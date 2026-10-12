Nova tehnika koja koristi jednostavan bris iz unutrašnjosti obraza kako bi otkrila genske mutacije u zdravom tkivu

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Bris grla i nosa je česta analiza koja otkriva prisustvo određenih bakterija i drugih mikroorganizama u gornjim disajnim putevima. Uglavnom je bezbolan, traje par sekundi, s tim što je pravilna priprema veoma važna jer pojedine navike mogu da utiču na pouzdanost rezultata.

Bris grla uglavnom se radi ujutru pre pranja zuba, uzimanja tečnosti i vode ili najmanje 2 do 3 sata nakon obroka ili pića tokom dana. Analize se rade pre početka antibiotske terapije ili najmanje 7 dana nakon završetka, ako se radi kontrolni bris.

Kada se radi bris grla i nosa?

Bris grla najčešće se uzima kada postoji sumnja na bakterijsku infekciju ždrela, naročito kod izraženog bola u grlu, otežanog gutanja, povišene temperature ili uvećanih krajnika sa naslagama. Jedan od čestih razloga za ovu analizu jeste sumnja na infekciju streptokokom grupe A.

Bris nosa može se raditi kada postoji sumnja na prisustvo određenih bakterija u nosu, na primer Staphylococcus aureus. Može se koristiti i u okviru određenih bolničkih protokola za otkrivanje kliconoštva.

Važno je znati da se bris grla i nosa ne rade uvek istovremeno. Izbor analize zavisi od simptoma, kliničkog pregleda i sumnje na određeni mikroorganizam. Ovi brisevi takođe nisu isto što i testovi za viruse, poput testa na grip ili COVID-19, za koje se koriste odgovarajuće metode uzorkovanja.

Važno je znati da se bris grla i nosa ne rade uvek istovremeno. Izbor analize zavisi od simptoma, kliničkog pregleda Foto: Shutterstock

Kako se pripremiti za bris grla?

Za što pouzdaniji rezultat preporučuje se da se bris grla uzme ujutru, pre doručka, pića i pranja zuba, kada je to moguće i u skladu sa uputstvom laboratorije.

Ne konzumirajte hranu i piće pre uzimanja uzorka. Ostaci u usnoj duplji mogu da utiču na uzorak.

Ne perite zube neposredno pre brisa. Pasta za zube i sredstva za ispiranje usta mogu da utiču na uzorak. Takođe, izbegavajte antiseptičke vodice za ispiranje usta, jer mogu da smanje broj mikroorganizama koji se mogu otkriti u uzorku. Isto važi za sprejeve, pastile ili rastvore za grlo neposredno pre analize.

Pasta za zube i sredstva za ispiranje usta mogu da utiču na uzorak Foto: Shuterstock

Kako se pripremiti za bris nosa?

Priprema za bris nosa je uglavnom jednostavnija, ali i ovde postoje pravila koja mogu da doprinesu kvalitetu uzorka.

Pre uzimanja brisa preporučuje se da:

- izbegavate ispiranje nosa fiziološkim rastvorom neposredno pre uzorkovanja;

- ne koristite sprejeve za nos neposredno pre analize, osim ako laboratorija ili lekar ne kažu drugačije;

- obavestite osoblje o upotrebi antibiotskih masti ili drugih preparata za nos;

- prijavite da li ste nedavno uzimali antibiotike ili koristili lokalnu antibiotsku terapiju.

Nemojte namerno odlagati potrebnu terapiju zbog planiranog brisa. Ako koristite propisani sprej ili mast, proverite sa lekarom da li i koliko dugo pre uzorkovanja treba izbegavati njihovu primenu.

Izbegavate ispiranje nosa fiziološkim rastvorom neposredno pre uzorkovanja; Foto: Shutterstock

Da li bris mora da se radi ujutru?

Jutarnji termin često je praktičan, naročito za bris grla, jer se uzorak može uzeti pre jela, pića i jutarnje oralne higijene. Ipak, nije svaka analiza obavezno vezana za jutarnje sate. Važnije je da se poštuju uputstva za pripremu i da se uzorak uzme pravilnom tehnikom.

Ako imate izražene simptome, visoku temperaturu ili vam je lekar preporučio hitnu procenu, nemojte odlagati pregled samo zato što niste uspeli da ispoštujete idealnu pripremu.

Šta ako je rezultat brisa negativan?

Negativan nalaz ne isključuje uvek infekciju. Na rezultat mogu uticati prethodna antibiotska terapija, vreme uzorkovanja, mesto sa kog je uzorak uzet i metoda koja je korišćena. S druge strane, pozitivan nalaz ne znači uvek da je mikroorganizam uzrok trenutnih simptoma, jer neki ljudi mogu biti samo kliconoše.