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Kašalj je način na koji telo čisti disajne puteve od sluzi, mikroba i nadražujućih materija. U pitanju je koristan refleks koji štiti organizam. Ipak, kašalj može da bude neprijatan, da nas budi iz sna i ometa svakodnevno funkcionisanje. Kao što je poznato, med, vlaženje vazduha i odgovarajući lekovi mogu pomoći u ublažavanju kašlja.

Pulmolog dr Rouz Pačione (Rose Paccione) daje savete kako da zaustavite kašalj - od kućnih metoda i lekova koji se izdaju bez recepta do situacija kada je potrebno obratiti se lekaru.

Kućni lekovi protiv kašlja

Dr Pačione preporučuje sledeće načine za ublažavanje blagog kašlja izazvanog alergijama i virusnim infekcijama, kao što je prehlada.

Pastile protiv kašlja

Pastile protiv kašlja često su jedan od najbržih načina za ublažavanje dosadnog kašlja. Ipak, pre nego što počnete da ih uzimate kao bombone, imajte na umu da je važno da pratite uputstvo na pakovanju. Većina proizvođača preporučuje da se ne uzima više od jedne pastile na svaka dva sata, i to s dobrim razlogom.

- Pastile protiv kašlja koje sadrže mentol mogu da umire kašalj na nekoliko minuta. Međutim, neka istraživanja ukazuju na to da mentol može da pogorša kašalj ako se koristi u prevelikim količinama - kaže doktorka.

Probajte đumbir

Đumbir ima prirodna protivupalna svojstva koja mogu pomoći u ublažavanju kašlja. Takođe može umiriti bolno grlo.

Možete da pijete čaj od đumbira ili da dodate svež ili mleveni đumbir u supu. Sisajte tvrde bombone sa ukusom đumbira ili žvakaće bombone od đumbira. Žvaćite svež đumbir, pripremite i polako pijte smuti sa đumbirom ili popijte malu dozu koncentrisanog napitka od đumbira.

Možete da pijete čaj od đumbira ili da dodate svež ili mleveni đumbir u supu Foto: Shutterstock

Uzmite malo meda

Med može biti podjednako delotvoran kao neki lekovi koji se izdaju bez recepta kada je reč o ublažavanju blagog kašlja. Pomaže u razređivanju sluzi koja izaziva kašalj. Takođe može ublažiti bol u grlu i umiriti nadražaj koji izaziva kašalj.

- Probajte da uzmete kašičicu meda pre spavanja kako biste umirili kašalj. Možete ga dodati i u čaj ili toplu vodu i dobiti napitak koji umiruje grlo - savetuje dr Pačione.

Imajte na umu da se med ne sme davati bebama mlađim od godinu dana. Može sadržati bakterije koje izazivaju botulizam kod odojčadi, ozbiljno oboljenje koje može biti veoma opasno.

Povećajte vlažnost vazduha i udišite paru

Suv vazduh može pogoršati kašalj. Povećanje vlažnosti vazduha može umiriti disajne puteve i pomoći u razređivanju sluzi.

Možete da koristite ovlaživač vazduha u spavaćoj sobi, da se istuširate toplom vodom i udišete paru. Možete se i nagnuti iznad posude sa vrućom, ali ne ključalom vodom, prekriti glavu peškirom i udisati paru. Budite oprezni kako biste izbegli opekotine.

Promenite položaj tokom spavanja

Ako se kašalj pogoršava noću, položaj u kojem spavate mogao bi biti deo problema.

- Kada legnete, sluz može da se nakuplja u zadnjem delu grla i izaziva kašalj. Ležanje u potpuno ravnom položaju može da pogorša i refluks kiseline iz želuca. Blago podizanje glave može da spreči oba problema - objašnjava dr Pačione.

Stavite jedan ili dva dodatna jastuka ispod glave ili podignite uzglavlje kreveta za nekoliko centimetara.

