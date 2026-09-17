Bol kod fibromijalgije nije lokalizovan samo na mišiće, ligamente ili vezivna tkiva

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Fibromijalgija je stanje koje se ispoljava dugotrajnim, široko rasprostranjenim bolovima u mišićima i mekim tkivima. Pacijenti često kažu da ih boli celo telo, svaki mišić, sve praćeno hroničnim umorom i poremećajima sna. Nije lako precizno odrediti mesto bola, a razlog je što fibromijalgija izaziva bol koji se širi kroz različite delove tela.

Bol kod fibromijalgije nije lokalizovan samo na mišiće, ligamente ili vezivna tkiva, objašnjava dr Bendžamin Abraham, stručnjak za lečenje bola i dodaje da je pre nekoliko decenija nastao koncept takozvanih okidačkih i bolnih tačaka koje su se povezivale sa fibromijalgijom.

Šta su okidačke tačke kod fibromijalgije?

Kod osoba sa fibromijalgijom prag tolerancije na bol može da bude značajno snižen. Zbog toga čak i običan bezbolni dodir, zagrljaj ili rukovanje kod nekih pacijenata mogu da izazovu intenzivan bol.

Izrazi „okidačke tačke“ i „bolne tačke“ dugo su se koristili za opisivanje određenih tačaka na telu koja su, kako se smatralo, povezana s fibromijalgijom. Tokom 1990-ih godina lekari su u okviru dijagnostike koristili takozvani pregled bolnih tačaka.

- Lekar bi jako pritiskao 18 veoma precizno određenih mesta na telu. Ako bi pacijent ispoljio bol na najmanje 11 od 18 mesta, razmišljalo se o dijagnozi fibromijalgije - napominje dr Abraham.

Prema kriterijumima Američkog koledža za reumatologiju iz 1990. godine, ta mesta su bila:

područje drugog rebra, neposredno pored mesta gde se rebro spaja sa grudnom kosti;

unutrašnja strana kolena, neposredno iznad zgloba;

područje oko dva centimetra ispod koštanih ispupčenja na spoljašnjoj strani laktova.

Kod osoba kojima je dijagnostikovana fibromijalgija, upravo ove bolne tačke često su bile cilj različitih terapija, uključujući i injekcije.

- Verovalo se da ove tačke bole zato što je sam mišić stegnut, usled čega dolazi do smanjenog protoka krvi. Smatralo se da injekcije lokalnih anestetika ili steroida mogu da ublaže bol - objašnjava dr Abraham.

Verovalo se da ove tačke bole zato što je sam mišić stegnut, usled čega dolazi do smanjenog protoka krvi Foto: Shutterstock

Zašto se dijagnostika promenila?

Razumevanje fibromijalgije u međuvremenu se značajno promenilo. Prema rečima dr Abrahama, postoji nekoliko razloga zbog kojih pregled bolnih tačaka nije opstao kao glavni način dijagnostikovanja.

Test nije bio dovoljno precizan. Bilo je prilično neodređeno koliko jako treba pritisnuti određenu tačku, kaže dr Abraham. Bol nikada nije bio lokalizovan na jednom mestu, pa lečenje bolnih tačaka nije dovodilo do boljitka.

Kako se danas dijagnostikuje i leči fibromijalgija?

Pri proceni se uzima u obzir činjenica da li bol kod pacijenta traje duže od tri meseca. Bitno je da se tegoba ne može objasniti nekim drugim zdravstvenim stanjem.

To znači da lekar, umesto da proverava da li pacijenta boli tačno određeno mesto na kolenu ili ramenu, može da pita da li oseća bol u potkolenici, nadlaktici i drugim regijama tela.

Umor koji ne prolazi može ukazivati na stres, nedostatak vitamina ili bolest Foto: Shutterstock

U obzir se uzimaju i drugi simptomi koji se često javljaju kod fibromijalgije, kao što su:

Umor i problemi sa spavanjem - Pacijenti se pored bolova u mišićima i zglobovima često žale na jak umor, glavobolje, nesanicu i probleme sa koncentracijom.

Probavne tegobe - Neki pacijenti imaju probleme s varenjem, bolove u stomaku, sindrom iritabilnog creva i probleme sa pražnjenjem creva.

Promene raspoloženja i drugi psihički simptomi - Stručnjaci navode da se fibromijalgija često javlja uz određena psihička stanja, poput depresije i anksioznosti, a pojedini lekari ističu i vezu sa nekim autoimunim bolestima.

Simptomi fibromijalgije ipak su brojni i različiti. Bol može da se javi u vratnom delu kičme, krstima, duž čitavog kičmenog stuba. Nekada dolazi do pada krvnog pritiska prilikom promene položaja tela. Neki pacijenti opisuju neobične senzacije, poput osećaja „strujnog udara“ ili mravinjanja koje se širi kroz telo. Drugi imaju utisak kao da im je glava stegnuta obručem.

Fibromijalgija nije samo problem mišića ili zglobova

Danas se fibromijalgija više ne smatra bolešću koja nastaje zbog upale određenog mišića ili zgloba.

- Fibromijalgija je poremećaj obrade bola, a bolne tačke su samo jedna od manifestacija tog poremećaja - objašnjava dr Abraham i dodaje da je osnovni problem zapravo način na koji centralni nervni sistem obrađuje bol.

Ovakvo razumevanje bolesti promenilo je i pristup njenom lečenju. Zbog toga se injekcije u bolne tačke danas ređe koriste.

Fibromijalgija je mnogo složenije stanje koje uključuje način na koji nervni sistem obrađuje i doživljava bol Foto: Shutterstock

Pacijentima se uglavnom savetuje kombinacija različitih terapijskih pristupa, kao što su postepeno uvođenje određenih vrsta vežbi i fizikalne terapije, kontrola stresa i poboljšanje kvaliteta sna. Preporučuje se i psihološka kognitivno-bihejvioralna terapija, ali i komplementarne metode, poput akupunkture, masaže i miofascijalne terapije.