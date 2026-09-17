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Bez obzira na to da li imate problem sa povišenim ili visokim krvnim pritiskom, vrednosti koje izmerite verovatno nisu iste pri svakom odlasku kod lekara. Normalno je da krvni pritisak varira u toku dana i vrednosti koje zabeležimo u jutarnjim satima ne moraju se stalno poklapati s kasnijim merenjima.

Kardiolog dr Kevin Keder objašnjava da na vrednosti krvnog pritiska mogu da utiču fizička aktivnost, stres, bol, kofein, obroci, lekovi, unos tečnosti, kvalitet sna, pa čak i razgovor tokom merenja krvnog pritiska.

Zašto je krvni pritisak viši ujutru?

- Krvni pritisak raste i opada tokom dana kao deo unutrašnjeg biološkog sata, odnosno cirkadijalnog ritma - kaže kardiolog dr Čeng-Han Čen. Krvni pritisak je obično najniži tokom spavanja, počinje da raste u ranim jutarnjim satima, dostiže vrhunac oko sredine dana, a zatim postepeno opada tokom večeri.

- Ujutru telo prirodno počinje da oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, još pre buđenja. Ovi hormoni pripremaju organizam za početak dana tako što ubrzavaju rad srca i dovode do blagog sužavanja krvnih sudova, što sve izaziva normalan jutarnji porast krvnog pritiska - napominje dr Keder.

Kod nekih osoba, naročito onih koji imaju hipertenziju, ovaj jutarnji skok krvnog pritiska može da bude izraženiji.

Ujutru telo prirodno počinje da oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, još pre buđenja Foto: Shutterstock

Na šta da obratite pažnju?

Promene krvnog pritiska tokom dana uglavnom su normalne i očekivane. Ipak, postoje određeni obrasci na koje treba obratiti pažnju, posebno kod osoba koje imaju ili su u riziku od razvoja hipertenzije.

Prema podacima klinike „Mejo“, zabrinjavajuće može biti ako je krvni pritisak povišen tokom noći, jer je noć vreme kada bi trebalo da bude najniži. Proveru zahteva i izrazito visok krvni pritisak u ranim jutarnjim satima ili pritisak koji tokom noći padne za manje od 10 odsto.

Na redovne kontrole bi trebalo da idu i osobe s takozvanom labilnom hipertenzijom, odnosno iznenadnim i kratkotrajnim skokom krvnog pritiska bez jasnog okidača u bilo kom delu dana.

Na redovne kontrole bi trebalo da idu i osobe s takozvanom labilnom hipertenzijom Foto: Shutterstock

Kada je najbolje da merite krvni pritisak?

Zbog brojnih faktora koji mogu uticati na vrednosti pritiska, dr Keder i dr Čen preporučuju da se krvni pritisak meri ujutru, pre doručka i pre uzimanja lekova, ukoliko vam je savetovano da pratite vrednosti dva puta dnevno. U tom slučaju, merenje možete ponoviti i uveče.

Pre merenja treba sedeti mirno oko pet minuta. Stopala bi trebalo da budu ravno na podu, a ruka oslonjena tako da manžetna bude približno u visini srca.

Najmanje 30 minuta pre merenja izbegavate kofein, pušenje i fizičku aktivnost.

Krvni pritisak je kod većine osoba ujutru obično nešto viši nego uveče, ali to je prirodna i očekivana pojava. Kada je zdravlje srca u pitanju, najvažnije je da krvni pritisak dugoročno ostaje u zdravom rasponu.

Visok krvni pritisak ne dijagnostikujemo na osnovu samo jednog merenja Foto: Shutterstock

Nema uvek razloga za paniku

Ako vam je krvni pritisak ponekad visok u jutarnjim satima, nema razloga za paniku.

- Visok krvni pritisak ne dijagnostikujemo na osnovu samo jednog merenja - kaže dr Keder.