Rak anusa je veoma podmukao i često liči na problem sa hemoroidima. Zato se obavezno obratite lekaru ako primetite krvarenje tokom ili nakon pražnjenja creva, bol ili svrab oko anusa, promene u pražnjenju creva ili osećaj nepotpunog pražnjenja

Slušaj vest

Rak anusa (analni karcinom) može da izazove simptome poput krvarenja, svraba, bola i promena u pražnjenju creva. Tegobe se često razvijaju postepeno i mogu da liče na hemoroide ili analnu fisuru, zbog čega se bolest ne prepoznaje uvek odmah.

Što se analni karcinom ranije otkrije, veće su mogućnosti za uspešno lečenje. Zato je važno obratiti pažnju na neuobičajene simptome, posebno ako traju ili se pogoršavaju.

Koji su prvi simptomi raka anusa?

U ranoj fazi oko 20 odsto osoba sa karcinomom anusa nema nikakve simptome. Kada se tegobe pojave, mogu biti blage i lako se pripisati drugim, mnogo češćim stanjima.

Među prvim simptomima mogu biti:

Krvarenje iz anusa – najčešći simptom. Krv je obično svetlocrvena i može se pojaviti tokom ili nakon pražnjenja creva.

Svrab oko anusa – iritacija ili sekret koji potiče od tumora mogu izazvati svrab ili osećaj pečenja.

Bol ili nelagodnost – bol može biti blag i tup, uz osećaj pritiska ili punoće, ali ponekad može biti i oštar i jači tokom pražnjenja creva.

Kvržica ili izraslina – neki ljudi mogu napipati tvrdu kvržicu u ili oko analnog otvora. U početku može biti veoma mala.

Kako se simptomi menjaju kako bolest napreduje?

Kako tumor raste, simptomi mogu postajati izraženiji, a mogu se javiti i nove tegobe.

Uvećani limfni čvorovi mogu se pojaviti kada se bolest proširi. Najčešće su zahvaćeni limfni čvorovi u preponama i karličnom području, a mogu biti bolni ili osetljivi na dodir.

Osećaj pritiska ili punoće može nastati zbog rasta tumora. Osoba može imati utisak kao da joj je nešto „zapelo“ u anusu ili završnom delu debelog creva.

Sekret iz anusa može sadržati sluz, gnoj ili krv i pojavljivati se tokom pražnjenja creva, ali i spontano.

Bolno pražnjenje creva može se javiti kako tumor raste i sužava analni kanal, zbog čega prolazak stolice postaje otežan ili bolan.

Promene u pražnjenju creva mogu uključivati zatvor, proliv ili pojavu neuobičajeno tanke, „olovkaste“ stolice.

Neobjašnjiv gubitak telesne težine takođe može biti znak uznapredovale bolesti.

Tumor povećava potrebe organizma za energijom, što kod nekih osoba može dovesti do mršavljenja bez namernog držanja dijete.

Krvarenje iz anusa je najčešći simptom. Krv je obično svetlocrvena i može se pojaviti tokom ili nakon pražnjenja creva Foto: Shutterstock

Koji simptomi mogu da se jave u kasnijoj fazi?

Ako analni karcinom uznapreduje, može da se proširi na druge delove organizma, uključujući jetru, pluća i kosti.

Tada se mogu javiti:

Gubitak kontrole nad stolicom – može doći do nevoljnog curenja stolice, uključujući tokom ispuštanja gasova ili svakodnevnih aktivnosti.

Opstrukcija analnog kanala – veći tumor može da oteža ili potpuno onemogući prolazak stolice.

Obilno ili ponavljano krvarenje – dugotrajno krvarenje može dovesti do anemije, praćene slabošću i umorom.

Bol u stomaku, leđima ili kostima – naročito ako se bolest proširi na druge organe ili kosti.

Otežano disanje i kašalj – mogu se javiti ako se bolest proširi na pluća.

Kada bi trebalo otići kod lekara?

Lekaru bi trebalo da se obratite ako primetite krvarenje tokom ili nakon pražnjenja creva, bol ili svrab oko anusa, promene u pražnjenju creva ili osećaj nepotpunog pražnjenja.

Analni karcinom je redak i njegovi simptomi mogu biti veoma slični tegobama koje izazivaju hemoroidi ili analne fisure. Zbog toga sam simptom ne znači da je reč o raku, ali je važno utvrditi njegov uzrok.

Samo lekarski pregled može pokazati šta je uzrok simptoma. Pravovremeno otkrivanje analnog karcinoma omogućava ranije započinjanje lečenja.

Lekaru bi trebalo da se obratite ako primetite krvarenje tokom ili nakon pražnjenja creva, bol ili svrab oko anusa, promene u pražnjenju creva ili osećaj nepotpunog pražnjenja Foto: Shutterstock

Rak anusa ili hemoroidi – kako ih razlikovati?

Hemoroidi i analni karcinom mogu izazvati slične tegobe, uključujući krvarenje, svrab i bol ili nelagodnost u analnom području. Hemoroidi su prošireni krvni sudovi u području anusa i završnog dela debelog creva i mogu se napipati kao mekše kvržice. Kod analnog karcinoma kvržica može biti tvrđa.

Ipak, na osnovu samih simptoma nije moguće pouzdano razlikovati hemoroide od raka anusa.

Krvarenje ne bi trebalo automatski pripisivati hemoroidima, naročito ako se ponavlja ili je praćeno drugim neuobičajenim simptomima.

Da li su rak anusa i rak debelog creva isto?

Nisu. Analni karcinom nastaje u analnom kanalu, dok rak debelog creva nastaje u kolonu, odnosno debelom crevu. Reč je o različitim vrstama raka koje zahvataju različite delove digestivnog trakta.