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Gliste u crevima mogu izazvati različite simptome, od bolova u stomaku i svraba do umora i gubitka težine

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Gliste u crevima mogu proći neprimećeno, ali u nekim slučajevima izazivaju probleme sa varenjem, umor, svrab i promene u apetitu. Gastroenterolog otkriva na koje znake treba obratiti pažnju i kada se javiti lekaru.

Kako gliste dospevaju u creva?

Gliste u crevima su parazitski crvi koji mogu dospeti u organizam preko kontaminirane hrane ili vode, nedovoljno opranog voća i povrća, nedovoljno termički obrađenog mesa ili kontakta sa kontaminiranim zemljištem i površinama. Uobičajene vrste uključuju oble crve, ankilostome, bičare i dečje gliste.

Simptomi zavise od vrste i broja parazita. Blaga infekcija može proći sa malo simptoma ili potpuno bez njih, dok ozbiljnija infekcija može uticati na varenje i, u nekim slučajevima, dovesti do nedostatka hranljivih materija.

Gliste u crevima mogu se preneti kontaminiranom hranom i vodom, nedovoljno obrađenim namirnicama i kontaktom sa kontaminiranim zemljištem Foto: Shutterstock

Znaci koji mogu ukazivati na gliste Uporan bol u stomaku

Neobjašnjiv bol ili nelagodnost u stomaku mogu se javiti kod pojedinih parazitskih infekcija. Bol može biti blag, povremen i zbog toga lako može da se pripiše lošem varenju ili nekom drugom problemu sa digestivnim traktom.

Ipak, bol u stomaku može imati veliki broj uzroka, pa ga ne treba automatski povezivati sa glistama u crevima.

Česta dijareja ili promene u pražnjenju creva

Prema studiji objavljenoj u časopisu Therapeutic Advances in Gastroenterology, pojedine infekcije parazitima mogu izazvati dijareju, retku stolicu ili promene u uobičajenom ritmu pražnjenja creva. U nekim slučajevima može doći i do zatvora ili smenjivanja zatvora i dijareje.

Uporna dijareja, naročito ako je praćena slabošću, gubitkom telesne težine ili znacima dehidratacije, zahteva lekarski pregled.

Analni svrab, naročito noću

Intenzivan svrab oko anusa koji se javlja ili pojačava tokom noći jedan je od karakterističnih znakova infekcije dečjim glistama. Ženke parazita tokom noći izlaze u predelu anusa i polažu jaja na kožu oko njega.

Intenzivan svrab oko anusa koji se javlja ili pojačava tokom noći Foto: Shutterstock

Svrab može da poremeti san i dovede do učestalog češanja. Kod dece se mogu javiti nemiran san, razdražljivost i često buđenje.

Crvi ili delovi crva u stolici

Ponekad se crvi ili njihovi delovi mogu uočiti u stolici. Njihov izgled zavisi od vrste parazita.

Ipak, nije svaka bela ili vlaknasta materija u stolici crv. Delovi hrane, vlakna i sluz mogu izgledati slično. Ako više puta primetite nešto neuobičajeno, obratite se lekaru umesto da pokušavate sami da utvrdite o čemu je reč.

Neobjašnjiv gubitak telesne težine

Prema studiji objavljenoj u časopisu Cureus, pojedini crevni paraziti mogu ometati apsorpciju hranljivih materija ili ih koristiti iz hrane koju osoba unosi. To može doprineti gubitku telesne težine, naročito kod težih infekcija.

Gubitak kilograma bez promene načina ishrane ili nivoa fizičke aktivnosti uvek treba ispitati, jer može imati brojne uzroke.

Umor i slabost

Određene vrste parazita, posebno ankilostome, mogu izazvati gubitak krvi iz digestivnog trakta. Kod značajnije infekcije to može dovesti do anemije zbog nedostatka gvožđa, koja se može ispoljiti umorom, slabošću, vrtoglavicom, glavoboljom ili bledilom kože.

Samo osećaj umora ne znači da imate gliste u crevima, ali uporan i neobjašnjiv umor zahteva lekarski pregled.

Stalni umor kod žena često je povezan sa svakodnevnim prehrambenim navikama, a pravilna ishrana može značajno doprineti većem nivou energije i boljem opštem zdravlju Foto: Shutterstock

Promene u apetitu

Kod pojedinih osoba sa parazitskim infekcijama može doći do povećanja ili smanjenja apetita. Ipak, promene apetita nisu specifične za gliste u crevima i mogu se javiti kod brojnih digestivnih, metaboličkih i drugih stanja.

Dugotrajnu promenu apetita, naročito ako je praćena gubitkom telesne težine ili drugim simptomima, treba proveriti sa lekarom.

Mučnina ili povraćanje

Pojedine parazitske infekcije mogu izazvati mučninu, povraćanje, nadimanje i druge tegobe sa varenjem. Ovi simptomi zahtevaju veću pažnju kada su uporni ili se javljaju zajedno sa jakim bolovima u stomaku, gubitkom telesne težine ili promenama u pražnjenju creva.

Nadimanje i pojačano stvaranje gasova

Prema studiji objavljenoj u časopisu Gastroenterology Clinics of North America, tokom pojedinih parazitskih infekcija mogu se javiti nadimanje, gasovi i nelagodnost u stomaku.

Međutim, ovi simptomi su veoma česti i mogu biti posledica intolerancije na određene namirnice, zatvora, lošeg varenja ili drugih oboljenja digestivnog sistema.

Ko je pod većim rizikom od glista? Rizik je veći kod osoba koje ne održavaju higijenu ruku, konzumiraju kontaminiranu hranu ili vodu, hodaju bose po zemlji ili jedu nedovoljno termički obrađeno meso i ribu. Deca su takođe izloženija zbog bliskog kontakta u kući, školi i vrtiću. Dobra higijena, pranje voća i povrća i pravilna termička obrada hrane mogu smanjiti rizik od infekcije.

Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuju?

Sami simptomi nisu dovoljni da potvrde infekciju. U zavisnosti od toga na koju vrstu parazita se sumnja, lekar može preporučiti analizu stolice ili druge dijagnostičke testove.

Kod sumnje na dečje gliste može se koristiti takozvani „selotejp test“, kojim se proverava prisustvo jaja parazita u predelu oko anusa.

Lečenje zavisi od vrste parazita. Lekar može propisati odgovarajući antiparazitski lek, a kod pojedinih infekcija terapiju je potrebno ponoviti.

Kada bi trebalo posetiti lekara?

Lekaru se treba javiti ako imate uporan bol u stomaku, dugotrajnu dijareju, neobjašnjiv gubitak telesne težine, krv u stolici, izraženu slabost ili uporan svrab u predelu anusa.