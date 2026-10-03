Bitno je da pratimo svoje telo, ali većina promena, kvržica na dojkama nije maligne prirode

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Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena, nastaje kada ćelije u dojci počnu da se nekontrolisano dele i rastu. Kada se promena otkrije na vreme, rak dojke je bolest koja može u većini slučajeva da se dobro kontroliše. Ipak, svaka kvržica na dojci nije karcinom dojke. Lekari napominju da su samopregledi dojke korisni, ali nisu način da se sigurno otkrije mogući zdravstveni problem. Čak ni najiskusniji lekar neće uvek napipati rak dojke.

Promene uglavnom nisu maligne prirode

Samopregled nije zamena za skrining i dijagnostiku, ali poznavanje izgleda sopstvenih dojki pomaže da se uoče nove promene, koje treba proveriti kod lekara.

Stručnjaci napominju da je bitno da pratimo svoje telo, ali i naglašavaju da većina promena, kvržica na dojkama nije maligne prirode. Specijalistkinja za zdravlje dojki dr Lakšmi Katri objašnjava kada je vreme da se obratite lekaru.

Prepoznavanje raka dojke otežava činjenica da ne postoji jedna karakteristična vrsta kvržice koja bi ukazala na tumor. Sve u bitnoj meri zavisi i od vrste raka dojke, veličine tumora i građe dojke.

Simptomi raka dojke Promene na koži: naboranost, uvlačenje kože, crvenilo ili izgled sličan „narandžinoj kori“. Kvržice i zadebljanja: čvrst čvor u dojci, ispod pazuha ili u predelu ključne kosti. Promene na bradavici: uvlačenje bradavice, neuobičajen sekret, krvav sekret. Promene oblika: asimetrija, otok ili neobjašnjiva promena veličine i oblika jedne dojke. Osetljivost ili bol što ne prolazi i nije povezan sa menstrualnim ciklusom.

Lekari podvlače da bez medicinskih snimanja, kao što su mamografija ili ultrazvuk dojki, biopsija po potrebi, nije moguće samo na osnovu dodira utvrditi da li je kvržica maligna ili je reč možda o nečemu uobičajenom, poput ciste. Drugim rečima, rak dojke ne može da se dijagnostikuje samo dodirom.

Kvržica na dojci može da bude bolna ili bezbolna, tvrda ili meka, pokretna ili nepokretna, mala, velika, glatkog ili nepravilnog oblika. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da i zdravo tkivo dojke može biti neravno.

Rak dojke ne može da se dijagnostikuje samo dodirom. Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Na koje promene je potrebno da obratimo pažnju?

Na osnovu izgleda promene ili opipavanja nije moguće pouzdano utvrditi da li je reč o raku, važno je obratiti pažnju i na druge promene. Naravno, kvržice, izbočine, nepravilnosti ne treba ignorisati, ali neke vrste raka dojke mogu da se razvijaju i bez ovih promena.

Savet lekara jeste da pokušamo da obratimo pažnju na izgled kože dojke. Ukoliko je koža primetno udubljena i podseća na koru pomorandže, potrebno je doći kod lekara.

Novi osip ili crvenilo, crvene ili ružičaste površine ili pruge na dojci, takođe su znak za pregled. Često su ovakve promene posledica ekcema ili drugih kožnih oboljenja, ali bitno je isključiti i ozbiljnije uzroke.

Obratite se lekaru ako primetite perutanje, stvaranje krasti ili oštećenje kože oko bradavice, ako se jedna bradavica iznenada uvuče ili ako se bez pritiska pojavi bistar ili krvav sekret iz jedne dojke.

Ukoliko je koža primetno udubljena i podseća na koru pomorandže, potrebno je doći kod lekara Foto: Shutterstock

Ne donosite sami zaključke

Važno je da dobro poznajete svoje dojke. Značajni su redovni samopregledi uz ginekološke preglede i mamografiju kada je preporučena. Lekari ipak upozoravaju da ne donosite zaključke na osnovu samopregleda. Ako primetite bilo kakvu novu ili neuobičajenu promenu na dojkama, obratite se lekaru.

- Čak ni iskusni lekari samo na osnovu pregleda dodirom ne mogu sa sigurnošću da utvrde da li je kvržica maligna - naglašava dr Katri.

Samopregled je važan prvi korak u uočavanju promena, ali svaka promena ne znači da je u pitanju rak.