Osećaj „preskakanja srca“ prate nelagode u grudima, treperenje, lepršanje. Nisu sve te tegobe aritmije

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Aritmije različitog uzroka nešto su češće sa promenama vremenskih prilika i ulaskom u jesen, objašnjavaju stručnjaci. Sve to ipak ne znači da je svako „lupanje srca“ obavezno i znak bolesti. Kardiovaskularne bolesti, ipak, su najučestalije u Srbiji, a pacijenti, nažalost, sve mlađi i zbog čega je bitno da na vreme prepoznamo mogući problem. Kako da reagujemo u situaciji kada dođe do aritmije, objašnjava šef Odseka opšte kardiologije, Službe za unutrašnje bolesti ZC Valjevo, dr Slavica Vitorović Vulović.

Preskakanje nije uvek simptom bolesti srca

Lekari napominju da je bitno praviti razliku između pravih aritmija i onih sa simptomima sličnim treperenju i lupanju srca, koji su bezazleniji i najčešće prolaznog karaktera.

- Osećaj „preskakanja srca“ prate nelagode u grudima, treperenje, lepršanje. Nisu sva ta lupanja i „treperenja“ srca aritmije. Često to budu tahikardije koje mogu biti uslovljene opštim stanjem organizma. Mogu biti povezane sa konzumiranjem jake hrane, takođe voće i povrće koje mi smatramo zdravom hranom ume da bude teško za želudac i samim tim da utiče na srce, iritacijom želuca, da dovede do osećaja preskakanja srca - objašnjava kardiolog dr Slavica Vitorović Vulović.

Nisu sva ta lupanja i „treperenja“ srca aritmije Foto: Shutterstock

Dr Vitorović Vulović napominje da lupanje srca često može biti uzrokovano i anemijom.

- To je vrlo česta pojava kod mlađih ženskih osoba posle porođaja ili obilnih ciklusa u sklopu anemije, a ne aritmije kao posebne bolesti. Sa naglim padom hemoglobina takođe često je jedan od prvih simptoma ozbiljnih bolesti kod starijih osoba - navodi doktorka.

Kako se utvđuje tačno o čemu se radi?

Kad pričamo o pravim srčanim aritmijama koje treba lečiti, prvi korak je Holter EKG-a. Kako bismo utvrdili tip aritmije, da li se radi o ventrikularnim, supraventrikularnim aritmijama. Od toga dalje zavisi i lečenje, kaže dr Slavica Vitorović Vulović.

Dobra vest je činjenica da sada postoji širok dijapazon novih terapija kojima se uspešno stabilizuje poremećaj srčanog ritma.

- Uz terapiju uključujemo i lekove za razređivanje krvi koji pacijente štite od neželjenih tromboembolijskih događaja. Kod pravih aritmija, kada imamo faktički fibrilaciju, ranije nazivanu apsolutnu aritmiju, sada su dostupni lekovi na recept, a participacija je minimalna. Kod ove terapije jako je bitno da se lekovi piju u isto vreme uz obrok i da se vodi računa o neželjenim reakcijama. Jedna od njih je pojava modrica, zatim hematurija, tu su i gastrointestinalni simptomi, kada se treba javiti lekaru. U ovoj situaciji pacijenta šaljemo transfuziologu, koji određuje aktivnost leka u krvi, na osnovu čega dalje procenjujemo potrebu količinu doze leka - kaže dr Slavica Vitorović Vulović.

Uz lekove uključujemo i lekove za razređivanje krvi koji pacijente štite od neželjenih tromboembolijskih događaja Foto: Shutterstock

Kada artimije zahtevaju ozbiljno praćenje?

Kardiolog napominje da su aritmije, nažalost, dosta učestale i često su povezane s uvećanjem leve pretkomore srca i drugim bolestima srca. Tu govorimo o ozbiljnim pacijentima koje je potrebno ozbiljno pratiti i lečiti.

- Aritmija ume da bude paroksizmalna, što znači da se javlja povremeno u intervalima. Pacijenti kažu da osećaju jako lupanje i kratak dah koji traje par minuta, posle čega spontano prolazi, ali se nakon izvesnog vremena ponovo javlja. Takvi pacijenti kada dođu na pregled najčešće su u sinusnom ritmu (normalan rad srca), ali kada im se uradi Holter, vidite da ovi pacijenti ispadaju iz ritma i to je najopasnije. Moj savet je zato da čim osetite tegobe, da se javite lekaru da se sprovede dijagnostika - navela je dr Vitorović Vulović.

Savet za pacijente

Doktorka objašnjava da su u letnjem periodu očekivane varijacije pritiska, kao i da se javljaju pacijenti sa koronarnom bolešću koji reaguju na više temperature, dok sa ulaskom u jesenju sezonu i promenom vremena dolazi do češćih aritmija različitog porekla.

Poruka za pacijente jeste da se blagovremeno kontrolišu, ne prepravljaju terapiju i usvajaju zdrave navike. Zaključna napomena za sve koji se suočavaju sa kardiovaskularnim bolestima jeste da je prevencija ključna u lečenju kardiovaskularnih bolesti, pre svega u vidu regulacije krvnog pritiska, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i sna, kao i kontrole stresa.

Poruka za pacijente jeste da se blagovremeno kontrolišu, ne prepravljaju terapiju i usvajaju zdrave navike Foto: Shutterstock

Dođite na pregled

Kardiovaskularne bolesti imaju najveću incidencu u opštoj populaciji. Zdravstveni centar Valjevo je tokom celog leta nedeljom sprovodio besplatne preventivne preglede s naglaskom na prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, i to među populacijom u široj okolini grada, u seoskim ambulantama i mesnim zajednicama.