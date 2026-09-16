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Lekar vas je možda već upozorio na glavne komplikacije dijabetesa tipa 2, poput gubitka vida i bolesti bubrega. Međutim, hronično visok nivo šećera u krvi može imati i niz manje poznatih posledica – od lošeg zadaha do opadanja kose

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Lekar vas je možda već upozorio na glavne komplikacije dijabetesa tipa 2, poput gubitka vida i bolesti bubrega.Međutim, hronično visok nivo šećera u krvi može imati i niz manje poznatih posledica – od lošeg zadaha do opadanja kose.

Dijabetes tipa 2nastaje kada telo ne koristi efikasno hormon insulin, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi. Promene životnih navika, praćenje šećera u krvi i lekovi mogu pomoći u kontroli bolesti.

Međutim, nekontrolisano visok nivo šećera u krvi može početi da utiče na čitav organizam. Ove komplikacije mogu biti od neprijatnih do iscrpljujućih i mogu predstavljati znak upozorenja da je potrebno promeniti pristup kontroli dijabetesa.

Kožne izrasline

Kožne izrasline su male promene na koži koje su obično mekane i pričvršćene za kožu tankom peteljkom. Najčešće nisu štetne. Međutim, iznenadna pojava većeg broja kožnih izraslina – posebno oko kapaka, vrata, pazuha ili prepona – može biti znak insulinske rezistencije, koja je jedan od ključnih faktora povezanih sa dijabetesom tipa 2.

Visok nivo insulina može podstaći stvaranje većeg broja kožnih izraslina.

Ako ne smetaju, kožne izrasline ne moraju da se uklanjaju. Dermatolog ih, međutim, može ukloniti zamrzavanjem ili jednostavnim odstranjivanjem ukoliko izazivaju nelagodnost.

Pojava novih kožnih izraslina može biti signal da je potrebno bolje kontrolisati dijabetes. Ako sumnjate da su povezane sa problemima sa šećerom u krvi, razgovarajte sa lekarom i proverite da li je nivo šećera dobro regulisan.

Neprijatan zadah

Dijabetes može uticati na dah na nekoliko načina. Visok nivo šećera u krvi može dovesti do povećane količine šećera u pljuvački, što stvara povoljnije uslove za razmnožavanje bakterija u ustima.

To može povećati rizik od bolesti desni, koje mogu izazvati oticanje ili infekciju desni. Posledica može biti neprijatan zadah koji ne nestaje ni nakon pranja zuba.

Redovno pranje zuba, korišćenje konca za zube i održavanje šećera u krvi u ciljnom rasponu mogu pomoći u smanjenju rizika.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako vaš dah ima sladak ili voćni miris. Voćni miris daha može biti znak dijabetičke ketoacidoze (DKA), potencijalno životno ugrožavajućeg stanja u kojem se kiseline, poznate kao ketoni, nakupljaju u krvi zbog nedostatka insulina.

DKA se najčešće javlja kada je nivo šećera u krvi veoma visok i može biti pokrenuta bolešću koja dovodi do dehidratacije.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako vaš dah ima sladak ili voćni miris Foto: Shutterstock

Ostali simptomi mogu uključivati:

* izražen umor

* suvu ili zacrvenjenu kožu

* mučninu ili povraćanje

* zbunjenost

* probleme sa disanjem

Neuobičajeno znojenje

Normalno je da se malo znojite nakon konzumiranja začinjene hrane. Međutim, obilno znojenje koje se javlja nakon većine obroka može biti povezano sa dijabetesom tipa 2.

Jedan od fenomena je gustatorno znojenje, odnosno pojačano znojenje tokom ili nakon jela. Može nastati kada hronično povišen nivo šećera u krvi ošteti nerve koji kontrolišu nevoljne funkcije organizma, uključujući znojenje.

Uobičajeni antiperspiranti možda neće biti dovoljni za kontrolu ovog problema. Lečenje može uključivati i injekcije botoksa u područja sklona pojačanom znojenju, dok u određenim slučajevima postoje i druge terapijske mogućnosti.

Oštećenje nerava povezano sa dijabetesom može izazvati i druge poremećaje znojenja, poput noćnog znojenja, smanjenog znojenja ili znojenja bez očiglednog razloga.

Kontrola šećera u krvi može biti jedan od najvažnijih koraka u rešavanju abnormalnog znojenja, ali o svakom novom ili neuobičajenom simptomu treba razgovarati sa lekarom.

Gljivične infekcije

Gljivične infekcijemogu izazvati svrab, peckanje i beličast, sirast sekret. Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 mogu se ponavljati, posebno kod žena.

Visok nivo šećera u krvi povećava rizik od različitih infekcija. Višak šećera stvara povoljnije uslove za razmnožavanje gljivica, dok istovremeno može oslabiti sposobnost organizma da se bori protiv mikroorganizama.

Zbog toga gljivične infekcije mogu biti češće ili teže za kontrolu.

Za lečenje se najčešće koriste lokalni ili oralni antimikotici, a lekar ili ginekolog može pomoći u izboru odgovarajuće terapije.

Dobra kontrola šećera u krvi može smanjiti rizik od ponavljanja infekcija. Takođe može pomoći izbegavanje ispiranja i mirisnih proizvoda za intimnu negu, brzo presvlačenje mokre ili znojave odeće, kao i nošenje pamučnog donjeg veša i komotne odeće.

Sindrom karpalnog tunela samo je jedna od nekoliko mogućih komplikacija koje zahvataju šake kod osoba sa dijabetesom Foto: Shutterstock

Sindrom karpalnog tunela

Dijabetes može izazvati oštećenje nerava, što dovodi do utrnulosti i peckanja u šakama i stopalima.

