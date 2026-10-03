Ubrzan rad srca nekada je posledica povišene telesne temperature, ali često i niza psiholoških faktora kao što su stres, anksiozni poremećaj

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Ubrzan rad srca (tahikardija) je stanje tokom kojeg srce kuca brže od 100 otkucaja u minuti. Izaziva strah i nelagodu, a može da bude i reakcija na svakodnevne navike, određena zdravstvena stanja, problem sa samim srcem. Ubrzan rad srca nekada je posledica povišene telesne temperature, ali često i niza psiholoških faktora kao što su stres, anksiozni poremećaj, panični napadi bez jasnog razloga.

Zato još srce "brzo lupa"

Lekari kažu da tahikardija može da se javi i zbog hormonskih promena tokom trudnoće, usled pojačanog rada štitaste žlezde i slično. Srce nekada brzo lupa i posle konzumacije kofeina, psihoaktivnih supstanci. Uviđa se i da upotreba određenih lekova, na primer lekova za prehladu koji sadrže pseudoefedrin ili pojedinih lekova za astmu, može da dovede do ove neprijatne tegobe.

- Organske bolesti srca kao što su poremećaji srčanog ritma, urođene srčane mane, ranije operacije srca, bolesti srčanih zalistaka, kardiomiopatije i bolesti srčane maramice, takođe mogu da dovedu do ubrzanog rada srca - kaže dr Phan Dinh Thuy Tien, specijalista opšte interne medicine Vinmec Nha Trang International General Hospital.

Kod zdravih odraslih osoba normalne vrednosti pulsa su od 60 do 100 otkucaja u minuti Foto: Terelyuk/Shutterstock

Mogu li da legnem ako srce brzo lupa?

Doktor kaže da je dosta često pitanje pacijenata šta da rade kada dođe do ubrzanog rada srca. Odgovor zavisi od samog uzroka tahikardije.

- Ako se ubrzan rad srca javlja zbog stresa, anksioznosti ili prekomernog fizičkog napora, potrebno je da se opustite i odmorite. Možete leći ili sesti u položaj koji vam je najudobniji. Ipak, ako dugotrajna anksioznost i stres često izazivaju ubrzan rad srca, preporučuje se razgovor sa psihologom i pregled kod kardiologa - navodi dr Thuy Tien.

Ubrzani rad srca kao posledica određenog zdravstvenog stanja

U slučaju da je ubrzan rad srca posledica stanja kao što su povišena telesna temperatura, pojačan rad štitaste žlezde, trudnoća ili neželjeno dejstvo lekova, potrebno je obaviti pregled kod specijaliste interne medicine, endokrinologa ili ginekologa, u zavisnosti od uzroka.

- Lečenjem osnovnog problema koji izaziva ubrzan rad srca, srčani ritam se obično stabilizuje - naglašava doktor.

Lečenjem osnovnog problema koji izaziva ubrzan rad srca, srčani ritam se obično stabilizuje Foto: Shutterstock

Šta ako je sve posledica organske bolesti srca

- Ako je ubrzan rad srca povezan sa organskom bolešću srca, preporučuje se da sednete, jer to može smanjiti opterećenje srca. Ukoliko ubrzan rad srca duže traje ili je praćen bolom u grudima, otežanim disanjem, vrtoglavicom, potrebno je obavestiti člana porodice ili kolegu i što pre potražiti medicinsku pomoć - upozorava dr Phan Dinh Thuy Tien.

Kako da sprečimo ubrzan rad srca?

Doktor savetuje da se pridržavamo uravnotežene i raznovrsne ishrane. U jelovnik uključite više namirnica koje su dobre za zdravlje srca, poput zelenog povrća, voća, orašastih plodova, žitarica i ribe bogate omega-3 masnim kiselinama.

Unosite dovoljno tečnosti tokom dana. Preporučuje se oko 40 ml vode po kilogramu telesne mase tokom 24 sata, za osobe sa normalnom funkcijom bubrega, srca i jetre. Doktor ističe da umerena fizička aktivnost, poput hodanja, laganog trčanja ili joge, u trajanju od oko 30 minuta dnevno, može biti korisna za zdravlje srca i krvnih sudova.