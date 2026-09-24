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Prema podacima iz istraživanja, plućna embolija kod osoba sa rakom pluća javlja se oko šest puta češće nego u opštoj populaciji

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Rak pluća ne utiče samo na pluća – sama bolest, ali i pojedini načini lečenja, mogu povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Najčešće se formiraju u dubokim venama nogu, a ukoliko se odvoje i dospeju do pluća, mogu izazvati potencijalno životno ugrožavajuću plućnu emboliju.

Zašto rak pluća povećava rizik od ugrušaka?

Istraživanja pokazuju da osobe sa rakom pluća imaju veći rizik od venske tromboembolije (VTE) u poređenju sa obolelima od mnogih drugih vrsta raka.

Smatra se da tumori mogu da utiču na procese koji kontrolišu zgrušavanje krvi, dok pojedine terapije dodatno mogu povećati rizik od stvaranja ugrušaka.

Kod osoba sa rakom pluća posebno se prati mogućnost pojave duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE).

Prema podacima iz istraživanja, plućna embolija kod osoba sa rakom pluća javlja se oko šest puta češće nego u opštoj populaciji.

Ko još ima veći rizik?

Pored samog raka i određenih terapija, rizik od krvnih ugrušaka povećavaju i:

* dugotrajno sedenje ili ležanje

* povreda vene ili operacija

* starije životno doba

* trudnoća i period nakon porođaja

* terapije koje sadrže estrogen

* bolesti srca i neke zapaljenske bolesti

* raniji krvni ugrušci

* porodična istorija duboke venske tromboze ili plućne embolije

* prekomerna telesna težina i gojaznost

* centralni venski kateter

Plućna embolija kod osoba sa rakom pluća javlja se oko šest puta češće nego u opštoj populaciji Foto: Shutterstock



Kada ugrušak dospe u pluća

Plućna embolija nastaje kada krvni ugrušak, najčešće onaj koji se formirao u dubokoj veni noge, dospe do pluća i blokira krvni sud.

Ovo je hitno stanje koje zahteva neodložnu medicinsku pomoć.

Simptomi plućne embolije mogu biti:

* iznenadna otežana respiracija

* bol u grudima, naročito pri udahu

* ubrzan rad srca

* vrtoglavica, malaksalost ili gubitak svesti

* bol ili otok noge

* iskašljavanje krvi

* pojačano znojenje

* povišena temperatura

* plavičasta boja usana ili noktiju

Ovi simptomi mogu nastati naglo. Ukoliko se pojave znaci koji upućuju na plućnu emboliju, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Kako se leče krvni ugrušci?

Lečenje zavisi od mesta i veličine ugruška, kao i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Najčešće se koriste antikoagulansi, odnosno lekovi koji sprečavaju dalje stvaranje i uvećavanje krvnih ugrušaka. Oni ne rastvaraju postojeći ugrušak, već omogućavaju organizmu da ga postepeno razgradi.

Kod teških oblika plućne embolije mogu se primeniti lekovi koji razgrađuju ugrušak, ali zbog rizika od ozbiljnog krvarenja koriste se uglavnom kod životno ugroženih pacijenata.

U pojedinim slučajevima potrebne su i procedure kojima se ugrušak uklanja ili razgrađuje.

Plućna embolija nastaje kada krvni ugrušak, najčešće onaj koji se formirao u dubokoj veni noge, dospe do pluća i blokira krvni sud Foto: printscreen thailandmedical.news

Krvni ugrušci mogu uticati na prognozu

Pojava venske tromboembolije kod osoba sa rakom pluća povezana je sa većim rizikom od smrtnog ishoda i kraćim ukupnim preživljavanjem.

Zbog toga je važno da osobe koje se leče od raka pluća, kao i njihovi bližnji, poznaju simptome duboke venske tromboze i plućne embolije.