Međutim, ako osećate peckanje u palcu ili prstima, ali ne i u malom prstu, koje podseća na strujni udar, uzrok bi mogao biti sindrom karpalnog tunela.

Iako ponavljajući pokreti šake i građa ručnog zgloba mogu doprineti nastanku ovog sindroma, on je povezan i sa dijabetesom tipa 2.

Lečenje može uključivati:

* nošenje udlage za ručni zglob tokom noći

* lekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta

* injekcije kortikosteroida

* hiruršku intervenciju ako drugi tretmani ne daju rezultate

Sindrom karpalnog tunela samo je jedna od nekoliko mogućih komplikacija koje zahvataju šake kod osoba sa dijabetesom.

Ako su vam prsti ili palac neobično ukočeni, savijeni ili se „zaglave“ u određenom položaju, obratite se lekaru.

Opadanje kose

Opadanje kose je prirodan deo starenja kod mnogih muškaraca i žena. Međutim, dijabetes bi takođe mogao biti jedan od faktora koji doprinose proređivanju ili gubitku kose, iako su istraživanja o ovoj vezi još ograničena.

Vremenom, oštećenje krvnih sudova izazvano visokim šećerom u krvi može otežati dotok kiseonika i hranljivih materija do kože glave i folikula dlake, što može uticati na rast nove kose.

Dijabetes je povezan i sa nekim drugim stanjima za koja se zna da mogu izazvati opadanje kose, uključujući bolesti štitaste žlezde, sindrom policističnih jajnika i visok nivo stresa.

I gubitak telesne težine povezan sa upotrebom lekova iz grupe GLP-1 agonista može biti praćen opadanjem kose kod nekih osoba koje se leče od dijabetesa.

Kontrola šećera u krvi i lokalni tretmani za opadanje kose, poput minoksidila, mogu biti od pomoći.

Ako je opadanje kose iznenadno ili neuobičajeno, razgovarajte sa lekarom, koji vas po potrebi može uputiti dermatologu.

Ako je opadanje kose iznenadno ili neuobičajeno, razgovarajte sa lekarom, koji vas po potrebi može uputiti dermatologu Foto: Shutterstock

Erektilna disfunkcija

Muškarci sa dijabetesom tipa 2 imaju značajno veći rizik od erektilne disfunkcije nego muškarci koji nemaju dijabetes.

Oštećenje nerava i krvnih sudova izazvano visokim nivoom šećera u krvi može smanjiti protok krvi do penisa, što otežava postizanje i održavanje erekcije.

Komplikacije poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i srčanih bolesti takođe mogu doprineti problemu, a češće su prisutne kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Simptomi se mogu ublažiti boljom kontrolom šećera u krvi i promenama životnih navika, poput zdravije ishrane, fizičke aktivnosti i gubitka telesne težine ukoliko postoji višak kilograma.

Lekovi poput sildenafila ili vardenafila mogu pomoći u lečenju erektilne disfunkcije kada promene životnih navika nisu dovoljne. O izboru terapije treba razgovarati sa lekarom, posebno zbog mogućih interakcija i kontraindikacija.

Erektilna disfunkcija je samo jedna od mogućih seksualnih komplikacija povezanih sa dijabetesom. Mogu se javiti i gubitak libida kod muškaraca i žena, kao i bol tokom seksualnog odnosa kod žena.

„Magla u mozgu“

Osećaj moždane magle, odnosno poteškoće sa koncentracijom ili pamćenjem, može se javiti kada je nivo šećera u krvi previsok ili prenizak.

Dugotrajno povišen šećer u krvi može oštetiti krvne sudove i uticati na dotok krvi u mozak, što vremenom može povećati rizik od kognitivnog pada i demencije.

Problemi sa koncentracijom mogu se javiti i kada šećer u krvi značajno padne, jer mozgu tada nedostaje dovoljno energije.

Ako se iznenada osećate mentalno „usporeno“ ili zbunjeno, proverite nivo šećera u krvi ako ste u mogućnosti, posebno ukoliko imate dijabetes i koristite terapiju koja može izazvati hipoglikemiju.

Dugoročno je važno održavati šećer u krvi u ciljnom rasponu, uz zdravu ishranu, fizičku aktivnost i održavanje zdrave telesne težine.

Ako pušite, razgovarajte sa lekarom o načinima za prestanak pušenja, jer pušenje može dodatno ugroziti zdravlje krvnih sudova i funkciju mozga.

Osećaj mentalne magle, odnosno poteškoće sa koncentracijom ili pamćenjem, može se javiti kada je nivo šećera u krvi previsok ili prenizak Foto: Shutterstock

Svrab kože

Uporna potreba za češanjem može biti znak ili posledica dijabetesa.

Visok nivo šećera u krvi može dovesti do poremećaja cirkulacije i promena na koži, uključujući svrab, suvoću i perutanje, posebno na nogama.

Kod blažeg svraba može pomoći kraće tuširanje ili kupanje, naročito tokom suvog vremena, kao i redovno nanošenje hidratantne kreme odmah nakon brisanja kože.

Ako je svrab jak ili bolan, lekar može preporučiti odgovarajući lokalni tretman.

Visok nivo šećera u krvi može dovesti do poremećaja cirkulacije i promena na koži, uključujući svrab, suvoću i perutanje, posebno na nogama Foto: Shutterstock

Šta bi trebalo zapamtiti

Simptomi poput neprijatnog zadaha, znojenja nakon obroka i upornog svraba mogu biti povezani sa povišenim nivoom šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Neki simptomi, poput daha sa voćnim mirisom ili izražene mentalne konfuzije, mogu biti znak ozbiljnog stanja koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.