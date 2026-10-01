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Apendicitis, poznatiji kao upala slepog creva, obično počinje grčevima u sredini stomaka ili oko pupka, praćenim mučninom i opštom slabošću. Posle nekoliko sati, ovaj karakterističan bol seli se u donji desni kvadrant stomaka i postaje sve jači sa svakim pokretom. Ako se ovo stanje ne leči na vreme, pritisak unutar blokiranog slepog creva povećava se zbog nakupljanja sluzi i bakterija.

To dovodi do nekroze zida i pucanja u roku od 24 do 72 sata. Pucanje slepog creva nije kao pucanje balona, već više kao sporo curenje koje širi infekciju po celoj trbušnoj duplji.

Iznenadno olakšanje bola

Jedan od najopasnijih i najobmanjujućih znakova da je slepo crevo puklo jeste iznenadno olakšanje bola. Pacijent, koji je satima patio od jakih bolova, iznenada oseti popuštanje pritiska i pogrešno zaključi da je najgore prošlo i da se stanje samo od sebe smirilo. Međutim, ovo prividno poboljšanje dešava se isključivo zato što se pritisak unutar samog organa smanjio nakon pucanja zida.

Apendicitis, poznatiji kao upala slepog creva, obično počinje grčevima u sredini stomaka ili oko pupka, praćenim mučninom i opštom slabošću Foto: Shutterstock

Nažalost, ovo olakšanje je veoma kratkotrajno jer se gnoj i bakterije izlivaju u trbušnu duplju. Ubrzo se bol vraća u još gorem obliku, ali ovog puta zahvata ceo stomak, koji postaje izuzetno tvrd i bolno osetljiv na svaki, čak i najmanji dodir, što je jasan znak peritonitisa.

Peritonitis

Razvoj peritonitisa, odnosno upale potrbušnice, sa sobom donosi dramatično pogoršanje opšteg stanja pacijenta. Telesna temperatura, koja je do tada mogla biti samo blago povišena, sada naglo raste i često dostiže 40 stepeni Celzijusa, praćena jakom groznicom i drhtavicom.

Stomak postaje napet i tvrd, a pacijent gubi sposobnost ispuštanja gasova ili pražnjenja creva. Ubrzan rad srca i otežano disanje dodatni su alarmantni signali koji ukazuju na to da je infekcija izmakla kontroli.

Posebnu pažnju treba obratiti na decu i starije osobe, kod kojih klinička slika može biti atipična, a bol široko rasprostranjen ili manje izražen, zbog čega se često postavlja zakasnela dijagnoza.

Kako se postavlja dijagnoza?

Kada pacijent stigne u hitnu pomoć sa sumnjom na rupturu, lekari moraju da deluju veoma brzo. Fizičkim pregledom utvrđuje se napetost trbušnog zida, dok analize krvi mogu pokazati povećan broj belih krvnih zrnaca i povišene vrednosti inflamatornih parametara.

Kada pacijent stigne u hitnu pomoć sa sumnjom na rupturu, lekari moraju da deluju veoma brzo Foto: Shutterstock