Bol u desnom ramenu može biti posledica promena na jetri, ali sam po sebi ne znači da je reč o raku

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Bol u desnom ramenu može biti jedan od simptoma raka jetre, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS). Iako se rame i jetra nalaze u različitim delovima tela, promene na jetri mogu izazvati takozvani „referentni bol“.

On nastaje kada problem u jednom delu tela izazove bol ili nelagodnost u drugom delu zbog povezanosti nervnih puteva. U slučaju bolesti jetre, uvećana jetra može pritiskati okolne nerve i izazvati bol koji se oseća u predelu desnog ramena ili lopatice.

Cancer Research UK navodi da otečena jetra može iritirati nerve povezane sa ramenom i izazvati bol koji se oseća na drugom mestu. Promene na jetri mogu dovesti i do oticanja stomaka, osećaja sitosti nakon male količine hrane, kratkog daha ili oticanja nogu.

Promene na jetri mogu dovesti i do oticanja stomaka, osećaja sitosti nakon male količine hrane, kratkog daha ili oticanja nogu Foto: Shutterstock

Rast tumora može izazvati otok na desnoj strani abdomena i nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji, poznato kao ascites. Do nakupljanja tečnosti može doći i kada jetra ne proizvodi dovoljno albumina, važnog proteina u krvi. Povećan pritisak u jetrenim venama može dovesti i do izraženijih površinskih vena na stomaku.

Najčešći uzrok ascitesa je ciroza jetre, koja je odgovorna za više od 75 odsto slučajeva. Peritonealni malignitet uzrok je u oko 12 odsto slučajeva, srčana insuficijencija u oko 5 odsto, dok tuberkulozni peritonitis čini oko 2 odsto slučajeva. Kod oko 5 odsto pacijenata postoji više od jednog uzroka ascitesa. Najčešće je ciroza jetre udružena sa srčanom insuficijencijom, tuberkuloznim peritonitisom ili malignitetom.

Rak jetre često u početku ne izaziva jasne simptome, zbog čega se nekada otkriva tek u kasnijoj fazi. Može nastati u samoj jetri ili se proširiti iz drugog dela tela, a težina bolesti zavisi od veličine i položaja tumora, njegovog širenja i opšteg zdravstvenog stanja.

Neki od mogućih simptoma su: žutilo kože i beonjača (žutica), uz svrab, tamniju mokraću ili bleđu stolicu

gubitak apetita ili telesne težine bez namere

izražen umor i nedostatak energije

mučnina ili opšte loše stanje

kvržica ili otok na desnoj strani stomaka

bol u gornjem desnom delu stomaka ili desnom ramenu

brzo zasićenje tokom obroka

izražena nadutost ili oticanje stomaka

Ako već imate bolest jetre, poput ciroze, važno je da se lekaru obratite čim primetite nove simptome ili pogoršanje postojećih tegoba.

Ako imate dijabetes tipa 2 ili povišen indeks telesne mase (BMI) uz najmanje još jedan metabolički faktor rizika, trebalo bi da se testirate na masnu bolest jetre. To je navedeno u novim preporukama stručnjaka objavljenim u martu 2026. godine Foto: Shutterstock