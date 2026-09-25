Uporan svrab bez osipa može biti jedan od znakova bolesti jetre, ali ne mora uvek biti povezan sa jetrom

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Svrab kože može biti jedan od simptoma hroničnih bolesti jetre, iako se ne javlja kod svih osoba. Može biti ograničen na određeni deo tela, ali i zahvatiti čitavu kožu. Kada je dugotrajan i intenzivan, može značajno da naruši san i kvalitet života.

Zašto se javlja svrab?

Jedan od mogućih uzroka je nakupljanje žučnih soli, odnosno supstanci koje se kod određenih bolesti jetre mogu povećati u organizmu. Ipak, nivo žučnih soli ne objašnjava uvek pojavu svraba – neke osobe sa povišenim vrednostima nemaju ovaj simptom, dok se kod drugih javlja i kada su vrednosti uobičajene.

Istraživači proučavaju i ulogu histamina, serotonina, ženskih polnih hormona, enzima alkalne fosfataze i drugih supstanci koje učestvuju u procesima povezanim sa žuči i kožom.

Svrab je naročito povezan sa određenim bolestima jetre i žučnih puteva, poput primarne bilijarne ciroze i primarnog sklerozirajućeg holangitisa, kao i sa holestazom u trudnoći. Ređe se javlja kod alkoholne bolesti jetre i nealkoholne masne bolesti jetre.

Nakupljanje žučnih soli može biti jedan od uzroka svraba, ali ne objašnjava uvek njegovu pojavu Foto: Shutterstock

Kako izgleda svrab povezan sa jetrom?

Svrab koji je povezan sa bolešću jetre često se javlja bez osipa ili drugih vidljivih promena na koži. Može biti prisutan na jednom delu tela, na primer na rukama, dlanovima ili tabanima, ali i zahvatiti čitavo telo.

Kod nekih ljudi posebno je izražen u kasnim večernjim satima i tokom noći. Zbog stalnog češanja mogu nastati crvenilo, iritacija, promene boje kože, pa čak i infekcija.

Toplota, stres, menstruacija, trudnoća i hormonska terapija mogu dodatno pogoršati svrab.

Važno je, međutim, naglasiti da svrab sam po sebi ne pokazuje koliko je bolest jetre ozbiljna niti može da predvidi njeno napredovanje. Može se javiti u različitim fazama bolesti, pa čak i pre nego što osoba sazna da ima problem sa jetrom.

Kako ublažiti neprijatan osećaj?

Lečenje zavisi od uzroka, a lekar može preporučiti različite terapije. Kod blažeg svraba važno je izbegavati češanje jer ono dodatno oštećuje kožu.

Može pomoći:

tuširanje mlakom ili hladnijom, a ne vrućom vodom

korišćenje blagih sapuna bez mirisa

redovno nanošenje hidratantnih krema bez mirisa

izbegavanje pregrevanja i dugog boravka na suncu

nošenje široke i prozračne odeće

stavljanje hladne, vlažne obloge na deo kože koji svrbi

Noćni svrab može biti posebno izražen kod problema sa jetrom i često remeti san Foto: Shutterstock

Kod upornog svraba lekar može propisati lekove koji utiču na žučne kiseline ili druge mehanizme odgovorne za ovaj simptom. U određenim slučajevima primenjuju se i fototerapija ili druge terapijske opcije.

Antihistaminici uglavnom nisu pokazali da efikasno leče svrab izazvan bolešću jetre, mada mogu pomoći kod problema sa spavanjem koje svrab izaziva.

Svrab ne mora da znači da je problem u jetri

Svrab kože ima brojne moguće uzroke i ne znači automatski da postoji bolest jetre. Može nastati zbog izrazito suve kože, alergijske reakcije, ekcema, psorijaze ili kao neželjeno dejstvo pojedinih lekova.

Zato je važno da se uzrok ne utvrđuje samostalno. Ako je svrab nov, uporan ili se pogoršava, posebno ako već imate bolest jetre, potrebno je razgovarati sa lekarom. To je naročito važno ako svrab remeti san i svakodnevno funkcionisanje.