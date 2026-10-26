Uporan kašalj, izražen umor, otežano disanje ponekad se zanemaruju, a mogu da budu posledica bolesti srca

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Kašalj nije samo znak bolesti pluća, već i srca, posebno srčane slabosti. Za razliku od kašlja izazvanog prehladom ili alergijama, ovaj kašalj nastaje zbog nakupljanja tečnosti u plućima i nemogućnosti srca da dovoljno efikasno pumpa krv.

Uporan kašalj, izražen umor, otežano disanje i drugi simptomi ponekad se zanemaruju, a mogu da budu posledica bolesti srca. Stručnjaci naglašavaju da izražen umor može da bude važan pokazatelj problema sa srcem, naročito kada se javlja uporedo sa kašljem. Ovakvi simptomi zahtevaju pravovremenu procenu lekara, posebno kardiologa.

Na šta najčešće ukazuje ovaj kašalj

Najčešće je povezan sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, odnosno srčanom slabošću, i drugim kardiovaskularnim oboljenjima. Kada srce nije u stanju da efikasno pumpa krv, dolazi do zadržavanja tečnosti u plućima, zbog čega može da se javi suv, uporan kašalj koji je često izraženiji tokom noći ili u ležećem položaju.

Povremeni kašalj je normalan, ali ne i ako traje duže od dve nedelje Foto: Shutterstock

Pacijenti koji kašlju zbog bolesti srca često se žale na otežano disanje, naročito pri fizičkom naporu ili u ležećem položaju. Mogu da se jave i osećaj stezanja ili pritiska u grudima, zviždanje pri disanju, izražen umor i malaksalost, kao i oticanje nogu, članaka ili stopala.

Lekari savetuju osobama koje imaju navedene tegobe da dođu na pregled i urade dijagnostičke preglede kako bi se utvrdilo o čemu je tačno reč. Obično se rade ultrazvuk srca (ehokardiografija), EKG i ambulantno 24-časovno merenje krvnog pritiska. Ovi pregledi mogu pomoći u otkrivanju srčanih problema koji bi mogli biti povezani sa simptomima poput kašlja i otežanog disanja.

Veza umora, kašlja i srčanih oboljenja

Umor i izražena iscrpljenost česti su kod osoba koje imaju određena srčana oboljenja.Jak i dugotrajan umor, oticanje članaka i osećaj stalne iscrpljenosti mogu biti znak da je funkcija srca oslabljena, naročito kod osoba sa srčanom slabošću.

Srčana slabost (srčana insuficijencija) je hronično stanje kod kojeg srce ne može dovoljno efikasno da pumpa krv kako bi zadovoljilo potrebe organizma za kiseonikom i hranljivim materijama. U zavisnosti od vrste srčane slabosti, problem može biti u smanjenoj sposobnosti srca da pumpa krv ili u njegovoj mogućnosti da se pravilno puni. Srčana slabost može nastati kao posledica različitih bolesti i stanja. Među najčešćim uzrocima su slabo kontrolisan visok krvni pritisak, koronarna bolest srca, prethodni infarkt i bolesti srčanih zalistaka. Važni faktori rizika su i gojaznost i šećerna bolest.

Važno je prepoznati ove simptome i reagovati na vreme. Ukoliko primetite kombinaciju upornog kašlja, izraženog umora, otežanog disanja ili oticanja, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili kardiologom.

Dodatni simptomi: oticanje i nelagodnost

Oticanje, odnosno edem, može se javiti na člancima, stopalima, nogama, a u nekim slučajevima i na licu. Ovo oticanje može da bude posledica zadržavanja tečnosti u organizmu i jedan je od mogućih znakova srčane slabosti i drugih zdravstvenih problema.

Ako se oticanje javlja zajedno sa upornim kašljem, izraženim umorom ili otežanim disanjem, važno je obaviti sveobuhvatan lekarski pregled.

Otežano disanje, oticanje članaka, stopala ili nogu, kao i pogoršanje simptoma tokom noći ili u ležećem položaju, znače da je potreban pregled Foto: Shutterstock

Preporuka je da dođete kod lekara ako kašalj traje duže vreme ili se pogoršava, ako osećate izražen ili neuobičajen umor.

Otežano disanje, oticanje članaka, stopala ili nogu, kao i pogoršanje simptoma tokom noći ili u ležećem položaju, znače da je potreban pregled.

Lečenje kašlja i umora povezanog sa srčanom slabošću

U zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta, terapija može uključivati promene životnih navika, prilagođavanje terapije i lekove koji pomažu u kontroli srčane funkcije i zadržavanja tečnosti.

Redovne kontrole kod lekara važne su za praćenje zdravstvenog stanja, odgovora na terapiju i eventualne potrebe za promenom lečenja.

Da li srčana oboljenja mogu izazvati kašalj?

Da. Kašalj može biti jedan od simptoma različitih srčanih oboljenja, a posebno srčane slabosti. Do njega može doći kada oslabljena funkcija srca dovede do zadržavanja tečnosti u plućima.

Oticanje lica može biti povezano sa zadržavanjem tečnosti, uključujući i ono koje se javlja kod srčane slabosti Foto: Shutterstock

Može li oticanje lica da bude znak problema sa srcem?

Oticanje lica može biti povezano sa zadržavanjem tečnosti, uključujući i ono koje se javlja kod srčane slabosti. Međutim, oticanje može imati i brojne druge uzroke, zbog čega je za utvrđivanje razloga potreban lekarski pregled.

Šta izražen umor znači kod srčanih oboljenja?