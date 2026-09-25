Ponavljani refluks vremenom može da ošteti jednjak. Ono što počne kao povremena neprijatnost može prerasti u hroničnu gastroezofagealnu refluksnu bolest

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Simptomi refluksa kiseline, to jest vraćanja želudačne kiseline u jednjak, često se pripisuju povremenoj gorušici nakon obilnog obroka. Zaboravljamo pri tome da učestali refluks može biti znak ozbiljnijeg problema. Muškarci češće nego žene razvijaju Baretov jednjak, stanje koje je povezano sa povećanim rizikom od raka jednjaka.

Problemi s varenjem nekad su više od neprijatnosti

Pojedini problemi sa varenjem mogu da deluju kao obična neprijatnost, ali moguće je da se iza njih krije ozbiljnije stanje koje zahteva detaljnu dijagnostiku. Vraćanje želudačne kiseline u jednjak može da se javi posle obroka, ali i tokom spavanja, a ovaj simptom se najčešće opisuje kao gorušica.

Simptomi refluksa kiseline nešto su češći kod muškaraca koji konzumiraju obilne obroke, velike količine crvenog mesa, začinjenu hranu, alkohol ili visoko prerađene namirnice.

Povremena gorušica uglavnom nije razlog za zabrinutost. Međutim, hronični refluks može imati ozbiljne posledice ako se ne leči. Stručnjaci nam navode pet čestih zabluda o refluksu kiseline.

Verujete da je česta gorušica normalna

Većina osoba povremeno oseti gorušicu. Međutim, ako se simptomi javljaju nekoliko puta nedeljno, to ne bi trebalo jednostavno prihvatiti kao normalan deo starenja.

Ponavljani refluks vremenom može da ošteti jednjak. Ono što počne kao povremena neprijatnost može prerasti u hroničnu gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Dugotrajna upala dalje može dovesti do oštećenja jednjaka.

Dugotrajna upala dalje može dovesti do oštećenja jednjaka. Foto: Shutterstock

Znaci koji mogu ukazivati na ozbiljniji refluks su: gorušica koja se javlja više puta nedeljno, tegobe koje traju uprkos primeni lekova, često vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak i usta, otežano gutanje, hronični kašalj ili promuklost, neobjašnjiv gubitak telesne težine, nelagodnost ili bol u grudima koji nisu povezani sa srčanim oboljenjem.

Mislite da antacidi rešavaju problem

Antacidi su lekovi u slobodnoj prodaji koji mogu pružiti privremeno olakšanje, ali neće rešiti osnovni uzrok hroničnog refluksa. Simptomi mogu nastaviti da oštećuju jednjak čak i kada se neprijatnost privremeno smanji.

Medicinski stručnjaci koji izrađuju smernice za lečenje GERB-a naglašavaju značaj utvrđivanja uzroka dugotrajnog refluksa i procene stanja jednjaka, a ne oslanjanja na lekove koji se kupuju bez recepta.

Ako se simptomi ponavljaju, pregled lekara može pomoći da se utvrdi da li su potrebni dodatno lečenje ili dijagnostičke procedure.

Refluks kiseline izaziva samo gorušicu

Jedna od najvećih zabluda jeste da se refluks uvek oseća kao pečenje u grudima. U stvarnosti, neke osobe mogu da imaju simptome koji na prvi pogled uopšte ne deluju kao problem sa sistemom za varenje.

Hronični refluks može da se manifestuje kao uporni kašalj, promuklost, bol ili nadražaj u grlu, otežano gutanje, osećaj da se hrana zaglavila u grlu ili jednjaku, često pročišćavanje grla, jutarnje stomačne tegobe.

Jedna od najvećih zabluda jeste da se refluks uvek oseća kao pečenje u grudima. Foto: Shutterstock

Ne znate da hronični refluks može dovesti do Baretovog jednjaka

Mnogi pacijenti nisu čuli za Baretov jednjak dok nisu dobili dijagnozu. Baretov jednjak je oboljenje sluzokože jednjaka, razvija se usled postojanja želudačne kile i gastroezofagealne refluksne bolesti, koja se često ispoljava gorušicom. Baretov jednjak u najtežim slučajevima može da dovede i do razvoja raka jednjaka, upozoravaju stručnjaci.

Samo stanje često ne izaziva dodatne simptome osim onih povezanih s refluksom. Zbog toga mnogi ljudi ni ne znaju da imaju Baretov jednjak, koji se često otkrije tek tokom gastroskopije.

Mislite da Baretov jednjak nije ozbiljan problem

Dijagnoza Baretovog jednjaka ne znači da ćete sigurno razviti ozbiljne komplikacije. Ipak, reč je o stanju koje treba pratiti i kontrolisati u dogovoru sa lekarom.

Istraživanja Baretovog jednjaka i adenokarcinoma jednjaka pokazala su da Baretov jednjak kod određenog broja ljudi može da poveća rizik od razvoja raka jednjaka.

Dobra vest jeste da rano otkrivanje može da u bitnoj meri spreči komplikacije.

Šta zaista može da pomogne, osim lekova?

Lekovi mogu biti deo terapije, ali životne navike često imaju važnu ulogu u kontroli simptoma refluksa. Smatra se da prekomerna telesna težina, naročito višak kilograma u predelu stomaka, može da bude okidač za razvoj simptoma jer povećava pritisak na želudac.

Savetuje se pažljiva upotreba crvenog mesa, hamburgera, roštilja. Povremena konzumacija nije problem, ali prekomerna može da doprinese razvoju neprijatnih tegoba. Obilni obroci bogati mastima mogu da uspore pražnjenje želuca i povećaju verovatnoću vraćanja želudačne kiseline u jednjak.

Obilni obroci bogati mastima mogu da uspore pražnjenje želuca Foto: Shutterstock

Visoko prerađena hrana nije dobar izbor kada je u pitanju zdravlje sistema za varenje. Pakovane grickalice, brza hrana, veoma rafinisani deserti i industrijski pripremljeni obroci mogu doprineti upalnim procesima, povećanju telesne težine i pogoršanju simptoma refluksa.

Izbegavajte kasne obroke, jer ležanje ubrzo nakon jela olakšava vraćanje želudačne kiseline u jednjak. Stručnjaci uglavnom preporučuju da poslednji obrok bude najmanje dva do tri sata pre odlaska na spavanje.

Alkohol i duvan mogu povećati rizik od GERB-a, kao i od raka jednjaka. Takođe je preporučljivo izbegavati elektronske cigarete i druge proizvode za vejpovanje.

Česti okidači refluksa su: pržena i masna hrana, alkohol, čokolada, biljka nana, začinjena hrana, gazirana pića, napici sa kofeinom.