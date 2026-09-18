Naučnici sa Univerziteta Pensilvanije analizirali su uzorke krvi i otkrili još dva biomarkera prisutna kod pacijenata sa rakom pankreasa u ranoj fazi

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Eksperimentalna nova metoda tečne biopsije, zasnovana na veštačkoj inteligenciji, pod nazivom PANXEON, uspešno je otkrila rak pankreasa u ranom stadijumu u 87 odsto slučajeva. Studija je obuhvatila skoro 1.800 osoba, a ovaj test tačno je prepoznao 1. i 2. stadijum bolesti kod 87 odsto pacijenata.

Test je imao relativno nisku stopu lažno pozitivnih rezultata: oko 3% u grupama sa niskim rizikom i oko 16% u grupama sa visokim rizikom.

Test je još u fazi istraživanja

PANXEON je takođe uspešno prepoznao displaziju visokog stepena, to jest predkancerozno stanje pankreasa, u više od 64% slučajeva. Ovaj test krvi je još u fazi istraživanja i ne bi zamenio snimanja niti druge dijagnostičke metode. Njegova uloga u budućnosti mogla bi da bude u lakšem prepoznavanju osoba sa povišenim rizikom kojima su potrebni dodatni pregledi, ali je i za to potrebno još istraživanja.

Rak pankreasa se teško otkriva na vreme

Rak pankreasa je relativno redak u poređenju sa karcinomima dojke, prostate, pluća ili debelog creva, ali ima srazmerno veoma visoku stopu smrtnosti.

Poseban problem predstavlja to što se rak pankreasa teško otkriva na vreme, pa se većina slučajeva dijagnostikuje tek nakon što se bolest proširi. Podaci pokazuju da je petogodišnja stopa preživljavanja oko 44 odsto kada je rak još uvek lokalizovan, u poređenju sa svega 3 odsto ako se maligne ćelije prošire na udaljene organe.

Ovaj novi test krvi, koji kombinuje tri biološka markera, mogao bi da pomogne lekarima da otkriju rak pankreasa u ranijim fazama, kada su šanse za uspešno lečenje mnogo veće.

Ovaj novi test krvi, koji kombinuje tri biološka markera, mogao bi da pomogne lekarima da otkriju rak pankreasa u ranijim fazama Foto: Shutterstock

Uočava displaziju visokog stepena

Velika međunarodna studija, objavljena u časopisu Nature Medicine, pokazuje da bi ovaj eksperimentalni test, nazvan PANXEON, mogao da uoči displaziju visokog stepena kod ljudi sa visokorizičnim cistama na pankreasu. Na taj način, lekari bi mogli da prepoznaju pacijente kojima je potrebno pažljivije praćenje ili dodatne analize pre nego što se razvije invazivni oblik bolesti.

Raniji pokušaji da se rak pankreasa otkrije analizom krvi imali su problem sa preciznošću i pouzdanošću. Zbog toga su istraživači testirali PANXEON na ljudima sa različitim stopama rizika. PANXEON kombinuje tri biološka signala povezana sa rakom pankreasa: cirkulišuće mikro-RNA molekule, egzozomalne mikro-RNA molekule i ugljenohidratni antigen 19-9 (CA19-9).

„Prave“ ciste i pseudo ciste pankreasa Lekari kažu da prave ciste pankreasa mogu biti cistadenomi, intraduktalna papilarna mucinozna neoplazija, mucinozne ciste i solidne pseudopapilarne neoplazme. Mucinozne ciste imaju potencijal da prerastu u karcinom pankreasa. Pseudo ciste su posledica preležanog akutnog pankreatitisa, nakon čega je ostala mala količina tečnosti u delu pankreasa. Zid pseudo cisti čini fibrozno tkivo, a ne ćelije epitela kao što je slučaj kod „pravih“ cisti.

Sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji spaja ova merenja u jedinstven rezultat.

- Najvažnije otkriće jeste što je PANXEON uspeo da prepozna veliki procenat raka pankreasa u 1. i 2. stadijumu, a to su upravo faze u kojima lečenje ima najveće šanse za potpuno izlečenje - objasnio je dr Adžaj Goel, vodeći autor studije.

Stručnjaci navode da je ono što ovu studiju čini ohrabrujućom jeste mogućnost da jednostavan test krvi pomogne u otkrivanju raka pankreasa pre nego što se pojave prvi simptomi bolesti.

PANXEON može da uoči displaziju visokog stepena Foto: Shutterstock

Test bi mogao da spreči bolest

Posebno značajno otkriće ove studije jeste sposobnost testa PANXEON da uoči displaziju visokog stepena – uznapredovalu predkanceroznu promenu na pankreasu. Kod ljudi sa visokorizičnim cistama na pankreasu, test je prepoznao ovu promenu u više od 64% slučajeva.

Displazija visokog stepena može se javiti unutar cista na pankreasu i predstavlja ozbiljan znak upozorenja da se može razviti invazivni rak. Prepoznavanje pacijenata sa ovakvim rizičnim promenama daje lekarima priliku da ih prate ili leče pre nego što se razvije sam karcinom.

- Ovo je možda jedno od najuzbudljivijih otkrića u studiji. Displazija visokog stepena predstavlja uznapredovalu predkanceroznu promenu koja još nije postala invazivni rak. Zbog toga njeno otkrivanje otvara mogućnost da bolest sprečimo, a ne samo da je ranije dijagnostikujemo - istakao je dr Goel.

Ako se ovi rezultati potvrde u većim budućim studijama, test krvi bi mogao da pomogne lekarima da procene koje ciste na pankreasu mogu da postanu biološki opasne, a za koje je dovoljno bezbedno samo nastaviti sa praćenjem.

Ovaj test nije zamišljen kao zamena za ultrazvuk, skener ili magnetnu rezonancu Foto: Shutterstock

Može li sigruno da potvrdi da će cista preći u rak?

Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci navode da sve to ne znači da PANXEON u ovom momentu može sa potpunom sigurnošću da predvidi koja će cista preći u rak.

Ovaj test nije zamišljen kao zamena za ultrazvuk, skener ili magnetnu rezonancu. Umesto toga, ovaj test krvi bi mogao da služi kao prvi korak za prepoznavanje ljudi kojima su potrebni detaljniji pregledi.

Ipak, naučnici naglašavaju da bi PANXEON mogao da bude posebno koristan za ljude koji već imaju povišen rizik od nastanka raka pankreasa. To obuhvata osobe koje imaju: genetsku sklonost, porodičnu istoriju raka pankreasa, ciste na pankreasu, hronični pankreatitis (hroničnu upalu pankreasa).

Ove grupe pacijenata već idu na redovne kontrole i snimanja. Test krvi bi za njih predstavljao jednostavniji i manje neprijatan način da se uoči potreba za dodatnim dijagnostičkim procedurama.