Gusta pena koja se zadržava i ponavlja pri gotovo svakom mokrenju zahteva pažnju lekara

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Penušavi urin često izaziva zabrinutost, ali sam po sebi najčešće nije znak bolesti. Ponekad je dovoljno da urin velikom brzinom udari u vodu da bi se pojavili mehurići. Ipak, kada je pena gusta, uporna i javlja se iznova, razlog može da bude prisustvo proteina u mokraći.

Dr Prasad Milarapa, načelnik Odeljenja za urologiju bolnice Ramaiah Memorial u Bengaluruu (Indija), objašnjava da je najvažnije razlikovati prolaznu pojavu od promene koja zahteva ispitivanje.

Kada pena nije razlog za brigu?

Pena može da nastane zbog jačeg mlaza mokraće, a na njen izgled utiče i koncentracija urina. Promene u unosu tečnosti i ishrani, kao i pojedini lekovi i suplementi, takođe mogu privremeno da utiču na pojavu mehurića.

Na pojavu pene mogu da utiču jači mlaz, koncentracija urina, unos tečnosti, ali i pojedini lekovi i suplementi Foto: staras/Shutterstock

- Bezazlena pena obično je tanka i nestaje za nekoliko sekundi ili najviše minut. Mnogo više pažnje zahteva gusta pena koja se zadržava i pojavljuje pri gotovo svakom mokrenju, bez obzira na unos tečnosti - objašnjava doktor.

Kada penušavi urin ukazuje na proteine?

Uporna pena može da bude znak proteinurije, odnosno povećane količine proteina u mokraći. Zdravi bubrezi zadržavaju albumin u krvi, ali kada su njihove filtracione jedinice oštećene ili opterećene, protein može da pređe u urin.

- Proteinurija može privremeno da se javi usled dehidratacije, povišene temperature ili intenzivnog fizičkog napora, ali može da bude povezana i sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom i bolestima bubrega - sugeriše urolog.

Dr Milarapa savetuje pregled ako se penušavi urin ponavlja tokom više dana ili nedelja, naročito ako je praćen oticanjem nogu, stopala ili predela oko očiju, neobjašnjivim umorom, promenama u učestalosti mokrenja ili smanjenim apetitom. Krv u urinu, izražen bol ili temperatura takođe zahtevaju procenu lekara.

Proteinurija može da bude povezana sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom i bolestima bubrega Foto: Shutterstock

Koje analize otkrivaju uzrok?

Prvi korak je analiza urina kojom se proverava prisustvo proteina. Ako se oni otkriju, odnos albumina i kreatinina u urinu (UACR) omogućava precizniju procenu.

- Proveravaju se i kreatinin u krvi i eGFR (brzina glomerularne filtracije) radi procene funkcije bubrega, a u zavisnosti od nalaza lekar može da preporuči dodatna ispitivanja - navodi Milarapa, a za očuvanje zdravlja bubrega savetuje: