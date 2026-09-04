Pankreatitis se najčešće prepoznaje po jakom bolu u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, a rano reagovanje može sprečiti ozbiljne komplikacije

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Bol u stomaku najčešće se pripisuje želucu, crevima ili žučnoj kesi, ali kada je izvor tegoba pankreas, simptomi mogu biti veoma karakteristični. Pankreas se nalazi duboko iza želuca, a njegova upala, poznata kao pankreatitis, može biti akutna ili hronična i ostaviti ozbiljne posledice po zdravlje.

Često prvi i najprimetniji znak problema, najčešće se javlja u gornjem delu stomaka, u sredini ili nešto više ulevo, i često se širi ka leđima. Pacijenti ga opisuju kao tup, snažan i iscrpljujući pritisak koji može postati pulsirajući i veoma intenzivan. Često se javlja nakon obroka, naročito masne hrane.

Rano prepoznavanje promena u organizmu može biti ključno za pravovremeno otkrivanje problema sa pankreasom Foto: Explode/Shutterstock

Zbog položaja pankreasa, bol se može širiti između lopatica ili u grudi. Kod nekih osoba može biti blaži kada se nagnu napred.

Kada enzimi počnu da oštećuju pankreas

Pankreas ima važnu dvostruku ulogu – proizvodi insulin i druge hormone, ali i digestivne enzime koji pomažu razgradnju hrane. Problem nastaje kada se enzimi aktiviraju prerano, unutar same žlezde. Umesto da deluju u crevima, počinju da oštećuju tkivo pankreasa i pokreću zapaljenski proces.

Najčešći uzroci pankreatitisa su žučni kamenci, dugotrajna konzumacija alkohola, povišeni trigliceridi, infekcije, povrede abdomena i određeni lekovi. Upala se ponekad može javiti i nakon pojedinih medicinskih procedura, poput ERCP-a.

Akutni i hronični pankreatitis

Akutni pankreatitis počinje naglo, a jak bol se često javlja nekoliko sati nakon jela. Mogu ga pratiti mučnina, povraćanje, nadimanje, povišena temperatura i ubrzan rad srca. U težim slučajevima može doći do ozbiljnih komplikacija i oštećenja tkiva pankreasa. Uz blagovremeno lečenje, funkcija organa se u mnogim slučajevima može oporaviti.

Hronični pankreatitis razvija se postepeno, tokom godina. Bol može biti manje intenzivan, ali se ponavlja ili je stalno prisutan, naročito nakon obroka. Dugotrajna upala dovodi do stvaranja ožiljaka i gubitka sposobnosti pankreasa da proizvodi dovoljno enzima i insulina.

Posledice mogu biti problemi sa varenjem, gubitak telesne mase, nedostatak hranljivih materija i razvoj dijabetesa. Kod nekih pacijenata javlja se steatoreja – masna, sjajna i neprijatnog mirisa stolica, što može ukazivati na poremećenu razgradnju masti.

Akutni pankreatitis je iznenadna upala pankreasa koja izaziva jak bol u gornjem delu stomaka i može zahtevati hitno lečenje Foto: Shuterstock

Žutica, odnosno žućenje kože i beonjača, takođe se može javiti ako upaljeni pankreas pritiska žučni kanal i ometa normalno oticanje žuči.

Kako se postavlja dijagnoza i leči pankreatitis?

Dijagnoza se postavlja kombinacijom laboratorijskih analiza i snimanja. Među važnim pokazateljima su nivoi enzima amilaze i lipaze u krvi, a prate se i trigliceridi, kalcijum i inflamatorni parametri. Za procenu stanja pankreasa koriste se ultrazvuk, CT i magnetna rezonanca.

Lečenje akutnog pankreatitisa zavisi od težine bolesti i najčešće podrazumeva bolničko praćenje, nadoknadu tečnosti, kontrolu bola i postepeno uvođenje ishrane. Kod težih oblika potrebne su dodatne mere i intenzivnije lečenje.

Kod hroničnog pankreatitisa cilj je ublažavanje simptoma i sprečavanje daljeg oštećenja. Važno je izbegavati alkohol, pridržavati se preporuka o ishrani i, kada je potrebno, koristiti enzimske preparate koji pomažu varenje.

Moguće komplikacije

Nelečeni pankreatitis može dovesti do pseudocista, nekroze tkiva pankreasa i ozbiljnih infekcija. Kod hronične bolesti može doći do dijabetesa, neuhranjenosti i nedostatka vitamina rastvorljivih u mastima.

Iako se pankreatitis ne može uvek sprečiti, rizik se može smanjiti ograničavanjem alkohola, kontrolom triglicerida, uravnoteženom ishranom i lečenjem žučnih kamenaca.

Kada potražiti pomoć?

Ako osetite jak bol u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, posebno ako ga prate mučnina, povraćanje, povišena temperatura ili žutilo kože, potrebno je što pre potražiti medicinsku pomoć.