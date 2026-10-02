Slušaj vest

- Za pacijente koji se bore sa umereno teškim i teškim oblicima psorijaze, situacija u Srbiji danas je znatno povoljnija nego pre jedne decenije. Zahvaljujući uvođenju inovativne, odnosno biološke terapijepre sedam do osam godina, stvorena je mogućnost da pacijenti svoju bolest stave pod potpunu kontrolu i žive potpuno normalnim životom. Međutim, uprkos velikom napretku, pred zdravstvenim sistemom i obolelima i dalje stoje izazovi — pre svega u vidu regionalne dostupnosti i blagovremenog upućivanja na lečenje - kaže za Zdravlje.kurir.rs Vladimir Kecić, predsednik Udruženja "Pacijenti Protiv Psorijaze 3P".

Šta je biološka terapija i kome je namenjena?

- Biološka terapija predstavlja savremeni pristup lečenju psorijaze. Za razliku od klasičnih metoda koje zahtevaju svakodnevno mazanje krema ili primenu konvencionalnih lekova, biološki lekovi se aplikuju periodično — u vidu injekcije kod lekara na svakih mesec, dva ili tri meseca. Ova terapija nije namenjena svim pacijentima sa psorijazom, već isključivo onima sa umereno teškom i teškom kliničkom slikom kod kojih prethodna sistemska terapija nije dala nikakav ili je dala nedovoljan rezultat. Trenutno se na listi RFZO-a nalazi pet najsavremenijih bioloških terapija koje omogućavaju visoku stopu remisije.

Statistika i ključni problem: Nedostatak decentralizacije

Procene pokazuju da oko 2% ukupne populacije u Srbiji, što je približno 170.000 ljudi, boluje od nekog oblika psorijaze.

- Od tog broja, između 5% i 10% pacijenata ima umereno teške i teške oblike bolesti, što ih čini potencijalnim kandidatima za inovativno lečenje.

. Ipak, glavni problem sa kojim se oboleli suočavaju jeste centarizacija lečenja. Svi tercijarni centri u kojima se ova terapija izdaje nalaze se u četiri najveća grada: Beograd (uključujući KBC Zvezdara i VMA), Novi Sad, Niš i Kragujevac. Pacijenti iz manjih mesta i unutrašnjosti, poput Subotice, Užica ili Leskovca, prinuđeni su da više puta godišnje putuju u ove centre, odsustvuju s posla i izlažu se dodatnim troškovima kako bi primili terapiju. Zbog toga se aktivno apeluje na nadležne institucije da se lečenje decentralizuje i omogući u regionalnim opštim bolnicama.

Procene pokazuju da oko 2% ukupne populacije u Srbiji, što je približno 170.000 ljudi, boluje od nekog oblika psorijaze Foto: Shutterstock

U Srbiji od psorijaze boluje oko 170.000 ljudi, a ova hronična bolest, osim fizičkih simptoma, nosi i ozbiljne psihološke i socijalne posledice, uključujući stigmatizaciju i pridružena oboljenja poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Korak po korak: Kako do savremene terapije?

Da bi pacijent ostvario pravo na biološku terapiju, kaže Kecić, potrebno je pratiti jasnu proceduru:

Prvi korak: Odlazak kod lekara opšte prakse u domu zdravlja radi dobijanja uputa za dermatologa.

Specijalistički pregled: Dermatolog postavlja dijagnozu i određuje početnu sistemsku terapiju.

Praćenje i kontrola: Ukoliko sistemska terapija ne ostvari očekivane rezultate, ključno je otići na kontrolni pregled i ne odustajati od lečenja.

Upućivanje na komisiju: Ukoliko regionalna ustanova ima stručni konzilijum (tri dermatologa), dokumentacija se šalje komisiji za biološku terapiju. U suprotnom, dermatolog pacijenta upućuje u najbliži tercijarni centar.

Biološke terapije su lekovi koji utiču na imunitet organizma. Ovi lekovi se daju kao injekcije ili infuzije Foto: Shutterstock

Primenom biološke terapije povlače se promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente - poboljšava se kvalitet života, mogu potpuno normalno da žive i sprovode socijalne i profesionalne aktivnosti.

Poruka pacijentima: Ne odustajte od lečenja

Kecić apeluje na sve obolele od psorijaze da ne budu inertni već da aktivno učestvuju u svom lečenju.

- Mnogi pacijenti koji su godinama ili decenijama ranije pokušavali da se leče bez uspeha, odustali su od odlaska lekaru. Danas je situacija potpuno drugačija — savremena medicina nudi rešenja koja omogućavaju život bez simptoma psorijaze. Prvi i najvažniji korak jeste zakazivanje pregleda i otvoreni razgovor sa dermatologom.

Vladimir Kocić i sam je prošao kroz težak oblik psorijaze. Prve promene pojavile su mu se oko 25. godine, na pregibima i laktovima, ali je dve godine kasnije, nakon što mu se otac razboleo, bolest naglo buknula. Razvio je eritrodermiju, a promene su zahvatile oko 80 odsto kože. Tek tada je, kako kaže, shvatio koliko psorijaza može biti ozbiljna i da nije reč samo o kožnoj bolesti.

Spasili su ga upravo biološki lekovi...