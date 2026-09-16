Ako imate dijabetes tipa 2 ili povišen indeks telesne mase (BMI) uz najmanje još jedan metabolički faktor rizika, trebalo bi da se testirate na masnu bolest jetre. To je navedeno u novim preporukama stručnjaka objavljenim u martu 2026. godine

Slušaj vest

Bolest masne jetre dugo može proći neprimećeno, bez jasnih simptoma, a u međuvremenu može napredovati i dovesti do ozbiljnog oštećenja ovog organa. Nove preporuke zato proširuju krug ljudi kojima se savetuje testiranje.

Ako imate dijabetes tipa 2 ili povišen indeks telesne mase (BMI) uz najmanje još jedan metabolički faktor rizika, trebalo bi da se testirate na masnu bolest jetre. To je navedeno u novim preporukama stručnjaka objavljenim u martu 2026. godine, a prenosi Harvard Health.

Šta je masna bolest jetre?

Bolest masne jetre podrazumeva nakupljanje masti u jetri. Medicinski naziv danas je steatotična bolest jetre, a najčešći oblik povezan je sa metaboličkim poremećajima i naziva se metabolički povezana steatotična bolest jetre (MASLD).

Postoje i drugi oblici, uključujući bolest jetre povezanu sa istovremenim metaboličkim poremećajima i umerenim unosom alkohola, kao i alkoholom uzrokovanu bolest jetre.

MASLD je veoma česta – procenjuje se da je ima oko jedna od tri osobe. Povezana je i sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Kod oko 10 do 30 odsto ljudi sa MASLD-om nakupljanje masti pokreće upalu i oštećenje ćelija jetre. Tada se govori o metabolički povezanom steatohepatitisu (MASH).

Ako se ne leči, upala može dovesti do stvaranja ožiljaka, odnosno fibroze. Uznapredovala fibroza može prerasti u cirozu, odnosno teško i trajno oštećenje jetre. MASLD je danas među vodećim razlozima za transplantaciju jetre.

Bolest masne jetre dugo može proći neprimećeno, bez jasnih simptoma, a u međuvremenu može napredovati i dovesti do ozbiljnog oštećenja ovog organa Foto: Shutterstock

Zašto se masna jetra često kasno otkrije?

Masna jetra smatra se „tihom“ bolešću jer u ranoj fazi najčešće ne izaziva simptome.

Tek nakon godina nakupljanja masti i razvoja upale mogu se pojaviti umor ili tup bol u gornjem desnom delu stomaka. Međutim, ovi simptomi nisu specifični i često potpuno izostaju – čak i kada je bolest već uznapredovala.

Zbog toga je testiranje posebno važno kod osoba koje imaju povećan rizik.

Ko bi trebalo da se testira?

Prema novim preporukama, skrining na MASLD trebalo bi razmotriti kod osoba koje imaju dijabetes tipa 2, kao i kod onih čiji je BMI 25 ili više, odnosno 23 ili više kod osoba azijskog porekla, ako imaju najmanje jedan od sledećih faktora:

* obim struka 94 centimetra ili više kod muškaraca, odnosno 80 centimetara ili više kod žena

* šećer natašte od 100 do 125 mg/dL ili HbA1c od 5,7 do 6,4 odsto, što odgovara predijabetesu

* visok krvni pritisak ili terapiju za hipertenziju

* nivo triglicerida natašte od 150 mg/dL ili više

* nizak HDL holesterol – ispod 40 mg/dL kod muškaraca i ispod 50 mg/dL kod žena.

Važno je da se masna bolest jetre ne javlja samo kod osoba sa viškom kilograma. Prema Harvard Health-u, čak oko jedna od pet osoba sa ovom bolešću ima normalan BMI. Ovaj oblik naziva se „lean MASLD“.

VAŽNO Testiranje se savetuje i osobama koje imaju čak i blago povišene enzime jetre. Ipak, normalne vrednosti jetrenih enzima ne isključuju bolest – kod čak polovine ljudi sa masnom jetrom oni mogu biti u granicama normale.

Obim struka 94 centimetra ili više kod muškaraca, odnosno 80 centimetara ili više kod žena razlog je za testiranje Foto: Shutterstock

Ako je na ultrazvuku, magnetnoj rezonanci ili CT pregledu abdomena, urađenom iz nekog drugog razloga, slučajno primećena masnoća u jetri, takođe bi trebalo uraditi procenu na masnu bolest jetre.

Kako se otkriva masna jetra?

Procena rizika često počinje jednostavnim FIB-4 skorom. Ovaj pokazatelj koristi godine pacijenta i tri laboratorijske vrednosti – broj trombocita i dva enzima jetre – kako bi se procenio rizik od ozbiljnijeg oštećenja jetre.

Kod osoba sa nižim rizikom preporučuje se praćenje i ponavljanje FIB-4 testa na jednu do dve godine.

Ako je rezultat povišen, lekar može preporučiti tranzijentnu elastografiju, poznatu i kao FibroScan. Reč je o neinvazivnom i bezbolnom pregledu kojim se meri krutost jetre. Ožiljno tkivo je tvrđe od zdravog.

Na osnovu nalaza procenjuje se stepen fibroze – od odsustva ožiljaka do uznapredovale fibroze i ciroze.Osobama sa značajnijom fibrozom može biti potrebna procena i praćenje gastroenterologa.

Kako se leči?

Osnova lečenja i dalje su promene životnih navika: smanjenje telesne težine ako postoji višak kilograma, smanjenje ili izbegavanje alkohola, regulisanje masnoća u krvi i dobra kontrola šećera kod osoba sa dijabetesom ili predijabetesom.

U međuvremenu su dostupne i terapije za određene pacijente sa uznapredovalim oblikom bolesti. Američka FDA je 2024. odobrila resmetirom za određene pacijente sa MASH-om i fibrozom, dok je 2025. odobren i injekcioni semaglutid za osobe sa MASH-om i fibrozom stadijuma 2 ili 3.

Drugi lekovi iz grupe GLP-1 mogu se koristiti, u zavisnosti od zdravstvenog stanja, za lečenje gojaznosti, dijabetesa ili drugih metaboličkih problema.