Pijte dovoljno vode

Dovoljan unos tečnosti pomaže u razređivanju sluzi i može ublažiti osećaj golicanja u grlu koji izaziva kašalj. Dobra hidratacija takođe pomaže organizmu da se bori protiv virusa koji izazivaju kašalj, prehladu i druge bolesti.

Obična voda je sasvim dovoljna, ali mogu pomoći i topli čajevi ili supe.

Izbegavajte nadražujuće materije

Čak i blag kašalj može dugo da traje ako su disajni putevi stalno izloženi nadražujućim materijama. Među čestim okidačima koje bi trebalo izbegavati su:

- Dim cigareta i elektronskih cigareta.

- Intenzivni parfemi i mirisi.

- Sredstva za čišćenje i hemikalije.

- Prašina, buđ i perut kućnih ljubimaca.

- Hladan vazduh.

Korišćenje prečišćivača vazduha ili kvalitetnog filtera u sistemu za grejanje može pomoći i u uklanjanju nadražujućih čestica iz vazduha u domu.

Korišćenje prečišćivača vazduha ili kvalitetnog filtera u sistemu za grejanje može pomoći Foto: Shutterstock

Isprobajte tehniku za zaustavljanje kašlja

Ponekad se ciklus kašljanja može prekinuti jednostavnom tehnikom koja pomaže da se opuste mišići grla.

Kada osetite da ćete početi da kašljete, doktorka savetuje da pokušate sledeće:

1. Čim osetite golicanje u grlu ili potrebu za kašljanjem, nežno stavite šaku preko usta.

2. Jednom progutajte pljuvačku.

3. Držite šaku preko usta i zadržite dah nekoliko sekundi.

4. Dišite polako i ravnomerno oko 30 sekundi.

5. U sebi ponovite: „Neću kašljati.“

6. Udahnite normalno kroz nos.

7. Sklonite šaku sa usta.

8. Ponovite postupak ako se potreba za kašljanjem vrati.

Ovu tehniku prekinite ako vam izaziva otežano disanje ili nelagodnost, savetuje doktorka.

Pažljivo birajte lekove koji se izdaju bez recepta

Lekovi protiv kašlja koji se izdaju bez recepta mogu pomoći, ali je važno da izaberete odgovarajući preparat u zavisnosti od vrste kašlja. Proverite aktivne sastojke navedene na pakovanju.

Postoje dve glavne vrste sastojaka:

Dekstrometorfan deluje na deo mozga koji kontroliše refleks kašlja. Može biti koristan kod suvog kašlja, kada uporno kašljete, a ne izbacujete sluz.

Guaifenezin se koristi kod produktivnog, odnosno vlažnog kašlja, jer razređuje sluz i olakšava njeno iskašljavanje.

Kašalj može biti veoma neprijatan, ali je najčešće bezopasan i prolazi sam od sebe Foto: Shutterstock

Nemojte davati lekove protiv kašlja deci mlađoj od četiri godine, osim ako pedijatar ne preporuči drugačije. Ovi lekovi mogu biti nebezbedni za malu decu. Čak i kod starije dece njihova delotvornost može biti ograničena. Budite oprezni i sa kombinovanim preparatima protiv prehlade i gripa. Pažljivo proverite sastav kako ne biste slučajno uzeli duplu dozu istog aktivnog sastojka.

Kada zbog kašlja treba otići kod lekara?

Kašalj može biti veoma neprijatan, ali je najčešće bezopasan i prolazi sam od sebe. Ipak, ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Obratite se lekaru ako imate:

- Kašalj koji zvuči neuobičajeno.

- Krv ili sluz pomešanu sa krvlju prilikom kašljanja.

- Napade kašlja zbog kojih teško dišete ili govorite.

- Kašalj koji traje duže od tri nedelje.

- Otežano disanje, zviždanje u grudima ili osećaj stezanja u grudima.

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako: