamence, Foto: Shutterstock

Kada je potrebno odmah potražiti lekarsku pomoć?

Potražite hitnu medicinsku pomoć ako: bol postaje sve jači i traje duže od nekoliko sati, ako dobijete temperaturu ili drhtavicu, koža ili beonjače postanu žute, a mokraća tamnosmeđa, kada ne možete da zadržite tečnost zbog upornog povraćanja.

Ovi simptomi mogu ukazivati na akutnu upalu žučne kese (akutni holecistitis), začepljenje žučnog kanala ili upalu pankreasa. To su stanja koja mogu zahtevati brzo lečenje. Pravovremena reakcija smanjuje rizik od komplikacija i može skratiti oporavak.

Šta možete da uradite kod blažeg napada kod kuće?

Ako su tegobe blage i već organizujete pregled, nekoliko jednostavnih mera može pomoći:

birajte manje i nemasnije obroke tokom naredna 24–48 sata;

prednost dajte kuvanom, pečenom ili grilovanom mesu i ribi umesto pržene hrane;

pijte dovoljno tečnosti, u manjim gutljajima ako vam je muka;

možete staviti toplu oblogu na gornji desni deo stomaka radi ublažavanja grčeva;

paracetamol može pomoći protiv bola ako vam je lekar prethodno rekao da je bezbedan za vas.