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Ateroskleroza, odnosno nakupljanje masnih naslaga u arterijama koje otežavaju protok krvi, odgovorna je za većinu srčanih i moždanih udara. Problem je što se često razvija postepeno i bez simptoma, sve dok ne dovede do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Zato istraživači pokušavaju da pronađu znakove koji bi mogli da ukažu na aterosklerozu i povećan kardiovaskularni rizik pre nego što dođe do ozbiljnog događaja.

Nova studija, objavljena u časopisu „Ateroskleroza“, ispitivala je ksantelazmu – žućkaste naslage koje se najčešće pojavljuju oko očiju. One nastaju kada se ćelije imunog sistema, poznate kao makrofagi, ispune holesterolom i drugim mastima. Ksentelazma je često, ali ne uvek, povezana i sa povišenim nivoom holesterola u krvi.

Budući da nakupljanje masti ima važnu ulogu i u razvoju ateroskleroze, istraživači sa Univerziteta Stanford želeli su da utvrde postoji li povezanost između ksantelazme i rizika od ozbiljnih srčanih i cerebrovaskularnih događaja.

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Ksentelazma su žućkaste naslage oko očiju koje nastaju nakupljanjem holesterola i drugih masti u ćelijama imunog sistema Foto: Shutterstock

Veći rizik kod osoba sa ksantelazmom

Istraživanje je obuhvatilo zdravstvene podatke 17.925 osoba sa dijagnozom ksantelazme i isto toliko ljudi u kontrolnoj grupi. Tokom prve godine praćenja, srčani udar doživelo je 1 odsto osoba sa ksantelazmom, u poređenju sa 0,35 odsto kontrolne grupe.

Slična razlika zabeležena je i kod moždanog udara: javio se kod 0,95 odsto osoba sa ksantelazmom, naspram 0,3 odsto kontrolne grupe. Kada je reč o tranzitornom ishemijskom napadu (TIA), odnosno „mini-moždanom udaru“, stope su bile 0,6 i 0,19 odsto.

Iako su ukupni procenti bili niski, osobe sa ksantelazmom imale su nekoliko puta veći rizik od ovih događaja. Razlika se vremenom smanjivala, ali je povećan rizik ostao prisutan i nakon pet i deset godina.

Istraživači navode da bi ksantelazma zato mogla da bude koristan klinički marker za procenu kardiovaskularnog rizika i pravovremeno uvođenje preventivnih mera.

Nije samo pitanje holesterola

Zanimljivo je da su stope srčanih i moždanih događaja bile slične među osobama sa ksantelazmom bez obzira na to da li su imale povišene masnoće u krvi. To ukazuje da visok nivo holesterola verovatno nije jedini faktor koji objašnjava povezanost.

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Krvni sudovi omogućavaju protok krvi kroz telo i snabdevaju organe kiseonikom i hranljivim materijama Foto: Profimedia

Same žućkaste naslage na kapcima smatraju se uglavnom bezopasnim, ali bi mogle da budu znak da postoje drugi, još neotkriveni faktori rizika za zdravlje srca i krvnih sudova.

Važno je naglasiti da studija ne dokazuje da ksantelazma izaziva srčani ili moždani udar. Ona pokazuje povezanost i ukazuje na mogućnost da bi osobe sa ovim promenama trebalo detaljnije proceniti u pogledu kardiovaskularnog zdravlja.

Istraživači smatraju da bi redovne kontrole, uz proveru krvnog pritiska, masnoća u krvi i drugih faktora rizika, mogle da pomognu u ranom prepoznavanju problema. Promene životnih navika i odgovarajuća terapija, kada su potrebne, mogu doprineti smanjenju rizika od budućih kardiovaskularnih događaja.

Izvor: sciencealert.com/Zdravlje.Kurir.rs

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