Ako ste uznemireni ili imate strah od igle, obavestite zdravstvenog radnika

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Analiza kortizola iz krvi u 9 časova ujutru koristi se prvenstveno za procenu funkcije nadbubrežnih žlezda. Kortizol prati izražen dnevni ritam i njegove vrednosti su prirodno najviše u ranim jutarnjim satima, zbog čega se kod procene smanjene funkcije nadbubrežnih žlezda preporučuje jutarnje uzorkovanje, najčešće između 8 i 9 časova.

Kortizol je osetljiv na fizički i emocionalni stres. Zato je preporučljivo da pre vađenja krvi izbegavate žurbu, intenzivnu fizičku aktivnost i nepotreban stres. Ako ste uznemireni ili imate strah od igle, obavestite zdravstvenog radnika. Stres tokom uzorkovanja može uticati na nivo kortizola i treba ga uzeti u obzir prilikom tumačenja rezultata. Važno je da se priprema za analizu sprovodi prema konkretnim instrukcijama lekara ili laboratorije.

Više od hormona stresa

Kortizol se često naziva „hormonom stresa“, ali stručnjaci napominju da on ima mnoge važne uloge koje prevazilaze odgovor na stres. Kortizol luče nadbubrežne žlezde. Ovaj hormon pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi, smanjenju upale, kontroli krvnog pritiska i regulisanju ciklusa spavanja i budnosti. Neophodan je za život, zbog čega je njegovo određivanje važno u dijagnostikovanju ozbiljnih zdravstvenih stanja.

Nivo kortizola prirodno varira tokom dana prema predvidivom obrascu. Najviši je u ranim jutarnjim satima, obično između 6 i 8 časova, zatim postepeno opada tokom dana i dostiže najniži nivo oko ponoći. Ovim ritmom upravlja hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežna osa (HPA osa), koja pomaže organizmu da se pripremi za svakodnevne aktivnosti.

Najviši je u ranim jutarnjim satima, obično između 6 i 8 časova, zatim postepeno opada tokom dana Foto: Shutterstock

Zašto je važno vreme od 9 časova?

Vreme od 9 časova za određivanje kortizola nije slučajno izabrano. U to doba dana kortizol je obično dostigao jutarnji maksimum, ali još nije počeo značajnije da opada. Zbog toga je 9 časova ujutru pogodan period za procenu sposobnosti organizma da proizvodi kortizol i za dobijanje korisne početne vrednosti.

Testiranje u drugim delovima dana može biti teže za tumačenje jer se nivo kortizola prirodno menja tokom dana. Na primer, vrednost kortizola popodne koja deluje kao niska može biti potpuno normalna za to doba dana, dok jutarnja vrednost koja deluje normalno može ukazivati na nedovoljnu funkciju nadbubrežnih žlezda.

Medicinska stanja koja se mogu procenjivati analizom kortizola u 9 časova

Lekari mogu tražiti određivanje kortizola u 9 časova ujutru kod sumnje na različita stanja koja utiču na nadbubrežne žlezde i proizvodnju hormona, kao što su Kušingov sindrom i Adisonova bolest.

Adisonova bolest nastaje kada nadbubrežne žlezde ne proizvode dovoljno kortizola i aldosterona. Ovo je retko, ali ozbiljno stanje koje može da bude posledica autoimunog oštećenja nadbubrežnih žlezda, infekcija ili genetskih faktora.

Vrlo nizak jutarnji kortizol može da ukazuje na adrenalnu insuficijenciju i da zahteva dalju medicinsku procenu.

Neki od simptoma Adisonove bolesti su: izražen umor, gubitak telesne mase, nizak krvni pritisak, tamnjenje kože, pojačana želja za slanom hranom, slabost mišića.

Na suprotnoj strani nalazi se Kušingov sindrom, koji nastaje zbog dugotrajne izloženosti povišenom nivou kortizola.

Jedna povišena vrednost kortizola u 9 časova može ukazivati na potrebu za dodatnim ispitivanjem, ali sama po sebi obično nije dovoljna za postavljanje dijagnoze, jer kortizol može biti povišen iz brojnih razloga, uključujući stres izazvan samim vađenjem krvi.

Kušingov sindrom nastaje zbog dugotrajne izloženosti povišenom nivou kortizola. Foto: Shutterstock

Simptomi Kušingovog sindroma mogu uključivati: povećanje telesne mase, naročito u predelu stomaka i gornjeg dela leđa, ljubičaste strije, lako stvaranje modrica, povišen nivo šećera u krvi, povišen krvni pritisak, promene raspoloženja.

Uzroci mogu biti tumori hipofize, tumori nadbubrežnih žlezda ili dugotrajna upotreba kortikosteroidnih lekova.

