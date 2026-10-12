Upala je korisna jer pomaže organizmu da se oporavi, ali ako traje duži vremenski period, može da postane štetna

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Hronična upala određuje se kao stanje u kojem je imunski sistem stalno aktivan, čak i kada ne postoji pretnja na koju bi trebalo da reaguje. Ona je prirodni odbrambeni odgovor imuniteta na iritacije, infekcije, povrede i toksine. Lekari kažu da je upala korisna jer pomaže organizmu da se oporavi, ali ako traje duži vremenski period, može da postane štetna.

Hronična upala može doprineti oštećenju krvnih sudova i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, naročito kada je udružena sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, pušenjem ili nezdravim životnim navikama.

Kakva je veza između hronične upale i zdravlja srca?

Dugotrajna upala može da izazove promene na krvnim sudovima, dovede do taloženja naslaga unutar krvnih sudova i poveća rizik od razvoja srčanih oboljenja. Samo prisustvo upale ne znači nužno da će doći do bolesti srca, ali bitno je da obratimo pažnju na moguće rizike i tako sačuvamo zdravlje.

Na koji način hronična upala povećava rizik od srčanih oboljenja?

Hronična upala i bolesti srca direktno su u tesnoj vezi jer upala deluje na unutrašnju površinu krvnih sudova. Usled upale vremenom može da dođe do nakupljanja masnih naslaga u arterijama i ograničenog protoka krvi.

Kada se masne naslage oštete ili puknu, mogu da pokrenu proces stvaranja krvnih ugrušaka. Ako ugrušak blokira dotok krvi u srce, dolazi do srčanog udara. Ako se prekine ili značajno smanji protok krvi do mozga, može doći do moždanog udara.

Faktori povezani sa hroničnom upalom i kardiovaskularnim bolestima su:

- Dijabetes: Povišen nivo šećera u krvi može oštetiti krvne sudove i izazvati upalu.

- Visok krvni pritisak: Dugotrajno povišen pritisak oštećuje zidove arterija.

- Prekomerna telesna težina: Posebno masno tkivo u predelu stomaka doprinosi stvaranju supstanci koje podstiču upalu.

- Pušenje: Hemikalije iz duvanskog dima štetno deluju na krvne sudove.

- Nezdrava ishrana: Konzumiranje brze hrane i namirnica sa malo hranljivih vrednosti povećava rizik od različitih kardiovaskularnih problema.

- Fizička neaktivnost: Nedostatak vežbanja povećava rizik od prekomerne telesne težine, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Kada se masne naslage oštete ili puknu, mogu da pokrenu proces stvaranja krvnih ugrušaka Foto: Shutterstock

Kako da prepoznate hroničnu upalu?

Da li se hronična upala može dijagnostikovati samo na osnovu simptoma? Ne uvek. Hronična upala često se razvija bez jasnih znakova upozorenja, a neki pacijenti osećaju tegobe, iako nisu svesni šta ih uzrokuje.

Neki od znakova koji mogu ukazivati na hroničnu upalu jesu:

- Stalni umor ili nedostatak energije.

- Dugotrajan bol ili ukočenost zglobova.

- Učestali otoci ili osećaj nelagodnosti.

- Neočekivane promene telesne težine.

- Simptomi povezani sa nekim osnovnim zapaljenskim oboljenjem.

Ovi znaci nisu isključivo povezani sa upalom, već mogu imati različite uzroke. U većini slučajeva hronična upala nema specifične simptome koji bi jasno ukazivali na bolest srca.

Kako lečiti i sprečiti hronične upale?

Da li usvajanje zdravijih svakodnevnih navika može pomoći u smanjenju hronične upale i rizika od srčanih problema? Da.

Određene zdrave navike mogu pozitivno da utiču na mnoge faktore koji doprinose razvoju srčanih oboljenja. Zdrave navike mogu i smanjiti rizik od upale, iako nisu u potpunosti kadre da uklone sve uzroke.

Jedite više voća i povrća, integralnih žitarica, mahunarki, orašastih plodova i zdravih masti Foto: monticello/Shutterstock

Lekari savetuju da se zdravo hranimo. Jedite više voća i povrća, integralnih žitarica, mahunarki, orašastih plodova i zdravih masti. Preporučuje se najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, uz prilagođavanje vežbanja individualnom zdravstvenom stanju.

Smanjenje viška masnog tkiva može da doprinese boljoj kontroli nivoa šećera u krvi. Prestanak upotrebe duvana pomaže u zaštiti krvnih sudova i smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

Preporuka je da dovoljno spavamo. Kvalitetan san omogućava normalno funkcionisanje metabolizma. Kontrolišite postojeća zdravstvena stanja i stres. Nemojte uzimati protivupalne lekove ili suplemente bez prethodne konsultacije sa zdravstvenim radnikom.

Kako proveriti zdravlje srca?

Kako lekar procenjuje mogućnost upale koja utiče na srce i utvrđuje da li postoji kardiovaskularno oboljenje?

Ne postoji jedan test koji može da pruži odgovor na sva ova pitanja. Lekar može uzeti u obzir vaše opšte zdravstveno stanje, životne navike, simptome i porodičnu istoriju bolesti.

U praksi se CRP koristi kao početna informacija Foto: Profimedia

U zavisnosti od zdravstvenog stanja i faktora rizika, mogu se sprovesti sledeće analize i pregledi:

- Analize krvi za određivanje triglicerida i holesterola.

- Merenje krvnog pritiska.

- Određivanje nivoa glukoze u krvi ili HbA1c test, kojim se procenjuje prosečan nivo šećera u krvi tokom prethodna dva do tri meseca.

- CRP test, kada je indikovan, radi procene prisustva upale u organizmu.

CRP (C-reaktivni protein) pokazatelj je upale. Međutim, povišena vrednost CRP-a ne znači nužno da postoji koronarna bolest srca. CRP može biti povišen zbog infekcija ili drugih zapaljenskih oboljenja. Zato rezultate treba tumačiti u kontekstu ostalih nalaza i kliničke slike pacijenta.

Iako upala nije jedini uzrok srčanih oboljenja, prepoznavanje i kontrola povezanih faktora rizika mogu pomoći u zaštiti zdravlja srca.