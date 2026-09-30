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Ciroza jetre u početku često ne daje jasne simptome, ali umor, gubitak apetita, svrab kože i lako stvaranje modrica mogu biti rani znaci bolesti

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Ciroza jetre ne nastaje preko noći. Reč je o posledici dugotrajnog oštećenja, pri čemu se zdravo tkivo postepeno zamenjuje ožiljnim. Pošto jetra dugo može da funkcioniše i kada je oštećena, rani simptomi često ostaju neprimećeni ili se pripisuju umoru i drugim tegobama.

Šta je ciroza jetre?

Ciroza je hronično oštećenje jetre koje dovodi do stvaranja ožiljnog tkiva. Kako bolest napreduje, ožiljci mogu otežati protok krvi kroz jetru i smanjiti njenu sposobnost da obavlja važne funkcije.

U početnoj, kompenzovanoj fazi simptomi mogu biti blagi ili potpuno izostati. Kasnije se može razviti dekompenzovana ciroza sa ozbiljnijim simptomima i komplikacijama.

Rani znaci koje ne treba ignorisati Stalni umor i slabost

Izražen i dugotrajan umor jedan je od čestih simptoma povezanih sa oštećenjem jetre. Može se javiti i kada osoba dovoljno spava, a ponekad je praćen osećajem iscrpljenosti koji otežava svakodnevne aktivnosti.

Gubitak apetita i nenamerni gubitak težine

Ciroza u ranoj fazi može biti praćena smanjenim apetitom, mučninom i blagim problemima sa varenjem, a kod nekih ljudi i gubitkom težine bez promena u ishrani ili fizičkoj aktivnosti.

Ciroza u ranoj fazi može biti praćena smanjenim apetitom Foto: Shutterstock

Blaga nelagodnost ili bol u gornjem desnom delu stomaka

Može se javiti blaga nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka, gde se nalazi jetra. U početku može biti veoma suptilna i lako se zanemaruje.

Lako stvaranje modrica i krvarenje

Jetra proizvodi većinu faktora zgrušavanja krvi. Kada se zdravo tkivo zamenjuje ožiljnim, njihova proizvodnja može biti smanjena. Zbog toga se modrice mogu pojavljivati i nakon blagih udaraca, a moguća su i češća krvarenja iz nosa ili desni.

Svrab kože bez osipa

Intenzivan svrab bez vidljivog osipa može biti povezan sa oboljenjem jetre. Kod oštećenja jetre komponente žuči mogu se nakupljati u krvi i koži. Svrab može biti izraženiji noću, kao i na dlanovima i stopalima.

Promene na koži i krvnim sudovima

Sitni prošireni krvni sudovi koji izgledaju poput paukove mreže, poznati kao paukove vene ili paukovi angiomi, mogu se pojaviti na licu, vratu i gornjem delu grudi. Crvenilo se može javiti i na dlanovima. Jedna takva promena sama po sebi ne mora ukazivati na bolest jetre, ali više njih može biti povezano sa oštećenom funkcijom jetre.

Sitni prošireni krvni sudovi koji izgledaju poput paukove mreže, poznati kao paukove vene ili paukovi angiomi, mogu se pojaviti na licu, vratu i gornjem delu grudi Foto: Shutterstock

Kada se javljaju žutica i izraženiji simptomi?

Kako ciroza napreduje, mogu se javiti žutica, tamna mokraća, svetla stolica, izraženiji svrab, otoci nogu i nakupljanje tečnosti u stomaku, odnosno ascites.

U uznapredovaloj bolesti mogu nastati konfuzija, problemi sa pamćenjem i koncentracijom, povraćanje krvi ili crna stolica. Ovi simptomi zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

Šta uzrokuje cirozu?

Najčešći uzroci su:

dugotrajna i prekomerna konzumacija alkohola

hronične infekcije hepatitisom B ili C

metabolički poremećaji povezani sa masnom jetrom

autoimune bolesti jetre

određene nasledne i metaboličke bolesti

dugotrajno izlaganje toksinima ili određenim lekovima

neke bolesti srca i krvnih sudova.

Ciroza, dakle, nije isključivo posledica konzumiranja alkohola i može se razviti i kod osoba koje ga ne piju.

Zašto je važno reagovati na prve znake?

Ciroza može dugo napredovati bez očiglednih simptoma. Ako umor, slab apetit, svrab, neobjašnjiv gubitak težine ili lako stvaranje modrica traju ili se pogoršavaju, potrebno je obratiti se lekaru.