Kako tumačiti rezultat kortizola u 9 časova?

Tumačenje rezultata zahteva sagledavanje numeričke vrednosti zajedno sa simptomima, zdravstvenim stanjem i medicinskom istorijom osobe.

Referentne vrednosti mogu se razlikovati između laboratorija. Ujutru se često navodi okvirni raspon od približno 6–23 μg/dL (166–635 nmol/L), ali laboratorijski referentni interval treba uvek uzeti kao merodavan za konkretan nalaz.

Na nivo kortizola, osim bolesti, mogu uticati i akutni stres, bolest ili infekcija, određeni lekovi, naročito kontraceptivne pilule i kortikosteroidi, trudnoća i stres tokom vađenja krvi.

Zbog toga lekar rezultate tumači u kontekstu simptoma i medicinske istorije, a ponekad preporučuje i ponavljanje analize.

Referentne vrednosti mogu se razlikovati između laboratorija. Ujutru se često navodi okvirni raspon od približno 6–23 μg/dL (166–635 nmol/L) Foto: Shutterstock

Simptomi niskog kortizola

Kada je nivo kortizola prenizak, mogu se javiti: uporan umor koji se ne poboljšava nakon odmora, neobjašnjiv gubitak telesne mase, nizak krvni pritisak, naročito pri ustajanju, vrtoglavica, slabost mišića, bolovi u zglobovima, veća sklonost infekcijama, pojačana želja za slanom hranom, mučnina ,tamnjenje kože, naročito na mestima izloženim trenju.

Kako se pripremiti za analizu kortizola u 9 časova?

Pravilna priprema je važna kako bi rezultati bili što pouzdaniji. Pošto je nivo kortizola osetljiv na različite faktore, pridržavanje uputstava pomaže da rezultat odražava stvarno stanje organizma, a ne privremene promene.

Mnogi lekari preporučuju post od 8 do 12 sati pre analize, pri čemu je voda uglavnom dozvoljena, kao i izbegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom 24 sata pre testiranja, jer naporno vežbanje može privremeno povećati kortizol. Bitno je i pre analize dovoljno spavati, jer nedostatak sna može značajno uticati na proizvodnju kortizola. Obavezno obavestite lekara o svim lekovima i suplementima koje uzimate, uključujući kontraceptivne pilule i kortikosteroidne lekove.

Neke lekove možda treba privremeno obustaviti pre analize, ali nikada nemojte samostalno prekidati terapiju koju vam je lekar propisao.

Kako smanjiti stres na dan analize?

Pošto stres može naglo povećati nivo kortizola, pokušajte da kontrolišete nivo stresa na dan testiranja. Savet je da dođete ranije kako ne biste žurili. Dok čekate, pokušajte sa sporim i dubokim disanjem. Recite zdravstvenom radniku ako ste posebno uznemireni ili imate strah od vađenja krvi.

Neki zdravstveni radnici mogu sačekati nekoliko minuta nakon vašeg dolaska pre vađenja krvi kako bi se smanjio eventualni porast kortizola izazvan stresom. Ako imate izraženu anksioznost zbog medicinskih procedura, razgovarajte o tome sa svojim lekarom unapred.

Postoje i testovi koji se rade kod kuće, a najčešće koriste uzorak pljuvačke umesto krvi. Foto: staras/Shutterstock

Mogućnosti testiranja kortizola kod kuće

Klasično određivanje kortizola u 9 časova obično zahteva odlazak u zdravstvenu ustanovu. Postoje i testovi koji se rade kod kuće, a najčešće koriste uzorak pljuvačke umesto krvi.

Kortizol iz pljuvačke odražava slobodni, aktivni oblik hormona koji je dostupan tkivima. Uzorkovanje je neinvazivno i može se obaviti u uobičajenom kućnom okruženju. Neki kućni testovi mere kortizol u više različitih termina tokom dana, čime se dobija potpunija slika cirkadijalnog ritma kortizola.

Analiza kortizola u 9 časova ujutru predstavlja koristan dijagnostički test za procenu funkcije nadbubrežnih žlezda i može pomoći u ispitivanju stanja povezanih sa preniskim ili previsokim nivoom kortizola.

Ako imate neobjašnjiv umor, promene telesne mase, probleme sa raspoloženjem ili druge simptome koji mogu biti povezani sa poremećajem kortizola, lekar može proceniti da li je potrebno uraditi ovu analizu.

Važno je imati na umu da je jedan rezultat kortizola samo deo ukupne procene. Rezultat treba tumačiti zajedno sa simptomima, medicinskom istorijom, terapijom koju uzimate i, po potrebi, rezultatima drugih analiza.