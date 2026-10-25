Pacijenti imaju osećaj da se hrana satima „zadržava“ u želucu, naročito posle obilnog obroka ili hrane bogate mastima i vlaknima

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Dugotrajna mučnina i povraćanje, stalni osećaj nadutosti i punoće u želucu neki su od najtežih simptoma usporenog pražnjenja želuca, odnosno gastropareze. Pacijenti imaju osećaj da se hrana satima „zadržava“ u želucu, naročito posle obilnog obroka ili hrane bogate mastima i vlaknima. Nadutost ili osećaj težine takođe su česti ako jedete brzo ili pijete dosta gaziranih pića.

Međutim, ako se ovaj osećaj često ponavlja, dugo traje ili se pogoršava, trebalo bi potražiti stručni savet, objašnjava gastroenterolog dr Lokesh Jha.

Šta je usporeno pražnjenje želuca?

Usporeno pražnjenje želuca, odnosno odloženo pražnjenje želuca, znači da se hrana iz želuca sporije nego što je uobičajeno pomera u tanko crevo. Pojedine osobe imaju osećaj kao da im je obrok „zapeo“ u želucu, iako ne postoji stvarna prepreka ili začepljenje.

Rana sitost, odnosno osećaj da ste siti čak i posle svega nekoliko zalogaja, čest je simptom gastropareze. Pacijenti se žale i na osećaj sitosti koji traje satima, mučninu, nadutost nakon jela, pritisak u gornjem delu stomaka, podrigivanje, gorušicu ili vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Tegobe obično nastaju polako i mogu da se pogoršavaju godinama Foto: Shutterstock

Može se javiti i slabiji apetit, kao i povraćanje, pri čemu ponekad možete izbaciti hranu koju ste pojeli nekoliko sati ranije. Dolazi i do nenamernog gubitka telesne težine, kao i do oscilacija nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.

- Ako imate ove simptome, zakažite pregled, posebno ako tegobe ometaju san, posao ili svakodnevne aktivnosti. Potražite pomoć i ako imate upornu gorušicu, bolove u stomaku ili zatvor. Gastropareza je jedno od stanja koje može da izazove usporeno pražnjenje želuca, ali ne znači da svaka osoba sa ovim simptomima ima gastroparezu - objašnjava dr Lokesh Jha.

Kada je potrebna hitna medicinska pomoć?

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite:

- crnu stolicu ili krv u povraćenom sadržaju

- jak bol u stomaku ili bol koji se pogoršava

- znake dehidratacije

- nemogućnost zadržavanja tečnosti

- bol u grudima ili otežano disanje

- izraženu slabost, konfuziju ili gubitak svesti.

Šta može da izazove osećaj da se hrana ne vari?

Dr Jha navodi nekoliko mogućih uzroka, među kojima su obilni, masni ili teški obroci i brzo konzumiranje hrane.

Tegobe se mogu javiti i kod osoba koje pate od zatvora, refluksa kiseline ili lošeg varenja, čira na želucu ili iritacije želuca, kao i zbog promena na nervima povezanih sa dijabetesom.

Tegobe se mogu javiti i kod osoba koje pate od zatvora, refluksa kiseline ili lošeg varenja, čira na želucu Foto: Shutterstock

Moguće su i nakon nedavne operacije želuca ili creva, virusne bolesti ili infekcije, kod problema sa štitastom žlezdom, neuroloških oboljenja, poput Parkinsonove bolesti, poremećaja u ishrani ili dugotrajnog unosa veoma malih količina hrane.

Kada lekovi mogu biti deo problema?

Neki lekovi mogu da uspore varenje ili pogoršaju osećaj sitosti i mučnine, kao i da dovedu do zatvora. Dr Jha izdvaja pojedine opioidne lekove protiv bolova, uključujući oksikodon, morfin, hidrokodon i tramadol, triciklične antidepresive i pojedine antiholinergičke lekove, koji smanjuju aktivnost nervnog sistema.

Slično mogu da deluju i neki lekovi za dijabetes i mršavljenje, uključujući GLP-1 lekove, koji su namenjeni usporavanju pražnjenja želuca, ali kod nekih osoba mogu izazvati neprijatne ili ozbiljne simptome.

Ako verujete da neki lek usporava pražnjenje vašeg želuca, savet je da razgovarate sa lekarom. Nemojte samoinicijativno prekidati terapiju.

Kakva je veza između dijabetesa i problema sa želucem?

- Dugotrajni dijabetes može da doprinese usporenom pražnjenju želuca, naročito ako nivo šećera u krvi nije dovoljno dobro kontrolisan - kaže dr Jha.

Dijabetes vremenom može da ošteti nerve koji učestvuju u kontroli varenja. Usporeno pražnjenje želuca može da oteža kontrolu šećera u krvi, jer se hrana i lekovi ne apsorbuju u očekivano vreme.

Usporeno pražnjenje želuca može da oteža kontrolu šećera u krvi Foto: Shutterstock

Kako da sprečite tegobe?

Lekari uglavnom savetuju osobama sa gastroparezom da jedu sporije i manje, a češće obroke. Ne savetuje se ležanje posle obroka. Ograničite veoma masne obroke ako primetite da pogoršavaju simptome i unosite dovoljno tečnosti.

Ako je moguće, prošetajte lagano nakon obroka. Pratite simptome, namirnice koje ste konzumirali, lekove koje uzimate i nivo šećera u krvi ako imate dijabetes.

Pre nego što napravite veće promene u ishrani, razgovarajte sa lekarom, naročito ako gubite na težini, trudni ste, imate dijabetes ili ste ranije imali poremećaj u ishrani.

Osećaj sitosti nakon obilnog obroka može biti potpuno normalan. Međutim, ako često imate osećaj da vam hrana satima „stoji“ u želucu, a sve je praćeno mučninom, nadutošću, povraćanjem ili gubitkom telesne težine, trebalo bi da se obratite lekaru.